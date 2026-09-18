Los Knicks suspenden la venta de boletos por un error de precios: el debut de LeBron llegó a más de 1,200 dólares

La venta de entradas de los Knicks quedó suspendida después de que un error disparó los precios para el debut ante los 76ers.

Knicks reanudará la venta de boletos proximamente | POOL / Getty Images via AFP

Los New York Knicks tuvieron que frenar la venta de boletos individuales para la próxima temporada de la NBA después de que un error en la fijación de precios elevó las entradas a cifras fuera de lo habitual. El problema impactó de inmediato en el partido inaugural de la campaña, programado para el 20 de octubre en el Madison Square Garden ante los Philadelphia 76ers.

La alta demanda por ese duelo quedó marcada por un factor especial. LeBron James debutará con Philadelphia y visitará una de las arenas con mayor seguimiento de la NBA. Sin embargo, el precio de acceso más bajo superó los $1,200 dólares, una cifra que convirtió incluso los asientos más alejados de la cancha en una compra muy costosa para buena parte de los aficionados.

Madison Square Garden Sports reconoció el problema y anunció la suspensión temporal de la venta. La empresa aseguró que corregirá el esquema de precios, reembolsará a quienes ya compraron boletos individuales y reanudará las ventas en los próximos días.

El partido Knicks vs. 76ers llegó a precios de más de $1,200

Los Knicks pusieron a la venta esta semana los boletos individuales de la temporada 2026-27. El juego ante los 76ers captó la atención desde el primer momento por el estreno de LeBron James con su nuevo equipo y por el contexto de los Knicks como actuales campeones de la NBA.

El valor de entrada para el encuentro llegó a $1,251, según TicketData.com. En otros momentos de la venta inicial, el precio mínimo subió a $1,363 e incluso alcanzó los $1,408 durante la preventa para miembros de Knicks Fan First con tarjetas Chase.

Las cifras no quedaron solo en los boletos más cercanos a la duela. Un asiento de la sección 418, una zona alta del recinto, apareció por $1,039.50. Algunos lugares del nivel 300 superaron los $1,500 y varias ubicaciones del nivel 200 rebasaron los $2,000. El precio promedio reportado para el juego inaugural rondó los $2,500.

El interés por el estreno de LeBron en Philadelphia ayuda a explicar la expectativa alrededor del partido, aunque el propio equipo dejó claro que ese nivel de precios no formaba parte de su plan. La organización atribuyó el aumento a un error interno en su sistema de fijación de precios.

Knicks reconocen error y congelan ventas

Madison Square Garden Sports publicó un comunicado para informar la medida y dar una salida a los aficionados que ya pagaron los precios elevados. El mensaje confirmó que el club detuvo la venta de entradas mientras revisa y corrige sus tarifas.

“Estamos suspendiendo la venta de entradas individuales para los partidos de los Knicks debido a un error en la fijación de precios. Vamos a revertir los costos a los niveles del año pasado, más un incremento promedio del 12%. Reanudaremos la venta con los nuevos precios en breve y reembolsaremos la diferencia a quienes ya hayan comprado entradas individuales”, indicó la empresa.

La decisión incluye los partidos de temporada regular disponibles mediante venta individual. Los Knicks no detallaron la causa técnica del fallo ni precisaron si el problema surgió por un cálculo incorrecto, una configuración del sistema o una intervención manual. Lo que sí confirmaron es que los compradores recibirán la diferencia entre el precio pagado y la tarifa corregida.

El equipo añadió que su objetivo nunca fue cobrar de más a sus seguidores. También agradeció la paciencia de la afición mientras completa el ajuste de los valores.

Cuándo volverán a vender boletos de los Knicks

Los Knicks esperan reactivar la venta individual con las tarifas actualizadas en breve. Los reportes señalan que el club apunta a reiniciar el proceso a comienzos de la semana del 21 de septiembre, aunque todavía no existe una hora oficial confirmada para la reapertura.

El nuevo esquema tomará como referencia los precios de la temporada pasada y aplicará un aumento promedio de 12%. Eso significa que los boletos seguirán con un ajuste al alza, algo habitual después de una campaña de alto interés, pero quedarán muy por debajo de las cifras que aparecieron durante la primera ventana de venta.

La suspensión no afecta a todos los grupos de compradores. Los abonados de temporada y quienes adquirieron entradas durante la venta prioritaria Fan First no formaron parte del error, de acuerdo con reportes sobre el caso.

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