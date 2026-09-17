Travis Kelce víctima de un fraude millonario: esto se sabe de la estafa Ponzi en la que cayó

Travis Kelce fue una de las víctimas de un fraude Ponzi de más de $35 millones de dólares operado por un asesor de inversiones.

Kelce no ha revelado cuánto dinero perdió | JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES VIA AFP

Fiscales federales identificaron a Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, como una de las víctimas de una estafa de inversión multimillonaria. La investigación no acusa al jugador de ningún delito y, por ahora, las autoridades no han revelado públicamente cuánto dinero perdió dentro de la operación.

El caso salió a la luz durante la sentencia contra Siddharth Jawahar, creador de la firma de inversiones Swiftarc Capital LLC. La justicia concluyó que el empresario recibió más de $35 millones de dólares de inversionistas durante varios años, aunque apenas destinó cerca de $10 millones a inversiones reales.

Kansas City Chiefs star Travis Kelce was identified as one of the victims of a $35 million Ponzi scheme during the sentencing of Texas fund manager Siddharth Jawahar in federal court Tuesday.



Prosecutors said Jawahar raised more than $35 million from investors through his firm,… pic.twitter.com/iI1jxZu0Ts — CBS News (@CBSNews) September 17, 2026

Kelce apareció mencionado entre las 64 víctimas de la trama. El jugador de los Chiefs había sido identificado previamente como inversionista de un fondo ligado a Swiftarc, aunque los expedientes disponibles no detallan su aporte individual ni el monto exacto de su pérdida.

Travis Kelce fue víctima de fraude millonario

La información sobre Travis Kelce se conoció en una audiencia federal celebrada en St. Louis, Missouri. Durante el proceso, los fiscales señalaron al jugador de Kansas City como uno de los afectados por el esquema dirigido por Siddharth Jawahar, de 38 años.

El responsable operó a través de Swiftarc Capital LLC, una compañía de inversiones con sede en Texas. Según la Fiscalía Federal del Distrito Este de Missouri, Jawahar captó dinero de inversores entre julio de 2016 y diciembre de 2023. El volumen total superó los $35 millones de dólares, una cifra que refleja la dimensión del fraude y el número de personas que quedaron expuestas a pérdidas económicas.

La lista completa de víctimas no ha sido divulgada por razones de privacidad. Sin embargo, los fiscales confirmaron que Kelce estaba dentro del grupo de 64 personas afectadas. Se especula que las pérdidas del jugador de los Chiefs podrían estar por el orden de los cientos de miles de dólares o incluso millones.

Siddharth Jawahar recibió 11 años de prisión

El responsable de la estafa fue Siddharth Jawahar, fundador de Swiftarc Capital LLC. Se declaró culpable en enero de tres cargos federales de fraude electrónico y el juez de distrito Zachary Bluestone le impuso una condena de 11 años de prisión federal. Además, deberá pagar $31.35 millones de dólares en restitución a las víctimas.

Las autoridades señalaron que Jawahar recibió más de $35 millones de dólares, pero solo invirtió alrededor de $10 millones. El resto del capital fue utilizado en parte para sostener el esquema con pagos a inversores anteriores y para cubrir gastos personales de alto nivel.

Entre esos gastos aparecieron vuelos en aviones privados, hoteles de lujo, apartamentos costosos en Nueva York y Austin, membresías en clubes privados, compras de ropa y salidas a restaurantes exclusivos. Es decir, el dinero entregado para inversiones terminó también financiando un estilo de vida alejado de las promesas hechas a los clientes.

El expediente también recoge que, después de ser acusado, Jawahar intentó influir en la declaración de una víctima ante el FBI, mintió sobre su estatus migratorio y sus finanzas, y pidió a un familiar que borrara de forma remota su teléfono para ocultar evidencia. Esos elementos formaron parte del análisis del tribunal al momento de dictar sentencia.

Los negocios de Travis Kelce más allá de la NFL

La estafa Ponzi en la que fue incluido como víctima representa un revés en el manejo de inversiones de Travis Kelce, aunque el panorama de sus negocios y sus ingresos fuera del campo no parece estarle marchando mal. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs ha convertido su peso deportivo y mediático en una marca con presencia en contenidos, publicidad y entretenimiento.

En el terreno estrictamente deportivo, Kelce ha acumulado unos $111 millones de dólares en ganancias durante su carrera en la NFL, de acuerdo con los registros de contratos de Spotrac. Esa cifra corresponde a salarios y bonos obtenidos con Kansas City y no incluye ingresos por patrocinios, apariciones comerciales, proyectos audiovisuales ni acuerdos empresariales fuera de la liga. Con su contrato vigente para 2026, valuado en $12 millones de dólares garantizados, su total podría superar los $123 millones de dólares al concluir la temporada.

Una de sus operaciones más visibles es New Heights with Jason and Travis Kelce, el podcast que conduce junto a su hermano Jason Kelce. El programa combina análisis de la NFL, entrevistas, cultura pop y las historias que ambos acumularon dentro del futbol americano profesional.

En agosto de 2024, los hermanos firmaron un acuerdo de tres años con Wondery, la división de podcasts de Amazon, valuado en más de $100 millones de dólares. El contrato le dio a Wondery los derechos de distribución global y venta de publicidad del programa, además de acceso al catálogo previo de New Heights. La compañía también obtuvo la posibilidad de impulsar productos de mercancía y adaptaciones internacionales vinculadas a la marca.

Kelce ha sabido aprovechar el alcance de su nombre para desarrollar una presencia sólida en el negocio de los medios, un terreno que puede seguir generándole ingresos incluso después de su etapa activa en la NFL.

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