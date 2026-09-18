El plan de Milito contra el América: atacar los espacios a su espalda

Chivas debe apuntar a un bloque compacto y transiciones rápidas para aprovechar los espacios que América deja cuando se adelanta

Chivas busca mantener el paso ante América | U. Ruiz | AFP

El América vs Chivas del Apertura 2026 tendrá una batalla táctica particular este sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte.

El líder Guadalajara, con 17 puntos, enfrentará a unas Águilas que suman 16 unidades, en un Clásico Nacional de la Jornada 9 de la Liga MX donde Gabriel Milito buscará explotar uno de los principales riesgos del equipo de Guillermo Almada: los espacios que aparecen a su espalda cuando adelanta prácticamente todo el bloque.

No se trata simplemente de defender cerca de su área. La propuesta del técnico argentino parte de atraer al América para después atacar el terreno que queda libre detrás de sus defensores. Es una idea que requiere paciencia, precisión y, sobre todo, que Chivas no se precipite cuando tenga la pelota.

Chivas quiere que América avance para después golpear

El dibujo rojiblanco puede cambiar durante el partido. Cuando América tenga la posesión, Chivas puede convertirse en un 5-3-2 o 5-4-1, con los carrileros retrocediendo para formar una línea de cinco y los mediocampistas cerrando los espacios interiores.

El objetivo es evitar que las Águilas encuentren pases cómodos por el centro y obligarlas a mover la pelota hacia las bandas. Ahí comienza la segunda parte del plan.

Milito buscará que América adelante a sus laterales y aumente la distancia entre sus defensores y mediocampistas. El antecedente inmediato está en la derrota del América 4-3 ante Cruz Azul, encuentro en el que la estructura azulcrema sufrió con los balones dirigidos detrás de su última línea.

La idea de Chivas será esperar el momento adecuado para salir. Raúl Rangel y sus centrales pueden iniciar con pases cortos para provocar la presión americanista. Cuando el rival se adelante, Roberto “Piojo” Alvarado aparece como una pieza clave: puede abandonar su posición inicial, recibir entre líneas y girar rápidamente hacia el campo abierto.

Ese movimiento tiene una segunda consecuencia. Si Ramón Juárez o Israel Reyes saltan para contenerlo, los delanteros rojiblancos pueden arrastrar marcas y abrir el camino para una ruptura.

Alvarado, Sandoval y Bryan González, las piezas para correr

El último movimiento del mecanismo es el más directo: aprovechar la velocidad cuando América quede expuesto.

El documento táctico plantea que Alvarado puede filtrar el pase hacia Santiago Sandoval o Bryan González, quienes atacarían los espacios exteriores. La intención es convertir una recuperación en una carrera hacia la portería de Rodolfo Cota, especialmente si los laterales azulcremas quedaron adelantados.

En ese escenario, Kevin Álvarez aparece como uno de los puntos que Chivas intentará atacar. Bryan González puede buscar el espacio a su espalda, mientras que Sandoval tiene la posibilidad de cerrar hacia el área.

También habrá un duelo importante en la zona central. El doble pivote del América deberá vigilar los movimientos de Alvarado sin perder de vista las rupturas de los delanteros. Si Chivas consigue superar esa primera barrera, el espacio entre mediocampo y defensa puede convertirse en el territorio donde se defina el partido.

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