La camiseta de Michael Jordan de las Finales de 1998 va a subasta y podría superar los 10 millones de dólares

Usando precisamente esa camiseta, Michael Jordan anotó 24 puntos en el tercer partido de aquellas Finales

Camiseta de Michael Jordan exhibida en Nueva York. Foto: Timothy A. Clary

¿Cuánto estarías dispuesto a dar por una camiseta de Michael Jordan? El 15 de septiembre arrancó la subasta por la indumentaria que utilizó en un partido de las Finales de la NBA de 1998, sin embargo, lo más sorprendente es que podría superar los 10 millones de dólares. Claro, no es cualquier camiseta.

Se trata de la última serie por el campeonato que Michael Jordan disputó con los Chicago Bulls y la camiseta en subasta es la que sudó en el tercer partido frente a los Utah Jazz.

Fue puesta a la venta por JOOPITER, la casa de subastas digital fundada por el rapero estadounidense Pharrell Williams. La estimación es que pueda alcanzar los 15 millones de dólares.

La subasta certifica que es la auténtica camiseta de Michael Jordan

Según precisa el sitio web de la casa de subastas, permanecerá abierta hasta la noche del 29 de septiembre. Al momento de esta publicación, la puja había alcanzado los 10 millones de dólares, por lo que ya se encuentra dentro del rango estimado. Sin embargo, no es descabellado que siga subiendo.

La pieza fue usada por el legendario basquetbolista el 7 de junio de 1998, en el United Center de Chicago. Para la subasta está acompañada por un certificado de fotocotejo de MeiGray y una carta de procedencia de Bill Thoma, elementos destinados a documentar que efectivamente fue utilizada por Jordan durante aquel partido.

El valor de la camiseta se explica por dos motivos: el nombre de Michael Jordan, que ha llegado a cuestionar el amor y compromiso de los actuales jugadores de la NBA, y también por ser uno de los partidos más particulares de aquella histórica serie.

¿Qué ocurrió en el tercer partido de las Finales de 1998?

Los Bulls llegaron al tercer encuentro con la serie empatada 1-1, después de que cada equipo ganara en su propia cancha. La franquicia liderada por Michael Jordan regresó a casa y protagonizó una actuación defensiva que terminó convirtiéndose en uno de los resultados más contundentes en la historia de las Finales.

Los Bulls derrotaron a Utah 96-54, una diferencia de 42 puntos. Jazz anotó 54 unidades, todavía registrado en el portal de la NBA como la menor cifra de un equipo en un partido de las Finales.

De hecho, la propia NBA describe aquel encuentro como la derrota más amplia en la historia de la serie por el campeonato.

Jordan terminó como máximo anotador del partido con 24 puntos, además de tres rebotes, dos asistencias, un robo y un bloqueo en poco más de 32 minutos. También lanzó 7 de 14 tiros de campo y convirtió 10 de sus 11 tiros libres.

La victoria permitió a Chicago ponerse 2-1 arriba en la serie y terminarían ganando el campeonato seis días después, cuando Jordan anotó 45 puntos en el sexto partido frente a Utah. Incluso, encestó el tiro que definió el título.

La temporada 97-98, conocida posteriormente como ‘The Last Dance’, representó además el cierre de la segunda gran etapa de campeonatos de Chicago. El equipo dirigido por Phil Jackson consiguió su sexto título en ocho temporadas y el segundo tricampeonato de la franquicia. Jordan, que forma parte de los GOATS de la historia del deporte, fue elegido MVP de las Finales.

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