Mujer arrestada en Minnesota sorprende por su parecido con Jennifer Lopez

La fotografía policial de Cyrena Quast se volvió viral tras las comparaciones con JLo, aunque el caso está relacionado con un presunto hurto

Muchos pensaron que JLo estaba en problemas / Theo Wargo / Getty Images via AFP

Una mujer arrestada en Minnesota se convirtió inesperadamente en protagonista de las redes sociales después de que su fotografía policial comenzara a circular por un motivo muy distinto al caso que la llevó ante las autoridades. Cyrena Anne Quast, de 35 años, llamó la atención por el gran parecido que algunos usuarios encontraron entre ella y Jennifer Lopez.

Quast, residente de Saint Cloud, fue detenida el 30 de agosto de 2026 en Monticello, Minnesota, por una acusación de robo. Según los registros citados por medios estadounidenses, presuntamente habría sustraído dos paquetes dobles de baterías para herramientas eléctricas, cuyo valor rondaría los 578 dólares.

La investigación comenzó después de un incidente en un establecimiento comercial. Un empleado habría reconocido a Quast por un hecho ocurrido dos días antes, cuando una mujer supuestamente salió de la tienda con baterías y abandonó el lugar en un Subaru blanco. La descripción del vehículo y su matrícula ayudaron a los investigadores a avanzar en el caso.

Durante el episodio que terminó con su arresto, Quast presuntamente reconoció haber tomado los artículos sin pagarlos. Permaneció bajo custodia y fue liberada al día siguiente. Hasta ahora, los datos disponibles corresponden a una acusación y una detención, por lo que no deben interpretarse como una condena definitiva.

¿Por qué la comparan con Jennifer Lopez?

La historia tomó otro rumbo cuando la fotografía policial de Quast, tomada por la Oficina del Sheriff del condado de Wright, empezó a difundirse en redes sociales. La imagen provocó una avalancha de comentarios de usuarios que aseguraban encontrar una notable semejanza con Jennifer Lopez.

Algunos internautas incluso afirmaron que tuvieron que mirar la fotografía dos veces antes de darse cuenta de que no se trataba de la cantante. Otros llevaron la comparación al terreno del humor y bautizaron a Quast como “Jenny from D-Block”, en referencia al famoso apodo de Lopez, “Jenny from the Block”.

Las comparaciones no se limitaron a la fotografía policial. Distintos usuarios de redes sociales también habían señalado anteriormente similitudes físicas entre Quast y la artista en fotografías que la mujer había compartido antes de que su imagen se hiciera viral.

Más allá de la viralidad, los registros citados por medios estadounidenses señalan que Quast ha tenido otros encuentros con las autoridades, incluidos casos relacionados con posesión de drogas, conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias, hurto, fuga de la policía y proporcionar una identidad falsa. También aparecen registros por conducir sin una licencia válida, allanamiento o ingreso no autorizado y distintas infracciones de tránsito.

La historia terminó convirtiendo un caso policial local en un fenómeno de internet. Una fotografía que originalmente formaba parte de un expediente terminó circulando por todo otro motivo: por el enorme parecido de JLo, una de las celebridades latinas más conocidas de EE.UU. con una delincuente.

Te puede interesar: