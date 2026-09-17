Edgar Barrera, el mexicano que domina los Latin Grammy 2026 sin cantar

Contando las 10 que suma para la edición 2026, Edgar Barrera acumula 89 nominaciones en los Latin Grammy

El compositor mexicano ganó tres premios en 2025. Foto: Michael Tran / AFP

No una, ni tres, tampoco cinco, sino 10 nominaciones. Así de alta es la presencia del compositor mexicano Édgar Barrera en la lista oficial de nominaciones que la Academia Latina de la Grabación dio a conocer este miércoles, rumbo a la 27ª edición de los Latin Grammy, que se celebrará el 12 de noviembre.

Nacido en Texas y con raíces mexicanas, el nombre de Edgar Barrera se ha hecho muy frecuente en este tipo de eventos. Pero lo más curioso del caso es que sus nominaciones no necesitan que cante. La clave está en sus genialidades como productor y compositor musical.

Para este 2026 está incluido en categorías de peso como ‘Canción del Año’ (doble nominación) y, como era de esperarse, en las de ‘Compositor del Año’ y ‘Productor del Año’.

Las candidaturas también se deben a su participación en proyectos de artistas como Karol G, que llega con siete nominaciones, Carín León, que en días previos canceló un concierto en Las Vegas, Grupo Frontera y Santana.

¿Cuántos Latin Grammy tiene Edgar Barrera?

Según precisa el sitio web oficial de Latin Grammy, el mexicano de 36 años ha ganado 29 gramófonos dorados y está empatado con Residente como el máximo ganador en la historia de la premiación.

Contando las 10 que suma para la edición 2026, Edgar Barrera acumula 89 nominaciones en los Latin Grammy. Además, ha ganado como ‘Compositor del Año’ en las tres últimas ediciones y como ‘Productor del Año’ en 2021, 2023 y 2024.

En 2012, cuando asistió por primera vez a la gala, era un chico de 22 años que irrumpió con fuerza en la industria al recibir cuatro nominaciones simultáneas, gracias a sus primeros proyectos destacados como ingeniero y productor.

Sin embargo, fue al año siguiente que logró llevarse sus primeros gramófonos, por su trabajo con artistas como Carlos Vives y Kany García

Las nuevas reglas sobre inteligencia artificial que cambian quién puede ganar

Manuel Abud, director ejecutivo de La Academia Latina de la Grabación, conversó con AP para aclarar que la inclusión de la inteligencia artificial (IA) en los Latin Grammy es únicamente como herramienta de trabajo, pero sin sustituir la creatividad y participación humana.

Ante los cambios en las reglas de elegibilidad, especialmente en el tema de la IA, Abud fue consultado sobre cómo impacta esto en la música. Su respuesta fue: “Es una herramienta válida de trabajo y buscamos que en ningún momento sustituya la creatividad y la participación humana. Entonces ahí hay una línea muy clara”.

También expresó: “Premiamos a humanos a los que se les permite utilizar como herramienta la inteligencia artificial, esa es la filosofía principal”.

Asimismo, a través de un video publicado en redes sociales, Manuel Abud reiteró: “Hemos afinado nuestra posición sobre el uso de IA en los procesos creativos y de grabación”.

“Para ser claros: reconocemos el valor de la IA como herramienta de apoyo, pero el Latin Grammy reconoce y premia, por encima de todo, la creatividad humana”, aseveró.

¿Dónde, cuándo y cómo ver los Latin Grammy 2026 en Estados Unidos?

La 27ª entrega anual de los Latin Grammy se realizará el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Esta edición contará con un homenaje especial a Daddy Yankee, nombrado ‘Persona del Año 2026’.

Aunque no ha sido publicado el horario oficial de transmisión, tradicionalmente arranca a las 8:00 pm (ET), 7:00 pm (CT) y 5:00 pm (PT).

La Academia Latina de la Grabación también confirmó que la ceremonia será transmitida en vivo por la cadena Univision, junto con canales hermanos como UniMás y Galavisión. Asimismo, habrá una transmisión online a través de la plataforma de streaming ViX.

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