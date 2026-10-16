Laura Bozzo fue operada de emergencia: qué se sabe de su estado de salud

La famosa conductora peruana fue trasladada de Acapulco a Ciudad de México tras una cirugía. Esto se sabe de su estado actual de salud

Bozzo reapareció en redes y tranquilizó a su público / Instagram: @laurabozzo_of

La salud de Laura Bozzo mantiene en alerta a sus seguidores luego de que la conductora peruana fuera hospitalizada de emergencia en Acapulco, Guerrero, y sometida a una cirugía por complicaciones gastrointestinales. Aunque los reportes más recientes indican que se encuentra estable, continúa bajo vigilancia médica mientras recibe atención especializada en la Ciudad de México.

La presentadora, de 75 años, presentó fuertes dolores abdominales y deshidratación severa el pasado martes 13 de octubre. Debido a estos síntomas, fue ingresada al Hospital General de Acapulco, conocido como El Quemado, donde recibió atención médica. Horas después, su condición requirió una intervención quirúrgica de emergencia.

De acuerdo con reportes difundidos por programas de espectáculos, la operación estuvo relacionada con una úlcera duodenal. Sin embargo, hasta el momento, no se ha publicado un parte médico oficial que confirme el diagnóstico exacto ni todos los detalles de la intervención.

¿Por qué trasladaron a Laura Bozzo a Ciudad de México?

Después de la cirugía, el equipo de la conductora decidió trasladarla al Hospital General de México, en la capital del país, para continuar con su tratamiento. La decisión se tomó debido a la necesidad de contar con especialistas y mantener una vigilancia médica más completa durante su recuperación.

Aarón Guerrero, asistente de Bozzo, explicó que el traslado no significaba necesariamente que su estado hubiera empeorado. Según sus declaraciones, la presentadora necesitaba atención especializada que no estaba disponible en el hospital de Acapulco. Por ello, el cambio de centro médico buscó garantizar la continuidad de sus cuidados.

La preocupación aumentó después de que circularan versiones sobre la gravedad de su cuadro clínico. Algunos reportes mencionaron peritonitis, parálisis u obstrucción intestinal e incluso una posible perforación de una úlcera. También se difundió que habría permanecido intubada; sin embargo, su asistente negó esta última versión y aseguró que se encontraba estable.

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre su estado de salud?

En medio de la incertidumbre, la propia conductora recurrió a Instagram para enviar un mensaje a sus seguidores, agradeciendo las muestras de cariño y buscó tranquilizar al público que ha seguido de cerca su trayectoria en televisión.

“Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”, escribió Bozzo, con el tono desafiante que suele caracterizarla. Sus palabras ofrecieron una señal de tranquilidad, aunque no incluyó detalles sobre la operación ni sobre su evolución clínica.

Por ahora, la recuperación de Laura Bozzo continúa bajo supervisión médica y no se ha informado oficialmente cuándo podría recibir el alta hospitalaria.

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