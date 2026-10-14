¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar que le diagnosticaron al papa León XIV?

El diagnóstico del pontífice pone el foco en uno de los cánceres de pulmón más frecuentes, sus síntomas, factores de riesgo y opciones de tratamiento

Se desconoce qué tipo de tratamiento llevará el papa León XIV / Tiziana Fabi / AFP

El diagnóstico de cáncer de pulmón del papa León XIV ha despertado preguntas sobre esta enfermedad que puede avanzar sin provocar señales evidentes en sus primeras etapas.

El pontífice, de 71 años, fue operado el martes 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirar un tumor. El análisis del tejido confirmó que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, una de las formas más comunes de cáncer de pulmón.

La detección temprana y el alcance de la enfermedad son claves para determinar el tratamiento y el pronóstico.

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar detectado al papa León XIV?

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón, responsables, entre otras funciones, de producir sustancias como el moco. Forma parte del grupo de cánceres de pulmón de células no pequeñas, que engloba alrededor del 85% de los casos de esta enfermedad, según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) y otras fuentes especializadas.

A diferencia de otros tumores pulmonares, el adenocarcinoma suele desarrollarse en las zonas periféricas del órgano. Puede aparecer tanto en personas que fuman como en quienes nunca han consumido tabaco. Aunque algunos tumores crecen lentamente, no es posible establecer su velocidad de desarrollo únicamente por el nombre del diagnóstico. Cada caso depende de las características del tumor y de su evolución.

¿Qué se sabe del cáncer de pulmón de León XIV?

El Vaticano informó que el nódulo pulmonar del papa había sido detectado durante exámenes médicos recientes y que estaba bien localizado. Tras la intervención, el examen histológico realizado durante la cirugía confirmó el adenocarcinoma. La operación duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones, de acuerdo con el comunicado de la Santa Sede. Los médicos retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video, con el objetivo de extirpar el tumor por completo.

El parte médico del 14 de octubre señaló que León XIV pasó una noche tranquila, recuperó la alimentación habitual y comenzó a caminar por su habitación. Sin embargo, todavía deben completarse los estudios del tejido extraído para determinar si existen factores que determinen si necesitará tratamientos adicionales.

¿Cuáles son los síntomas del adenocarcinoma pulmonar?

Uno de los principales desafíos de este cáncer es que puede no causar molestias cuando todavía está localizado. En otros casos, los síntomas aparecen conforme la enfermedad avanza y pueden confundirse con los de afecciones respiratorias comunes. Entre las señales más frecuentes están:

Tos persistente o que empeora con el tiempo

Falta de aire o dificultad para respirar

Dolor en el pecho

Ronquera o silbidos al respirar

Tos con sangre o flema con rastros de sangre

Pérdida de peso sin una causa aparente y cansancio persistente

Presentar uno o varios de estos síntomas no significa necesariamente que una persona tenga cáncer de pulmón. No obstante, si persisten, empeoran o incluyen sangre al toser, es importante consultar a un profesional de la salud para determinar su origen.

El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo del cáncer de pulmón, pero no es el único. La exposición al humo de segunda mano, al gas radón y a determinadas sustancias presentes en algunos entornos laborales también puede aumentar las probabilidades de desarrollar la enfermedad. La edad y ciertos antecedentes personales o familiares son otros elementos que los médicos pueden considerar al evaluar el riesgo.

¿Cómo se trata y cuál es el pronóstico?

El tratamiento depende de la etapa del cáncer, su ubicación, las características de las células tumorales y el estado general del paciente. Cuando el tumor está localizado y puede extirparse, la cirugía suele ser una de las principales opciones. En determinados casos, los médicos pueden recomendar quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas, de acuerdo con los resultados de los estudios posteriores.

En el caso de León XIV, la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho buscó retirar el tumor de manera radical. La detección de una lesión localizada puede favorecer las posibilidades de tratamiento curativo, pero no basta para garantizarlo. El análisis completo del tejido, los márgenes quirúrgicos y la posible afectación de los ganglios linfáticos ayudarán a determinar si necesita otras intervenciones. Por ahora, el Vaticano no ha confirmado un plan de tratamiento adicional.

El cáncer de pulmón no siempre produce señales claras al principio, pero identificarlo en una fase temprana puede ampliar las opciones de tratamiento. En personas con alto riesgo, los médicos pueden recomendar pruebas de detección específicas, como la tomografía computarizada de baja dosis. La decisión depende de la edad, los antecedentes de tabaquismo y los criterios médicos aplicables a cada paciente.

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