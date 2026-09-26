Qué le pasa a Mark Consuelos: tiene que hacerse una cirugía

El conductor Mark Consuelos enfrentará una cirugía mayor en el pie por el dolor de una artritis que ya no pudo ignorar.

Consuelos será operado de uno de sus pies | JOHN LAMPARSKI / GETTY IMAGES VIA AFP

Mark Consuelos reveló que se someterá a una cirugía mayor en el pie después de posponer el procedimiento durante casi un año. El conductor explicó que el dolor y las molestias ya alcanzaron un punto que le impidió seguir aplazando su visita al quirófano.

El copresentador de Live with Kelly and Mark compartió la noticia durante la emisión de este viernes. Consuelos, de 55 años, informó que acudiría al hospital justo después de terminar la grabación del programa que conduce junto a su esposa, Kelly Ripa.

El problema afecta uno de los dedos de su pie, donde padece un grave cuadro de artritis. El también actor dejó claro que no se trata de una intervención menor ni de una decisión relacionada con su actividad deportiva, sino de un tratamiento necesario ante una condición que define como seria y dolorosa.

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¿Qué cirugía tendrá Mark Consuelos en el pie?

Mark Consuelos será operado de un dedo del pie afectado por artritis. El conductor no precisó públicamente el nombre técnico del procedimiento, aunque sí recalcó que se trata de una cirugía de gran importancia para atender un padecimiento que ha empeorado con el paso de los meses.

Durante la conversación al aire, Ripa bromeó con que su esposo se preparaba para una especie de pedicura. Consuelos frenó ese comentario de inmediato y señaló que enfrentaría una cirugía mayor. Incluso comparó la complejidad de la operación con una cesárea, aunque lo dijo en un tono informal dentro de la dinámica habitual del programa.

La intervención se centrará en el dedo afectado y forma parte de una atención médica que el presentador dejó pendiente por cerca de un año. Su declaración puso el foco en una lesión que, según explicó, dejó de ser manejable con el paso del tiempo.

¿Por qué Mark Consuelos pospuso su operación durante un año?

Consuelos reconoció que aplazó la cirugía durante aproximadamente un año, pese a que ya conocía el alcance de la lesión. “Hoy es el día”, dijo al inicio del programa antes de confirmar que después de la transmisión acudiría al hospital.

El conductor explicó que el dolor se volvió demasiado intenso por lo que llegó el momento de finalmente ponerle una solución definitiva.

Para prepararse, Consuelos siguió las indicaciones médicas previas a la operación. Comentó que pasó cerca de 24 horas sin comer debido al ayuno preoperatorio y admitió que esa falta de alimento lo hizo sentir algo desorientado durante el programa.

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¿Qué le pasó a Mark Consuelos en el dedo del pie?

El presentador ha hablado antes sobre problemas en los dedos de sus pies vinculados a sus años como jugador de fútbol. En 2024 contó que sufrió turf toe, una lesión que afecta la articulación del dedo gordo y que puede aparecer tras un movimiento forzado hacia atrás. También describió entonces una condición artrítica relacionada con esa zona.

Ahora, el problema en uno de sus dedos alcanzó una etapa que requiere cirugía. Aunque no se han divulgado detalles sobre el proceso de recuperación ni sobre una posible ausencia del programa, la información disponible apunta a que Consuelos buscaba atender el padecimiento sin extender más el dolor.

La revelación deja claro que el conductor priorizó un tratamiento médico para recuperar comodidad y movilidad en el pie. La cirugía llega después de meses de postergaciones y con un diagnóstico de artritis que él mismo calificó como grave.

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