El ‘Gilberto Mora’ de Honduras: Óscar Ávilez debuta en la MLS con 16 años

El extremo del D.C. United debutó como titular ante New York Red Bulls y dejó su huella en una victoria que reaviva la ilusión de Honduras

Óscar Ávilez debutó en la MLS con D.C. United | S. Taetsch | Getty Images vía AFP

Óscar Ávilez, el joven futbolista nacido en Choluteca, Honduras, comienza a llamar la atención en la MLS tras debutar como titular con el D.C. United a los 16 años, algo muy similar a lo que ocurrió con el mexicano Gilberto Mora quien su debut adolescente con los Xolos de Tijuana se ha convertido en un fenómeno internacional.

El extremo participó en la victoria por 2-1 frente a New York Red Bulls el 14 de octubre de 2026, en una presentación que recordó la irrupción de Mora en la Liga MX y abrió una nueva conversación sobre el futuro de una de las promesas centroamericanas más interesantes del fútbol estadounidense.

Su aparición no fue un simple premio a su juventud. El entrenador René Weiler le confió la banda derecha en un partido exigente, y Ávilez respondió con velocidad, atrevimiento en el uno contra uno y participación en dos secuencias ofensivas que terminaron en goles. Aunque salió al minuto 56, su actuación dejó motivos para seguir de cerca su evolución.

La historia también tiene una dimensión especial para la comunidad hondureña que vive en Estados Unidos. Ávilez creció futbolísticamente en academias del país, pero nació en Honduras y mantiene abierta la posibilidad de representar a la selección catracha.

Su ascenso en la MLS podría convertirse, además, en una oportunidad para que la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) incorpore a un talento formado en un entorno de alto rendimiento.

De Choluteca a la MLS: la ruta relámpago de la joya de 16 años

Ávilez nació el 16 de marzo de 2010 y pasó parte de su formación en Virginia Rush Soccer Club antes de incorporarse a la academia del D.C. United. Allí avanzó por las categorías juveniles y destacó por su aceleración, sus cambios de dirección y su capacidad para jugar tanto en los extremos, como en posiciones más centradas.

El club capitalino lo incorporó al primer equipo mediante un contrato que se extiende hasta finales de 2028, con opciones para prolongarlo hasta 2030. El acuerdo refleja la apuesta de la institución por desarrollar talento propio y ofrecerle un camino hacia el fútbol profesional. En junio de 2026, el hondureño también fue convocado al MLS NEXT All-Star Game, una vitrina para los prospectos destacados de la región.

La comparación con Gilberto Mora tiene sentido por la edad y la confianza que ambos recibieron para competir contra futbolistas mayores y experimentados. Sin embargo, el camino de Ávilez apenas comienza: consolidarse en el primer equipo exigirá regularidad, adaptación física y buenas decisiones en los momentos de mayor presión.

Debut de titular y 56 minutos de fuego ante New York Red Bulls

La oportunidad llegó en un momento complicado para el D.C. United, que necesitaba resultados para mantener vivas sus aspiraciones de postemporada. Weiler colocó a Ávilez en el frente ofensivo junto a Tai Baribo y Jackson Hopkins, una decisión que puso a prueba al juvenil desde el arranque.

El hondureño intervino en la jugada que provocó el penal convertido por Baribo al minuto cinco. Más tarde, su insistencia contribuyó a generar el tiro de esquina que precedió al segundo gol local. También estuvo cerca de celebrar una anotación propia con un disparo que terminó estrellándose en el poste.

Ávilez disputó 56 minutos antes de ser sustituido por Jared Stroud. Su participación no se mide únicamente por los goles en los que intervino: mostró personalidad para encarar, buscar espacios y competir en un encuentro de ritmo intenso. El D.C. United terminó imponiéndose por 2-1, un resultado valioso en medio de una temporada complicada.

El llamado de ‘La H’: la carrera para asegurar su futuro internacional

El ascenso de Ávilez también interesa a Honduras por su situación internacional. El atacante posee nacionalidad hondureña y estadounidense, y ya participó en campamentos de la selección Sub-16 de Estados Unidos. Hasta ahora, no ha disputado torneos oficiales con las selecciones menores hondureñas.

La FFH, a través de su departamento de scouting encabezado por Dani Cancela, ha establecido contactos con el jugador y su entorno para presentarle el proyecto deportivo de las selecciones catrachas. El objetivo es darle seguimiento y abrirle la puerta a futuras convocatorias juveniles.

Ávilez estaría dispuesto a representar a Honduras. No obstante, cualquier decisión definitiva debe respetar los requisitos de elegibilidad de la FIFA y el historial internacional del futbolista. Su participación en campamentos estadounidenses, por sí sola, no equivale a un compromiso permanente con esa selección.

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