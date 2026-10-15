‘Mr. Dobletes’ al acecho: racha goleadora de Brunetta enciende las alarmas en Chivas

El argentino suma ocho dobletes y un hat-trick con Tigres. Su capacidad para crear ocasiones en un desafío para la defensa rojiblanca

Juan Brunetta debe preocupar a Chivas por sus dobletes

La jornada 12 de la Liga MX tiene en el Tigres vs Chivas a uno de los duelos más interesantes del fin de semana y a Juan Brunetta como uno de los futbolistas más peligrosos del Apertura 2026.

Brunetta es uno de los hombres a seguir en el partido junto con Roberto Alvarado como uno de los ‘caballos de batalla’ de Milito. Y la consideración no es para menos, el mediapunta argentino que ha registrado ocho dobletes y un hat-trick desde su llegada al conjunto regiomontano, una producción que explica por qué su nombre vuelve a encender las alarmas en Guadalajara.

Su amenaza no se limita al remate: también genera juego, encuentra espacios entre líneas y puede cambiar el partido con una sola intervención.

La preocupación rojiblanca tiene antecedentes concretos. En el Clausura 2026, Brunetta marcó dos goles en la victoria de Tigres por 4-1 sobre Chivas. Ahora, con el Apertura en marcha, el argentino volvió a destacar al firmar un doblete frente a Toluca para sellar el triunfo felino por 3-2.

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El reto para el Guadalajara será evitar que reciba con libertad cerca del área. Si consigue limitar sus opciones de giro y cortar la conexión con los compañeros que lo abastecen, tendrá más posibilidades de contenerlo. Si le concede espacio, Brunetta suele encontrar la manera de convertir una jugada prometedora en una ocasión de peligro.

La radiografía de ‘Mr. Dobletes’: la efectividad del argentino

Los números ayudan a entender el apodo de ‘Mr. Dobletes’. Desde el Clausura 2024, Brunetta ha conseguido dos goles en un mismo partido ante Santos Laguna, Monterrey, Tijuana (en dos ocasiones), América, Chivas, Mazatlán y Toluca.

A esa lista se suma el triplete que consiguió contra Necaxa el 17 de octubre de 2025. Aquella noche, en el Estadio Universitario, anotó a los minutos 24, 36 y 45+5 en la victoria de Tigres por 5-3. Fue una demostración de su capacidad para aparecer en distintos momentos de un partido y aprovechar las oportunidades sin necesitar un dominio absoluto del balón.

El dato más llamativo del registro es que Tigres no perdió ninguno de esos nueve encuentros con dos o más goles de Brunetta: obtuvo ocho victorias y un empate, según el documento de referencia. La estadística no garantiza que vuelva a marcar, pero sí muestra cuánto puede influir su eficacia en el resultado colectivo.

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Alarma en Verde Valle: cómo frenar al mediapunta más encendido

La defensa de Chivas tiene motivos para estudiar con cuidado los movimientos del argentino. El Guadalajara llegó a esta jornada con una línea defensiva condicionada por varias ausencias, un escenario que puede complicar la coordinación de sus centrales y la cobertura de los espacios interiores.

La clave estará en cerrar la zona frente al área y evitar que Brunetta reciba de cara a la portería. Fernando González podría tener una función importante en esa tarea, mientras que la presión sobre Fernando Gorriarán ayudaría a interrumpir uno de los caminos habituales para abastecer al atacante.

Chivas también deberá evitar que sus defensores abandonen su posición para perseguir al argentino. Brunetta puede retrasarse para participar en la construcción y después aparecer en el área, aprovechando los espacios que dejan esas persecuciones. La disciplina colectiva será indispensable para no convertir cada recuperación de Tigres en una amenaza.

El rol en la pizarra de Vucetich: creación y definición

Víctor Manuel Vucetich ha encontrado en Brunetta una pieza capaz de conectar el mediocampo con el ataque y asumir la responsabilidad de finalizar las jugadas. Dentro del esquema 4-2-3-1 descrito en el análisis táctico, Fernando Gorriarán y César Araújo ayudan a equilibrar al equipo y liberan al argentino para moverse cerca del área rival.

Su función va más allá de la de un mediapunta tradicional. Puede asociarse en corto, aprovechar los espacios que genera el delantero centro y buscar el disparo desde la frontal. Esa variedad obliga a los rivales a decidir si lo siguen de cerca o protegen la zona de remate, una elección que puede abrir oportunidades para otros atacantes.

Sin embargo, el estado físico del argentino también merece atención pues el encuentro contra Toluca con molestias en el tobillo y que Tigres administró sus cargas de trabajo para intentar tenerlo en condiciones. Su disponibilidad y su nivel físico serán factores relevantes antes de sacar conclusiones sobre lo que puede ofrecer ante Chivas.

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