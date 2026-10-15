Carlos Mendoza se va con el enemigo: el exmánager de los Mets llega a los Phillies

Los Phillies apuestan por Carlos Mendoza para que forme parte del staff en 2027 en un puesto clave de la defensiva

Mendoza formará partre del staff de Phillies | STEPH CHAMBERS /GETTY IMAGES VIA AFP

Carlos Mendoza encontró un nuevo trabajo en la Major League Baseball, aunque ahora vestirá los colores del rival divisional de los New York Mets. Los Philadelphia Phillies anunciaron la contratación del venezolano para la temporada 2027, dentro del cuerpo técnico que dirigirá Don Mattingly. El anuncio llegó este jueves, pocos meses después de que los Mets decidieran separarse de Mendoza en plena campaña.

Mendoza dirigió a los Mets durante parte de tres temporadas y ahora pasará a trabajar para uno de los equipos con los que Nueva York disputa la División Este de la Liga Nacional. El venezolano llega con experiencia reciente como mánager y con una tarea concreta: ayudar a corregir los problemas defensivos que afectaron al infield de los Phillies.

Phillies president of Baseball Operations Dave Dombrowski has announced that the team has hired former Mets manager Carlos Mendoza as their third base and infield coach pic.twitter.com/2qsrs8WdCq — SNY Mets (@SNY_Mets) October 15, 2026

El movimiento también confirma que Mattingly tendrá voz y autoridad para reorganizar su staff. Los Phillies oficializaron esta semana su contrato de dos años como mánager y, de inmediato, comenzaron a realizar cambios en el cuerpo de coaches. La incorporación de Mendoza es una de las más llamativas por su recorrido y por el contexto competitivo entre ambos equipos.

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Qué hará Carlos Mendoza con los Phillies

Mendoza asumirá dos responsabilidades principales con Philadelphia. Será el coach de infield, encargado de trabajar con los jugadores internos en aspectos defensivos, y también ocupará el puesto de coach de tercera base, desde donde tomará decisiones durante los juegos.

El venezolano reemplazará a Bobby Dickerson como coach de infield. Dickerson fue despedido esta semana junto con el coach de bateo Kevin Long, en medio de una reestructuración del personal técnico de los Phillies.

La experiencia de Mendoza en ese área no es nueva. Antes de convertirse en mánager de los Mets, trabajó como coach de infield y luego como coach de banca con los New York Yankees, donde acumuló 15 temporadas dentro de la organización.

Por qué los Phillies apuestan por Mendoza

Los Phillies tuvieron dificultades en el infield durante la temporada 2026. La defensa del equipo apareció entre las peores de las Grandes Ligas según las métricas de valor de fildeo, con una marca de -20 en Fielding Run Value, lo que refleja el impacto negativo de sus jugadas defensivas.

Philadelphia espera que Mendoza pueda darle la vuelta a esa situación. El club necesita mejorar la comunicación, las jugadas de rutina y la consistencia de sus jugadores internos, áreas donde un coach con experiencia como mánager puede aportar una visión más amplia.

El venezolano también llega con un historial relevante como dirigente. Con los Mets sumó 206 victorias y 199 derrotas, llevó al equipo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2024 y fue despedido en junio de este año tras un inicio de 34-47.

El regreso de Don Mattingly y los cambios

La contratación de Mendoza se produjo después de que los Phillies confirmaran a Don Mattingly como mánager para las próximas dos temporadas. Mattingly había asumido el cargo de forma interina tras la salida de Rob Thomson en abril y terminó la campaña con marca de 79-55, además de clasificar a Philadelphia a la postemporada como comodín de la Liga Nacional.

Con Mattingly confirmado, la organización avanzó con una reestructuración de su staff. Además de contratar a Mendoza, los Phillies despidieron a Dickerson y a Long, y todavía buscan un nuevo coach de bateo.

El equipo quiere mantener a Mattingly como líder del clubhouse, pero también corregir las áreas que consideró débiles durante la temporada. La defensa del infield quedó entre esas prioridades.

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¿Qué pasará con Anthony Contreras?

Anthony Contreras continuará en la organización de los Phillies, aunque ya no será el coach de tercera base. Contreras había asumido esa responsabilidad durante la temporada 2026, después de que Mattingly pasara del rol de coach de banca al de mánager interino.

El equipo todavía no definió el título ni las funciones exactas que tendrá Contreras en el nuevo esquema. Lo que sí quedó confirmado es que permanecerá dentro del staff de Grandes Ligas, en una posición diferente a la que desempeñó durante la mayor parte de la campaña.

Con la llegada de Mendoza, los Phillies suman experiencia, conocimiento de la división y un perfil técnico enfocado en la defensa. El venezolano tendrá la oportunidad de demostrar que su paso por los Mets no define su valor como coach y de contribuir a que Philadelphia recupere solidez en una de las zonas más delicadas de su alineación.

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