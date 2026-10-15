Real España defiende su invicto ante Olimpia: ¿qué está en juego?

El clásico hondureño enfrenta a los dos primeros de la tabla, con una racha histórica en disputa y la cima del Apertura 2026 como premio

Real España defiende su invicto ante Olimpia por el liderato / Claro Sports

Real España llega al clásico hondureño con mucho más que el liderato en juego. Este jueves 15 de octubre, la Máquina visita a Olimpia con la misión de proteger su invicto, mientras los albos buscan aprovechar la localía para asaltar la cima del Apertura 2026. Apenas un punto separa a los dos equipos más fuertes del campeonato.

El partido, correspondiente a la jornada 10 de la Liga Nacional de Honduras, se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Real España suma 21 puntos después de nueve encuentros, mientras Olimpia ocupa el segundo puesto con 20 unidades. El margen de error es mínimo y el resultado puede cambiar el panorama de la clasificación.

Horario y dónde ver Olimpia vs. Real España en EE.UU.

Fecha: jueves 15 de octubre de 2026.

jueves 15 de octubre de 2026. Hora: 9:30 p.m. ET / 8:30 p.m. CT / 6:30 p.m. PT

9:30 p.m. ET / 8:30 p.m. CT / 6:30 p.m. PT Transmisión en EE.UU.: Centro América TV

Centro América TV Streaming: Fubo TV y Fanatiz

Real España pone a prueba su invicto

La Máquina llega motivada después de vencer 1-0 a Estrella Roja. Con siete victorias y dos empates, el conjunto aurinegro es el único equipo que todavía no conoce la derrota en el torneo. Mantener esa condición ante uno de sus principales rivales sería una declaración de autoridad en la pelea por el título.

Sin embargo, el desafío también tiene un componente histórico. Real España arrastra una larga sequía de triunfos en Tegucigalpa y, de acuerdo con los antecedentes previos al encuentro, no gana en la capital desde 2015. Además, Olimpia acumula 24 clásicos consecutivos sin perder ante la Máquina, con un balance de 17 victorias y siete empates. El antecedente más reciente fue un triunfo albo por 3-2 en mayo, durante la triangular del Clausura 2025-2026.

Olimpia quiere arrebatarle la cima

El conjunto dirigido por Eduardo Espinel también llega después de ganar 1-0, en su caso ante Génesis FC. Una victoria este jueves no solo le permitiría superar a Real España en la tabla; también acabaría con el invicto del líder y reforzaría su candidatura al campeonato ante su afición.

Olimpia afrontará el clásico con las bajas confirmadas de Michaell Chirinos y Emanuel Cuello, aunque espera contar con Édrick Menjívar y Yustin Arboleda. Este último es uno de sus principales argumentos ofensivos, con cuatro goles en el torneo. Del lado aurinegro, Nixon Cruz no viajó por molestias físicas y el técnico Juan Ignacio Martínez convocó al juvenil Rigan Jersey Boden.

Si Olimpia gana, llegará a 23 puntos y desplazará a Real España, que permanecería con 21, un aliciente más para enfrentar la Copa Centroamericana. Si la Máquina se impone, alcanzará las 24 unidades y ampliará a cuatro puntos su ventaja sobre los albos. Un empate dejaría a Real España con 22 puntos y a Olimpia con 21, por lo que el liderato seguiría en manos aurinegras.

El clásico también representa una oportunidad para medir las aspiraciones de ambos clubes en un momento decisivo del Apertura. La presión estará en los dos lados: Olimpia necesita aprovechar su casa, mientras Real España deberá demostrar que su regularidad puede resistir uno de los ambientes más exigentes del fútbol hondureño.

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