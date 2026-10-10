Los Texmaniacs llevan el sonido del conjunto tejano al Tiny Desk de NPR

La banda ganadora del Grammy llevó el acordeón y el bajo sexto al Tiny Desk de NPR con cinco canciones que recorren la tradición del conjunto tejano.

Texmaniacs | KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El sonido del acordeón de botones y el bajo sexto de Los Texmaniacs llegó al Tiny Desk de NPR el 8 de octubre de 2026. La banda de San Antonio, Texas, participó en El Tiny, la serie especial de conciertos de NPR Music que reúne propuestas de distintos géneros y países durante la celebración de Latin Music Month en Estados Unidos.

La presentación incluye cinco canciones y combina parte del repertorio del grupo con “Déjalo (Let It Go)”, un tema nuevo que anticipa Nuevo Crossroads, el álbum que Los Texmaniacs preparan para 2027. La grabación también cuenta con Felix Contreras, copresentador de Alt.Latino, quien se suma a la interpretación de “Herido” con el güiro.

Más que una sesión musical, el concierto funciona como una muestra de la historia del conjunto tejano, una tradición que se desarrolló en el cruce cultural entre México y Estados Unidos. En el espacio íntimo de NPR, Los Texmaniacs llevan esa herencia a una audiencia más amplia sin abandonar los instrumentos, los ritmos y las formas de interpretación que distinguen al género.

Las cinco canciones de Los Texmaniacs en el Tiny Desk

El repertorio de la sesión recorre distintas facetas del grupo y permite escuchar el papel central del acordeón y el bajo sexto en su sonido. La lista oficial de NPR incluye cinco temas:

“Ay Mama”

“Boom and a Bang”

“Herido”

“Déjalo (Let It Go)”

“Como Te Quiero”

La participación de Contreras en “Herido” añade el sonido del güiro a la instrumentación habitual de la banda. La sesión reúne a Max Baca en la voz y el bajo sexto; Josh Baca, sobrino de Max, en la voz y el acordeón; Noel Hernandez en el bajo y los coros; y Chris Rivera en la batería y los coros.

El repertorio también enlaza la música que ha definido la trayectoria del grupo con su siguiente etapa discográfica. “Déjalo (Let It Go)” es el tema nuevo presentado durante el concierto y forma parte de la expectativa alrededor de Nuevo Crossroads, anunciado para 2027 bajo el sello Worldhaus Music.

“Déjalo”: el adelanto de un nuevo álbum

La inclusión de “Déjalo (Let It Go)” ofrece una primera referencia del material que Los Texmaniacs preparan para su próximo disco. La canción aparece en una sesión que no se limita a presentar un sencillo: lo coloca junto a otras piezas de su repertorio para mostrar la continuidad entre su trabajo anterior y la música que están desarrollando.

El álbum Nuevo Crossroads está previsto para 2027. Por ahora, la presentación de NPR permite escuchar el nuevo tema dentro del formato en vivo del Tiny Desk, en una interpretación que mantiene el protagonismo de los instrumentos característicos del conjunto tejano.

Los Texmaniacs y la tradición del conjunto tejano

La historia del conjunto tejano está marcada por el intercambio cultural en la región fronteriza. El acordeón de botones, hoy uno de sus instrumentos más reconocibles, llegó a la zona durante el siglo XIX con inmigrantes alemanes, checos y polacos. Con el tiempo, las comunidades mexicanas y mexicoamericanas incorporaron el instrumento a sus propias expresiones musicales, mezclándolo con ritmos, melodías y formas de interpretación que dieron identidad al conjunto.

NPR destaca esa mezcla de influencias en su presentación de Los Texmaniacs y la relaciona con otras tradiciones musicales de Estados Unidos, como la música cajún de Luisiana y el rock de raíces texanas. La polka, el ritmo del acordeón y las líneas del bajo sexto reflejan una tradición que ha evolucionado a ambos lados de la frontera.

La trayectoria de Los Texmaniacs también está ligada a Flaco Jiménez, el acordeonista texano que contribuyó a llevar el conjunto a escenarios internacionales. Max Baca mantuvo una larga colaboración musical con Jiménez y ambos participaron en un Tiny Desk de NPR en 2012. Catorce años después, Baca regresa al formato al frente de su propia banda, mientras que Josh Baca continúa una tradición musical que aprendió de Jiménez.

El reconocimiento de la industria discográfica también respalda la trayectoria del grupo. Los Texmaniacs ganaron el Grammy al mejor álbum tejano en 2010 por Borders y Bailes. En 2019 recibieron una nominación en la categoría de mejor álbum de música regional mexicana, que entonces incluía el tejano, por Cruzando Borders.

El Tiny de NPR: una ventana a la diversidad de la música latina

El Tiny es una edición especial de la serie Tiny Desk Concerts de NPR Music. La programación de 2026 se desarrolla del 15 de septiembre al 15 de octubre como parte de Latin Music Month y reúne artistas de distintos países, géneros y tradiciones. La selección incluye propuestas que van del jazz y el pop a la cumbia, el ska, el rock y la música regional.

Entre los artistas que participan en esta edición están Mon Laferte, Los Mirlos, Yendry, Panteón Rococó y Tim Bernardes. Los Texmaniacs representan en esa programación el conjunto tejano, una tradición musical mexicoamericana con raíces profundas en Texas y una historia que conecta comunidades a ambos lados de la frontera.

Con su participación en El Tiny, Los Texmaniacs acercan el conjunto tejano a nuevas audiencias y muestran la vigencia de una tradición construida a partir del intercambio cultural. El acordeón, el bajo sexto y las voces del grupo ocupan el centro de la sesión, mientras “Déjalo” abre una ventana a la siguiente etapa discográfica de una banda que mantiene su vínculo con la historia musical de Texas.

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