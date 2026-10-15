Cerrarán por cuatro años el Plaza Hotel de New York: qué pasó

El Plaza Hotel, uno de los grandes símbolos de Nueva York, cerrará en enero de 2027 para iniciar obras que durarán cuatro años.

El Hotel Plaza cerrará en enero de 2027 para iniciar obras | Shutterstock

El Plaza Hotel de New York cerrará sus puertas en enero de 2027 para someterse a una restauración que durará al menos cuatro años. La intervención se centrará en la fachada histórica del edificio, una de las imágenes más reconocibles de Manhattan y parte esencial del paisaje de la Quinta Avenida.

El anuncio fue realizado este miércoles por Fairmont Hotels & Resorts, la compañía que opera el hotel. La empresa explicó que la magnitud de los trabajos y la interrupción que causarían en la operación diaria obligan a suspender por completo el servicio al público durante el proyecto.

No es un cierre cualquiera. El Plaza ocupa una esquina privilegiada frente a Central Park, en la intersección de la Quinta Avenida y Central Park South. Su fachada de estilo Renacimiento francés, sus detalles ornamentales y su entrada con alfombra roja lo convierten en un punto de referencia para turistas, neoyorquinos y cinéfilos de todo el mundo.

¿Cuándo cierra el Plaza Hotel y por cuánto tiempo?

El cierre comenzará en enero de 2027. De acuerdo con los reportes, el último día de servicio está previsto para el 19 de enero y la construcción iniciaría al día siguiente. Si el calendario se cumple, el hotel podría reabrir en 2031, aunque la compañía aún no confirmó una fecha exacta de reapertura.

La duración del proyecto responde a la escala de la intervención. Los responsables del hotel estiman que las obras tomarán al menos cuatro años debido a la complejidad de restaurar un edificio histórico de 18 pisos y más de 119 años.

El Plaza permanecerá cerrado al público durante ese período. La decisión busca evitar que los trabajos afecten la experiencia de los huéspedes y permitir que los equipos trabajen con mayor libertad en las zonas exteriores del inmueble.

¿Por qué el Plaza Hotel cerrará por cuatro años?

La restauración se concentrará en la fachada protegida como monumento histórico de la ciudad. El edificio requiere reparaciones y trabajos de conservación por su antigüedad y por el valor arquitectónico de su exterior.

Fairmont no reveló el costo del proyecto ni detalló las reparaciones específicas. Sí aclaró que la complejidad de intervenir una estructura con ese valor histórico hace imposible mantener la operación hotelera mientras avanzan las obras.

La fachada del Plaza forma parte del patrimonio arquitectónico de New York. Por eso, cualquier reparación debe cumplir normas estrictas de preservación y respetar los elementos originales que definieron la identidad del hotel desde 1907.

¿Dónde está el Plaza Hotel y por qué es tan icónico?

El Plaza se levanta desde 1907 en una de las esquinas más visibles de Manhattan. Su silueta, inspirada en un castillo francés, se distingue de inmediato para quienes caminan por la Quinta Avenida o llegan a Central Park.

El arquitecto Henry Janeway Hardenbergh diseñó el edificio. El mismo profesional creó el Dakota, otro ícono arquitectónico de New York ubicado frente a Central Park. Desde su inauguración, el Plaza se asoció con el lujo, la alta sociedad y la imagen más elegante de la ciudad.

El hotel recibió a líderes mundiales, celebridades, artistas y viajeros de todo el planeta. Con el tiempo, se convirtió en mucho más que un lugar para hospedarse. Es un símbolo cultural de New York y una parada obligada para quienes recorren la zona de Central Park.

¿En qué películas apareció el Plaza Hotel?

El Plaza apareció en un gran número de películas y producciones televisivas. Una de sus apariciones más famosas ocurrió en Solo en casa 2: Perdido en New York, la cinta de 1992 en la que Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, se hospeda en el hotel.

También sirvió de escenario o inspiración para producciones como El gran Gatsby, Algo para recordar, Cocodrilo Dundee y Guerra de novias. El hotel además protagoniza los libros infantiles de Eloise, la historia de una niña que vive en la planta superior del edificio.

Esa presencia en el cine y la literatura explica parte de su atractivo. Para muchos visitantes, ver el Plaza en persona equivale a reconocer un escenario que ya conocen por pantalla. El cierre temporal dejará un vacío visible en una de las rutas turísticas más transitadas de Manhattan.

La nueva restauración busca proteger esa herencia para las próximas décadas. Hasta que concluyan los trabajos, la fachada del Plaza seguirá siendo una de las imágenes más queridas de New York, aunque sus huéspedes deberán esperar varios años para volver a cruzar su célebre entrada.

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