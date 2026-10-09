Cruz Azul vuelve a donde fue campeón: Pumas busca revancha de la final del Clausura 2026

La Máquina regresa al Olímpico Universitario, donde conquistó el Clausura 2026 ante los auriazules. Pumas necesita puntos y una victoria

Pumas necesita la victoria ante Cruz Azul | J.L. Torales | NURPHOTO vía AFP

Una vez superada la extensa fecha FIFA que detuvo la actividad de las mejores ligas del mundo, Pumas y Cruz Azul se enfrentan este domingo 11 de octubre en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Este encuentro revive la final del Clausura, cuando La Máquina de Cruz Azul levantó el título de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario.

Para los universitarios, el encuentro representa mucho más que una oportunidad de sumar tres puntos: es la posibilidad de responder ante su afición, romper una racha adversa frente a los celestes en Ciudad Universitaria y recuperar terreno en la clasificación.

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Para el campeón, será una prueba para demostrar que puede recuperar la regularidad después de varios resultados complicados como la derrota ante Inter Miami por 2-0 en la Campeones Cup, la derrota contra Monterrey por 1-0 en la jornada 9 y el empate ante Toluca 3-3 antes de frenar la actividad.

Cuentas por cobrar en el Olímpico Universitario

La final del 24 de mayo todavía pesa en la memoria auriazul. Pumas había tomado la ventaja con un gol de Robert Morales al minuto 31, pero Cruz Azul empató en la segunda parte y encontró el tanto definitivo de Carlos Rotondi al 90+4.

La expulsión de Uriel Antuna en el tiempo agregado dejó al conjunto universitario en una situación todavía más complicada antes del desenlace. El 2-1 consagró a los celestes en territorio rival.

Aunque Keylor Navas ha evitado presentar el partido como una revancha, la motivación es inevitable. El guardameta costarricense sostiene que el pasado no puede cambiarse y que el equipo debe concentrarse en el presente. Antuna, por su parte, carga con el recuerdo de aquella expulsión y tiene una oportunidad para responder dentro de la cancha.

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El reto también es estadístico, Cruz Azul acumula una prolongada racha sin derrotas en el Olímpico Universitario, mientras Pumas no consigue vencerlo allí desde noviembre de 2021. El escenario que alguna vez fue una fortaleza universitaria se ha convertido en un terreno favorable para La Máquina.

Pumas necesita puntos y respuestas de sus figuras

El contexto del Apertura 2026 convierte el clásico en una cita delicada para ambos. Pumas llega con 12 puntos y ocupa el duodécimo lugar, después de tres partidos consecutivos sin ganar. Cruz Azul suma 16 unidades, está séptimo y tampoco atraviesa su mejor momento: acumula tres encuentros oficiales sin victoria, aunque conserva una producción ofensiva importante.

Para Esteban Solari, el desafío pasa por recuperar consistencia y encontrar soluciones en ataque. Keylor Navas tendrá que aportar seguridad desde el arco, mientras Uriel Antuna y César “Chino” Huerta aparecen como opciones para generar desequilibrio por las bandas. La asociación de Huerta con Robert Morales y Juninho Vieira podría ser clave para aprovechar los espacios que deje la defensa cementera.

Cruz Azul tampoco llega sin interrogantes. Su defensa ha concedido 18 goles en diez partidos de Liga MX y el estado físico de José Paradela genera dudas. La posible ausencia del mediocampista obligaría a Joel Huiqui a ajustar su esquema para conservar el control de la pelota y evitar que Pumas encuentre espacios para contraatacar.

Horarios y transmisión del Pumas vs Cruz Azul en EE.UU.

El encuentro se disputará el domingo 11 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario. En Estados Unidos comenzará a las 9:00 p. m. ET, 8:00 p. m. CT y 6:00 p. m. PT, con transmisión por TUDN y la aplicación de TUDN/ViX.

Pumas no puede cambiar lo ocurrido en mayo, pero sí escribir un capítulo distinto ante su gente. Cruz Azul, por su parte, tiene la oportunidad de demostrar que el título no fue un episodio aislado y que también puede imponer condiciones en una cancha que se le ha dado bien.

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