De Beyoncé a Dua Lipa: las estrellas que cantaron en español gracias a Shakira

A lo largo de su carrera, Shakira ha conseguido que otras estrellas que desarrollaron buena parte de su trayectoria en inglés se acerquen al español

Shakira cantó en la clausura del Mundial 2026, en Nueva York. Foto: Shutterstock

Durante el octavo concierto de la residencia en Madrid, celebrado el 3 de octubre, Shakira sorprendió a todos con una presentación de lujo: Dua Lipa. La cantante británica apareció en el escenario, con la belleza y altura que le caracteriza, y ambas interpretaron ‘Antología’.

Ante unas 55,000 personas, las dos artistas compartieron sus voces en directo, pero lo más llamativo es que Dua Lipa cantó en español uno de los temas más recordados de la colombiana.

Cabe aclarar que, si bien fue un momento inolvidable, no es la primera vez que la británica interpretaba ‘Antología’. Ya lo había hecho en noviembre de 2025 durante un concierto en Bogotá y en homenaje a Shakira. La diferencia es que ahora lo hicieron juntas.

De esta manera, Dua Lipa se une a la lista de estrellas que cantaron en español gracias a Shakira. Y es que compartir escenario con la barranquillera es uno de los sueños y metas de cualquier artista, por muy consolidado que esté en la industria musical.

¿Qué artistas cantaron en español gracias a Shakira?

Beyoncé

Uno de los ejemplos más conocidos ocurrió hace casi 20 años cuando Beyoncé unió su voz a la de Shakira en ‘Beautiful Liar’. La canción fue lanzada en 2007 como parte de la edición de lujo de ‘B’Day’, el segundo álbum de estudio de Beyoncé.

La colaboración mezcló el R&B de la estadounidense el icónico estilo de Shakira. Aunque el tema es puramente en inglés, ambas grabaron una versión en español titulada ‘Bello Embustero’, donde la colombiana fue acreditada como arreglista y productora.

‘Beautiful Liar’ recibió una nominación al Grammy a Mejor Colaboración Pop, mientras que la versión en español fue nominada a Grabación del Año en los Grammy Latinos de 2007.

Wyclef Jean

El rapero haitiano se unió a Shakira con uno de los mayores éxitos internacionales de la barranquillera: ‘Hips Don’t Lie’. El tema, publicado en 2006, mezcló inglés y español, consolidando además a Shakira como una estrella internacional.

Incliso, Wyclef Jean no se limitó a aparecer como invitado en la versión en inglés, sino que también participó en la versión en español, conocida como ‘Será, será (Las caderas no mienten)’. El artista cantó varias líneas en español junto con Shakira, que le ganó la batalla a la Hacienda y le deberán pagar 60 millones de euros.

Laura Pausini

Aunque ya tiene una extensa carrera interpretando música en español, antes de trabajar con Shakira, Laura Pausini es una cantante italiana que ha conseguido ampliar sus éxitos hasta en cinco idiomas: italiano, español, francés, inglés y portugués.

El pasado mes de septiembre, durante el tercer concierto de la residencia en Madrid, la intérprete de 52 años, que en 2024 se cayó en un concierto en Milán, subió al escenario y cantó con Shakira en el idioma que el evento ameritaba: español.

El dueto, que conectó el vínculo para una nueva interpretación de ‘Antología’, tuvo además una anécdota curiosa. Shakira aclaró al público: “Solo la hemos ensayado una vez”, a lo que Pausini contestó: “Como hacen las mujeronas”. Es, indudablemente, uno de los momentos más emblemáticos en la carrera de ambas.

Te puede interesar: