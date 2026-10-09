Raphael Veiga recupera su lugar en el América y vuelve a ilusionar

Tras superar molestias físicas y adaptarse a un nuevo entrenador, el brasileño busca consolidarse como el socio creativo de las Águilas

América está recuperando a Raphael Veiga | H. How | Getty Images vía AFP

Uno de los que mejor aprovechó la gira del América por Estados Unidos durante la extensa fecha FIFA que recién concluyó, fue sin duda Raphael Veiga, quien vuelve a ganar peso en el América.

El mediocampista brasileño pasó de atravesar un periodo de adaptación y lidiar con molestias en el tobillo a recuperar terreno en el esquema de Guillermo Almada.Su evolución es importante para unas Águilas que necesitan creatividad, llegada desde segunda línea y una zurda capaz de marcar diferencias en el cierre del Apertura 2026.

Su regreso no debe medirse únicamente por los minutos que disputó durante los amistosos de la fecha FIFA en los que América empató 0-0 con Cruz Azul y la derrota ante Chivas por 2-0 en el Clásico Nacional jugado en Oakland.

Después de perder continuidad por cuestiones físicas, el objetivo del cuerpo técnico es recuperarlo en las mejores condiciones para la competencia oficial. La pausa también permitió observar cómo encaja en el proyecto actual y cuánto puede aportar a una ofensiva que busca mayor regularidad.

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El desafío de Veiga tiene dos caras: recuperar su mejor versión dentro de la cancha y demostrar que puede ser una pieza determinante en el América, más allá de quién ocupe el banquillo.

De las dudas a la titularidad: el proceso de adaptación de Veiga al fútbol mexicano

La llegada de Veiga a Coapa en febrero de 2026 generó expectativas por su trayectoria con Palmeiras, pero adaptarse a un nuevo campeonato no fue inmediato. A ese proceso se sumó un cambio importante en el banquillo: André Jardine, quien impulsó su incorporación, dejó el equipo en junio y fue cuando el entrenador Guillermo Almada asumió la dirección técnica de las Águilas.

Con un entrenador nuevo y una propuesta táctica distinta, el brasileño tuvo que encontrar su lugar otra vez. También sufrió un golpe en el tobillo a finales de septiembre que lo dejó fuera del partido de Liga MX ante Necaxa. La lesión interrumpió su continuidad justo cuando empezaba a recuperar sensaciones.

Pese a esos obstáculos, Veiga se ha ganado un papel relevante. Los reportes disponibles le atribuyen ocho partidos en el Apertura, siete como titular y más de 500 minutos disputados. Su presencia no es un simple recurso para completar el mediocampo: ofrece una alternativa para conectar la recuperación con los atacantes y encontrar espacios entre líneas.

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La pegada de zurda que necesitaba el Nido: goles, asistencias y pelota parada

La principal virtud de Veiga está en su capacidad para cambiar el ritmo de una jugada. Puede recibir entre líneas, filtrar un pase que rompa la defensa o probar desde media distancia cuando el rival cierra los espacios. Su golpeo de zurda también le da al América una opción valiosa en los tiros libres y otras acciones a balón parado.

Uno de sus mejores ejemplos llegó ante Atlético de San Luis, en agosto: marcó un gol y repartió dos asistencias durante la victoria azulcrema por 3-0. Aquella actuación mostró el tipo de influencia que puede tener cuando combina precisión técnica, movilidad y confianza.

La competencia interna, sin embargo, no desaparece. Durante su ausencia, otros futbolistas recibieron oportunidades en zonas ofensivas y Almada tuvo que buscar alternativas. Para recuperar el protagonismo, Veiga deberá mantener continuidad física y ofrecer soluciones incluso en los partidos más cerrados. Su reto no consiste solo en volver al once, sino en ser decisivo con regularidad.

¿Hacer válida la opción de compra? El dilema de la directiva azulcrema ante Palmeiras

El rendimiento del brasileño convierte su futuro en una decisión deportiva y financiera. Veiga pertenece a Palmeiras y su préstamo con el América termina al cierre de 2026. Según los reportes publicados, el acuerdo contempla una opción de compra cercana a 6.5 millones de dólares, que la directiva azulcrema tendría que valorar antes de la fecha límite de diciembre.

El dilema es claro: conservar a un mediocampista con capacidad para generar peligro o permitir su regreso a Brasil. Palmeiras contempla contar con él en 2027 y el propio jugador ha expresado su vínculo emocional con el club brasileño, de modo que la operación no depende únicamente de la voluntad americanista.

Por ahora, la prioridad de Veiga debe ser recuperar su mejor versión y ayudar al América en el cierre del torneo. Si vuelve a marcar diferencias, su continuidad tendrá argumentos futbolísticos más sólidos. El renacer del número 23 ya está en marcha; convertirlo en una apuesta a largo plazo será otra historia.

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