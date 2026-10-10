Jonathan Aranda pone acento mexicano al sueño de los Rays en la postemporada

Jonathan Aranda demostró de lo que es capaz en la barrida ante los New York Yankees

Aranda ha tenido una excelente postemporada | MIKE STOBE / GETTY IMAGES VIA AFP

Jonathan Aranda se ha convertido en uno de los bates más productivos de los Tampa Bay Rays en esta postemporada. El mexicano terminó la Serie Divisional de la Liga Americana ante los New York Yankees con cuatro imparables en 12 turnos, un jonrón y dos carreras impulsadas. Su promedio de .333 refleja el peso que tuvo en una eliminatoria que Tampa Bay resolvió en tres partidos.

El primera base conectó al menos un hit en cada uno de los tres encuentros de la barrida. Abrió la serie con el cuadrangular que decidió el triunfo por 1-0, sumó dos imparables en el segundo compromiso y aportó un sencillo productor en el tercero. Los Rays cerraron ese último duelo con una victoria por 4-3 y consiguieron su boleto a la Serie de Campeonato.

Aranda llegó a octubre después de uno de sus años más completos desde su debut en las Grandes Ligas en 2022. En la temporada regular de 2026 disputó 155 partidos, conectó 159 hits, pegó 22 jonrones y remolcó 92 carreras. Su aporte ante Nueva York dio continuidad a una campaña con mayor presencia y producción dentro de la ofensiva de Tampa Bay.

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¿Cómo le fue a Jonathan Aranda ante los Yankees en los playoffs?

Aranda dejó su primera marca importante desde el arranque de la Serie Divisional. Su jonrón contra Gerrit Cole produjo la única carrera del primer encuentroy respaldó el trabajo del cuerpo de lanzadores de Tampa Bay. En una noche con pocas oportunidades para anotar, el mexicano aportó el batazo que necesitaban los Rays.

Sus dos hits en el segundo juego y el sencillo que abrió la pizarra en la tercera entrada del último encuentro le permitieron completar la serie con imparables en cada compromiso. Además, terminó con un porcentaje de embasado de .385, slugging de .583 y OPS de .968, una cifra que combina su capacidad para llegar a base y batear con poder.

El pitcheo sostuvo buena parte de la barrida, con apenas cinco carreras permitidas en tres juegos. Dentro de ese contexto, Aranda y Junior Caminero destacaron como los únicos bateadores de Tampa Bay con promedio de al menos .300 y OPS superior a .800 frente a los Yankees. El mexicano aprovechó sus turnos en una serie que exigió precisión ofensiva.

¿Por qué 2026 es uno de los mejores años de Jonathan Aranda en MLB?

La consolidación de Aranda se aprecia en su participación durante la temporada. El pelotero de Tijuana terminó con promedio de .274, 27 dobles y 73 carreras anotadas, además de sus 22 cuadrangulares y 92 remolcadas. Sus 155 encuentros muestran la continuidad que alcanzó dentro del equipo.

Su trayectoria ayuda a entender ese avance. Debutó el 24 de junio de 2022 y durante sus primeras campañas alternó oportunidades en las Mayores con estancias en Triple-A. En 2024 jugó 44 partidos con los Rays. Un año después dio un paso importante, recibió su primera selección al Juego de Estrellas y terminó con promedio de .316, aunque una fractura en la muñeca izquierda limitó su actividad.

En 2026 amplió su participación y elevó sus totales ofensivos. Superó los 117 hits, 13 jonrones y 59 carreras impulsadas que registró en 2025. Esa comparación explica por qué su actuación en octubre encaja con el desarrollo que mostró durante el año y con el espacio que ganó en Tampa Bay.

¿Contra quién jugarán los Rays en la Serie de Campeonato?

Tampa Bay espera al ganador de la serie entre Chicago White Sox y Cleveland Guardians. Cleveland empató la eliminatoria 2-2 tras ganar el cuarto partido por 9-5, por lo que ambos equipos definirán el pase en un quinto encuentro. El vencedor enfrentará a los Rays por el campeonato de la Liga Americana.

Aranda llegará a esa ronda después de una Serie Divisional en la que tuvo un rol decisivo. Ahora la expectativa pasa por ver cómo responde ante el cuerpo de lanzadores del equipo que avance entre White Sox y Guardians, con Tampa Bay un paso más cerca de la Serie Mundial.

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