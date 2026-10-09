Cruz Azul prepara la operación C.U.: Huiqui recupera piezas clave

Kevin Mier, Érik Lira y Jeremy Márquez vuelven de la fecha FIFA, mientras el regreso de Gabriel Fernández y Omar Campos le ofrece nuevas alternativas

‘Toro’ Fernández estaría de vuelta con Cruz Azul | V. Cruz | AFP

Luego de la extensa fecha FIFA que detuvo unos días a la Liga MX, la Máquina de Cruz Azul visita a Pumas en la Jornada 11 del Apertura 2026 con la misión de recuperar su mejor versión y defender su posición en la tabla.

Después del parón internacional, en que algunos jugadores que tuvieron actividad con la Selección Mexicana en el debut de Rafael Márquez como entrenador, Joel Huiqui trabaja en la reincorporación de sus seleccionados y en la recuperación de futbolistas importantes para un partido que enfrenta a dos equipos con necesidades distintas.

La Máquina llega séptima en la tabla de posiciones de la Liga MX, con 16 puntos, y busca volver a ganar después de tres encuentros oficiales sin victoria.

El encuentro en el Estadio Olímpico Universitario también revive el recuerdo de la final ante Pumas en el Clausura 2026, cuando los celestes conquistaron el título con un gol de Carlos Rodolfo Rotondi en el minuto 94.

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Sin embargo, el desafío de Huiqui no consiste únicamente en mantener el dominio histórico en C.U.: debe encontrar el equilibrio entre recuperar efectivos, administrar el desgaste y corregir los problemas defensivos que han aparecido durante el torneo.

Los seleccionados regresan: Kevin Mier, Érik Lira y Jeremy Márquez

Una de las noticias más importantes para Cruz Azul es la reincorporación de sus futbolistas internacionales. Kevin Mier vuelve después de jugar 90 minutos con Colombia ante Perú, partido en el que su selección ganó 2-0 y mantuvo su portería en cero. El resultado representa un impulso para el guardameta, que había estado bajo escrutinio por algunos errores recientes con el equipo cementero.

Érik Lira también está de vuelta, aunque su situación requiere una valoración cuidadosa. El mediocampista acumuló 232 minutos con México durante la ventana internacional, una carga que puede influir en su recuperación física. Su capacidad para cortar avances rivales y proteger a los defensores lo convierte en una pieza fundamental para el esquema de Huiqui.

Jeremy Márquez, por su parte, sumó 115 minutos en tres partidos con el Tricolor. Su versatilidad le permite competir por un lugar en el mediocampo o aparecer por una banda, algo especialmente útil ante las ausencias que afectan al equipo. El cuerpo técnico deberá decidir cuánto puede exigirles sin comprometer su rendimiento en el cierre del torneo.

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Toro Fernández y Omar Campos: dos regresos que cambian el panorama

Las altas médicas también ofrecen margen de maniobra. Gabriel “Toro” Fernández superó una infección bacteriana y está habilitado para volver a competir. Su presencia le da a Cruz Azul un delantero capaz de disputar balones aéreos, fijar a los centrales de Pumas y abrir espacios para los mediocampistas que llegan desde atrás. El uruguayo viene de marcar dos goles ante Toluca, incluido el tanto del empate en el minuto 95.

Omar Campos también recibió el alta tras superar una sobrecarga muscular en el muslo. Su regreso refuerza el costado izquierdo, tanto por su capacidad para defender como por sus incorporaciones al ataque. Ante la velocidad de los extremos universitarios, contar con un lateral recuperado puede resultar determinante para evitar que Cruz Azul quede expuesto en las transiciones.

Las dudas de Huiqui: equilibrio táctico y cuidado de las cargas

No todo son buenas noticias. Carlos Rodolfo Rotondi continúa fuera por una fascitis plantar, mientras José Paradela sigue bajo observación después de sufrir una molestia muscular en el amistoso ante LA Galaxy. Gonzalo Piovi también presenta dudas físicas, por lo que Huiqui tendrá que valorar sus opciones antes de definir la alineación.

La victoria por 2-1 ante LA Galaxy dejó señales positivas: Luka Romero abrió el marcador y Agustín Palavecino amplió la ventaja. Ambos pueden asumir responsabilidades creativas si Paradela no está disponible.

Cruz Azul dispone de recursos para competir en C.U., pero necesita algo más que nombres recuperados. La prioridad será proteger su área sin perder la agresividad ofensiva. Si Huiqui administra bien las cargas y logra conectar a sus seleccionados con los jugadores que regresan de lesión, La Máquina tendrá mejores argumentos para salir del Pedregal con tres puntos.

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