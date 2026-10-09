Villarreal y Getafe, las pruebas que Madrid y Barcelona no pueden subestimar

El liderato de LaLiga y la distancia entre los dos gigantes españoles añaden presión a una jornada en la que los rivales llegan con argumentos para sorprender

Barcelona buscará afianzarse en la cima / José Bretón / Nurphoto via AFP

La cuenta regresiva para El Clásico ya comenzó, pero Real Madrid y Barcelona tienen tareas pendientes antes de pensar en el duelo del 25 de octubre.

Este sábado, ambos regresan a LaLiga tras el parón internacional con desafíos diferentes: los blancos necesitan reaccionar después de caer en el derbi, mientras los blaugranas intentan prolongar su inicio perfecto, con siete victorias consecutivas.

Los seis puntos que separan a los equipos convierten la octava jornada en una oportunidad para marcar diferencias. El Barcelona jugará primero y podría ampliar provisionalmente su ventaja a nueve unidades, lo que trasladaría la presión al Madrid. Sin embargo, ni el Villarreal ni el Getafe llegan como simples espectadores de la lucha por el título.

El Villarreal pone a prueba al Real Madrid en el Bernabéu

El Real Madrid buscará recuperar sensaciones ante su afición después de la derrota en el derbi. El Santiago Bernabéu representa uno de sus principales respaldos: el conjunto blanco ganó sus tres primeros partidos ligueros como local esta temporada. Ahora tendrá enfrente a un Villarreal que encadenó dos triunfos antes del parón y comienza a corregir el rumbo de su campaña.

El submarino amarillo llega con confianza renovada y la intención de aprovechar cualquier duda del rival. Para el Madrid, el reto será recuperar el control del partido y convertir su dominio en ocasiones claras. Además, la situación física de Kylian Mbappé genera incertidumbre después de que el delantero sufriera una lesión durante su concentración con Francia. Las posibles ausencias defensivas también añaden dificultades a una cita en la que los puntos son importantes para no perder terreno en la clasificación.

Getafe desafiará el poder ofensivo del Barcelona

El Barcelona afronta un examen distinto. Con 31 goles en siete jornadas, el líder ha convertido su capacidad ofensiva en una de sus principales fortalezas y aspira a sumar su octava victoria consecutiva. De conseguirlo, igualaría el mejor arranque liguero de su historia, establecido por el equipo de Gerardo Martino en la temporada 2013-14.

El Getafe, dirigido por José Bordalás, intentará frenar ese ritmo con orden y resistencia defensiva. El conjunto madrileño llega a la jornada en la undécima posición, con ocho puntos, cuatro goles a favor y siete en contra. Su planteamiento apunta a reducir los espacios, proteger su portería y aprovechar las oportunidades que encuentre. El Barcelona, por su parte, tendrá que buscar soluciones sin Raphinha, quien causa baja por un edema sufrido durante su concentración con Brasil, según confirmó Flick.

Los antecedentes favorecen al conjunto azulgrana: el Getafe nunca ha ganado en sus 21 visitas ligueras al Camp Nou, con un balance de 17 derrotas y cuatro empates. Aun así, la estadística no resuelve el partido de antemano. El Barcelona deberá demostrar que puede superar a un rival que buscará incomodarlo y mantener el marcador abierto hasta el tramo final.

Horarios y dónde ver Real Madrid y Barcelona en EE.UU.

Los resultados de esta jornada pueden cambiar el escenario con el que ambos equipos se acerquen al clásico. El Madrid necesita evitar que la distancia con el líder aumente, mientras el Barcelona busca conservar su pleno de victorias. Antes de ese enfrentamiento directo, Villarreal y Getafe representan obstáculos que ninguno puede permitirse subestimar.

Para los aficionados latinos en EE.UU., estos son los datos para seguir los dos encuentros del sábado 10 de octubre:

Barcelona vs. Getafe

Hora: 12:30 p.m. ET / 11:30 a.m. CT / 9:30 a.m. PT

12:30 p.m. ET / 11:30 a.m. CT / 9:30 a.m. PT Televisión en español: ESPN Deportes

ESPN Deportes Streaming: ESPN+

Real Madrid vs. Villarreal

Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p. m. PT

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p. m. PT Televisión en español: ESPN Deportes.

ESPN Deportes. Streaming: ESPN+

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