Panteón Rococó logra la ‘Dosis Perfecta’ en Tiny Desk: este es el setlist completo del show para NPR Music

La agrupación mexicana llevó su repertorio de ska a las oficinas de NPR Music y dedicó parte de la sesión a las personas desaparecidas en México

Panteón Rococó se presentó en el NPR Music | Captura de pantalla

Panteón Rococó llegó a las sesiones de Tiny Desk de NPR Music como parte de las actividades por el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. La agrupación mexicana llevó su propuesta de ska al espacio de NPR en Washington D. C., donde interpretó canciones de distintas etapas de su trayectoria.

La presentación también sirvió para abordar temas que forman parte de las letras y el discurso de la banda. Durante el concierto, Dr. Shenka dedicó unas palabras a las personas desaparecidas en México y utilizó una camiseta del Club Deportivo Palestino. Además, algunos integrantes portaron prendas con mensajes relacionados con los derechos de los migrantes.

¿Qué canciones tocó Panteón Rococó en Tiny Desk? Setlist completo

Panteón Rococó presentó un repertorio que recorrió diferentes momentos de su carrera. La banda interpretó cinco canciones durante su participación en Tiny Desk:

Arréglame el Alma

1993…

Cha-Cha Love

La Dosis Perfecta

La Carencia

Uno de los momentos de la sesión estuvo relacionado con “1993…”, canción que aborda la desaparición de una persona y la búsqueda de su regreso.

Antes de interpretar el tema, Dr. Shenka dedicó un mensaje a las personas desaparecidas en México y a quienes continúan buscándolas. “Para todos nuestros desaparecidos allá en México: te extraño, siempre te busco. Algún día nos encontraremos de nuevo”, expresó el vocalista.

El grupo también utilizó parte de su vestuario para expresar otros mensajes durante la presentación. Algunas de sus prendas mostraron la frase “Ningún humano es ilegal”, relacionada con los derechos de los migrantes y las fronteras.

¿Qué es Tiny Desk y por qué son todo un suceso sus conciertos para NPR Music?

Tiny Desk es el formato de sesiones musicales de NPR Music que reúne a artistas frente a los escritorios de la estación en Washington D. C. El concepto comenzó en 2008 a partir de una iniciativa de productores de NPR que buscaban presentar conciertos en un espacio reducido.

El formato prescinde de grandes montajes de escenario y concentra la presentación en las voces y los instrumentos de los artistas. La cercanía con el espacio de trabajo de NPR forma parte de la identidad de estas sesiones. A lo largo de los años, Tiny Desk se convirtió en una plataforma para presentar propuestas musicales de distintos géneros y países.

¿Dónde ver el concierto completo de Panteón Rococó en Tiny Desk?

La presentación de Panteón Rococó en Tiny Desk puede seguirse a través de los canales oficiales de NPR Music, donde se publican las sesiones del proyecto.

El concierto fue grabado en las instalaciones de NPR en Washington D. C. y forma parte de las presentaciones realizadas por la plataforma durante el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.