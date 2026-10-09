Huracán Isaias ya es categoría 3: qué se espera en las próximas horas

El avance del fenómeno climático mantiene en alerta a comunidades de Florida y Alabama por posible marejada e inundaciones

Vista satelital de Isaias como huracán de categoría 3: Foto: NOAA / AFP

Este viernes, el huracán Isaias alcanzó la categoría 3 por sus fuertes vientos y sigue avanzando hacia la costa norte del golfo de México. Según los pronósticos, se espera que toque tierra en las próximas horas, especialmente en la noche.

A través de un aviso emitido en su sitio web y redes sociales, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que Isaias registraba vientos máximos sostenidos de 120 millas por hora, cifras que automáticamente aumentaron su categoría.

En su actualización de las 12:00 pm (CT), el centro del sistema se encontraba a unos 160 millas (255 kilómetros) al sur de Pensacola, Florida, y avanzaba hacia el norte-noreste a 16 mph (26 km/h).

La combinación de vientos destructivos, una peligrosa subida del nivel del mar y lluvias intensas mantiene en alerta a comunidades de Florida y Alabama. En ambos estados ya se anunció la emergencia, lo que permite movilizar recursos de preparación y una respuesta rápida ante los posibles destrozos del huracán.

La previsión del NHC es que Isaias llegue a tierra en el área del noroeste de Florida, entre Pensacola y Santa Rosa Beach, durante la noche del viernes. Sin embargo, los expertos aclaran que la ubicación exacta del impacto y la intensidad todavía pueden variar.

12 pm CDT Tropical Cyclone Update for Hurricane #Isaias: https://t.co/LcsA3F0wNs pic.twitter.com/JYQOi1i1KZ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 9, 2026

¿Qué esperar en las próximas horas con el huracán Isaias?

Una de las mayores preocupaciones es la marejada ciclónica, que ocurre cuando los vientos del huracán empujan el agua del mar hacia la costa. Este fenómeno puede inundar zonas bajas con rapidez y poner en peligro a las personas que permanecen en áreas expuestas.

Los pronósticos advierten que el agua podría alcanzar niveles de hasta nueve pies (unos 2.7 metros) en algunas zonas costeras, aunque la altura real dependerá del lugar, las mareas y las condiciones locales. Los meteorólogos advierten que cualquier marejada puede ser peligrosa incluso antes de que el centro del huracán toque tierra.

Los vientos también representan una amenaza considerable. Las ráfagas pueden derribar árboles, dañar techos, afectar tendidos eléctricos y provocar cortes de electricidad. Autoridades de Alabama, uno de los estados en emergencia, advirtieron que son probables daños generalizados y apagones en áreas expuestas al paso del sistema.

Asimismo, se esperan acumulaciones de entre cuatro y ocho pulgadas (10 a 20 centímetros) en partes del sur de Alabama, el Panhandle de Florida, la región de Big Bend y el suroeste de Georgia. En sectores aislados, las cantidades podrían acercarse a 15 pulgadas (38 centímetros), lo que eleva el riesgo de inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Alabama indicó en una actualización reciente que el impacto principal se esperaba entre las 9:00 pm y la medianoche, entre Pensacola y Santa Rosa Beach, Florida.

Finalmente, el NHC pronosticó que Isaias mantendrá su categoría 3 durante las próximas horas, pero con posibles cambios en la intensidad, los cuales pueden ser menores o mayores. Luego de tocar tierra, se espera que el huracán experimente un debilitamiento gradual, sin embargo, el riesgo de lluvias e inundaciones continuarán durante gran parte del fin de semana.

A principios de septiembre, el huracán Marie mantuvo en alerta a los meteorólogos mientras avanzaba por el Pacífico Oriental. Según el NHC, registró vientos de 92 mph y su desplazamiento fue en dirección oeste-noroeste, a unas 9 mph.

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