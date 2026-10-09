Jaime Jaquez cambió Miami por Milwaukee: ¿está listo para dar el salto en la NBA?

El basquetbolista mexicoamericano afronta una nueva etapa con los Bucks tras firmar su mejor temporada en la NBA la campaña pasada con el Heat

Jaquez puede brillar con los Bucks / Jeff Haynes / Getty Images via AFP

Jaime Jaquez Jr. comenzó una nueva etapa en la NBA con una oportunidad que podría cambiar el rumbo de su carrera. Tras dejar al Miami Heat para incorporarse a los Milwaukee Bucks, el mexicoamericano busca pasar de ser un suplente destacado a consolidarse como titular, en un equipo que atraviesa una profunda transformación después de la salida de Giannis Antetokounmpo.

Sus dos primeros partidos de pretemporada con Milwaukee dejaron señales contrastantes. En su debut como titular, el 5 de octubre, anotó cinco puntos en la derrota por 116-97 ante los Minnesota Timberwolves, con apenas dos canastas en siete intentos. Dos días después, Jaquez respondió con 13 puntos, tres triples, tres asistencias y dos robos en la victoria por 128-126 sobre Oklahoma City Thunder.

La mejoría es una señal alentadora para el basquetbolista, aunque todavía necesita mayor consistencia ofensiva para demostrar que está listo para asumir un papel más importante con los Bucks.

De Miami a Milwaukee: una oportunidad para crecer

El traspaso abrió un escenario diferente para el basquetbolista de raíces mexicanas. En sus tres temporadas con Miami, Jaquez fue titular en apenas 38 de los 216 partidos de temporada regular que disputó. Pese a esa condición, su evolución durante la campaña 2025-26 lo convirtió en una pieza de mayor peso dentro de la rotación.

Los Bucks incorporaron a Jáquez como parte de una operación que también involucró a Tyler Herro, Kel’el Ware y Kasparas Jakucionis, entre otros activos. La llegada del mexicano no supone un reemplazo individual de Antetokounmpo, sino una apuesta por jugadores capaces de aportar diferentes recursos mientras Milwaukee redefine su identidad.

La posibilidad de competir por un puesto en el cuadro inicial es viable. Jaquez tiene capacidad para atacar el aro, generar juego para sus compañeros y contribuir en distintas facetas ofensivas. El reto que tiene es convertir esas cualidades en una producción constante, especialmente si aumenta su tiempo en la duela y asume responsabilidades frente a rivales de primer nivel.

Sus números respaldan el salto en la NBA

La mejor carta de presentación de Jaquez es su última temporada con el Heat. En la campaña 2025-26 disputó 75 partidos, con promedios de 15.4 puntos, 5 rebotes y 4.7 asistencias en 28.3 minutos por encuentro. Además, convirtió el 50.7% de sus tiros de campo y terminó segundo en la votación al premio al Sexto Hombre del Año.

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Esos registros muestran que no llega a Milwaukee únicamente por su potencial, pues ya demostró que puede producir con regularidad y eficiencia en la NBA. Sus asistencias también reflejan una faceta importante de su juego; puede participar en la construcción de las ofensivas, en lugar de limitarse a finalizar las posesiones.

¿Qué necesita para consolidarse con los Bucks?

El tiro exterior aparece entre sus principales áreas de oportunidad. Durante la temporada anterior, Jaquez promedió 0.8 triples convertidos por partido, una producción que puede limitar su impacto cuando las defensas cierran los espacios cerca del aro. Ganar consistencia desde larga distancia le permitiría ampliar sus opciones ofensivas y ofrecer más alternativas al entrenador.

También deberá demostrar que puede sostener su rendimiento cuando aumenten sus responsabilidades. Ser titular implica mantener la concentración y la eficiencia durante más minutos, adaptarse a distintos emparejamientos defensivos y encontrar formas de ayudar al equipo incluso cuando el balón no pase constantemente por sus manos.

La pretemporada apenas comienza y todavía es pronto para determinar cómo quedará organizada la rotación de Milwaukee. Su primera titularidad es una señal favorable, pero no garantiza que conserve ese lugar durante la campaña regular. La competencia interna y su capacidad para responder a las necesidades del equipo serán determinantes.

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