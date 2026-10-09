¿Qué necesita Lionel Messi y el Inter Miami para asegurar localía en playoffs?

Con Messi enfocado en la MLS, las Garzas necesitan sumar al menos 12 puntos para evitar la repesca y disputar los playoffs ante su afición

Messi y Suárez pilares de los objetivos de Miami | R. Storry | Getty Images vía AFP

Con la extensa fecha FIFA que detuvo las mejores ligas del mundo y que también incluyó la despedida de Lionel Messi ante Benin en el Monumental en el pasado, el Inter Miami afronta el tramo decisivo de la temporada regular de la MLS con dos objetivos.

El primero de ellos es asegurar su clasificación directa a los playoffs, mientras que el segundo objetivo es terminar entre los cuatro primeros de la Conferencia Este para tener ventaja de localía.

Con 46 puntos después de 27 partidos, el equipo de Lionel Messi que está de regreso con su club tras su emotiva despedida, dispone de siete encuentros para definir su posición, una recta final en la que cada victoria puede marcar la diferencia.

La ofensiva de Inter Miami es una de sus grandes fortalezas, con 64 goles anotados, pero los 50 tantos recibidos han complicado algunos resultados. Además, sus diez empates pesan en una clasificación donde el número de victorias es el primer criterio de desempate.

Por eso, Messi y sus compañeros no solo necesitan marcar: también deben aprender a cerrar los partidos.

Las matemáticas del Este: puntos necesarios para el boleto directo a Primera Ronda

El panorama del Inter Miami ofrece tres metas diferentes. La primera es garantizar un lugar entre los nueve mejores de la conferencia, que acceden a la postemporada. Miami necesita alcanzar 55 puntos, es decir, sumar nueve de las 21 unidades que todavía están en juego.

Tres victorias en sus últimos siete compromisos bastarían para asegurar ese objetivo matemático.

El siguiente escalón es evitar el partido de comodines. Los equipos que terminan entre el octavo y el noveno puesto deben disputar una eliminatoria a partido único, con penales si persiste el empate después de los 90 minutos.

Para garantizar el pase directo a la Primera Ronda, el equipo de Florida tiene una meta de 58 puntos: Miami tendría que conseguir 12 unidades, equivalentes a cuatro triunfos. Si sus rivales directos dejan puntos en el camino, ese umbral podría reducirse.

Evitar la repesca: la ventaja de quedar entre los primeros cuatro puestos

La ambición de las Garzas va más allá de clasificar. Terminar entre los cuatro primeros de la Conferencia Este permitiría disputar la serie de Primera Ronda al mejor de tres partidos con el beneficio de jugar en casa el primer encuentro y, si hace falta un tercero, también el definitivo. Ese respaldo puede resultar especialmente valioso para un equipo con figuras experimentadas y aspiraciones de campeonato.

Para alcanzar esa ventaja, Miami debe sumar 16 de los 21 puntos restantes, incluida una victoria sobre Charlotte FC en la última jornada. Con ese resultado, el cuadro de Messi limitaría el techo de su rival directo y podría asegurar matemáticamente el cuarto puesto sin depender de otros marcadores. No es una tarea sencilla: requiere cinco victorias y un empate en los siete encuentros que quedan.

Los 7 partidos decisivos: el calendario restante en el cierre de la temporada

El calendario de la MLS combina cuatro partidos en Miami con tres salidas. La secuencia comienza el 10 de octubre ante D.C. United y continúa el 14 frente a New York City FC.

Después, el equipo visitará a Atlanta United el día 17 y a New York Red Bulls el 24, antes de recibir a FC Cincinnati el 28 de octubre.

Las últimas dos pruebas serán especialmente importantes: visita a New England Revolution el 1 de noviembre y cierre en casa ante Charlotte FC el día 7. Son duelos que pueden definir tanto la posición de Miami como el futuro de sus rivales en la tabla.

El regreso de Messi a la actividad del club, tras despedirse de la selección argentina, ofrece un impulso ofensivo, pero no resolverá por sí solo los problemas defensivos.

Miami necesita proteger mejor su ventaja, reducir los errores atrás y convertir su producción goleadora en triunfos. La localía está al alcance, aunque dependerá de que las Garzas respondan en los partidos que más pesan.

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