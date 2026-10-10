Loopy Godínez: de los trabajos de limpieza de su familia a la élite de las MMA

Dejó Aguascalientes a los 14 años y comenzó una nueva vida en Canadá, donde su familia tuvo que salir adelante con distintos trabajos. Años después, Loopy Godínez ha hecho camino en la UFC a golpes de esfuerzo.

Loopy Godínez enfrenta a Ketlen Souza en UFC Fight Night | @loopygodinez

Lupita Godínez, conocida como Loopy Godínez, tenía 14 años cuando su familia dejó Aguascalientes para instalarse en Canadá. Sus padres le habían dicho que viajarían a Disneylandia, pero el destino era Vancouver, donde comenzarían una vida nueva lejos de su hogar, sus amistades y la escuela que conocía.

La mudanza respondió a una situación de inseguridad que afectó el negocio de automóviles de su padre. La familia tuvo que abandonar México y afrontar las dificultades de establecerse en otro país, con barreras económicas y un idioma que sus padres no dominaban. Para salir adelante, recurrieron a diferentes trabajos, entre ellos la limpieza de casas.

La historia de Godínez va más allá de ese periodo de adaptación. Su vínculo con los deportes de combate comenzó en México, continuó en Canadá y terminó convirtiéndose en una carrera profesional en las artes marciales mixtas. Este sábado 10 de octubre de 2026, la mexicana afronta un nuevo desafío en la UFC ante la brasileña Ketlen Souza, en Las Vegas.

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Una mudanza que cambió su vida

La salida de México fue una decisión difícil para toda la familia Godínez. En un reportaje publicado por la UFC el 29 de marzo de 2024, la peleadora recordó cómo sus padres prepararon el viaje sin explicarle inicialmente el verdadero motivo. Ella pensaba que irían de vacaciones, pero terminó descubriendo que su destino era Canadá.

El cambio estuvo relacionado con las amenazas que recibió su padre, Carlos Godínez, por parte de un grupo criminal que exigía pagos de protección para su negocio. Después de que el establecimiento fuera atacado, la familia decidió marcharse para protegerse.

La llegada a Vancouver estuvo acompañada de incertidumbre. La familia tuvo que encontrar alojamiento, adaptarse a un entorno desconocido y buscar fuentes de ingresos. Los trabajos que realizaron sus integrantes, incluida la limpieza de casas, formaron parte de ese esfuerzo por establecerse en Canadá.

Para Loopy, la adolescencia quedó marcada por esa ruptura con la vida que conocía. Tuvo que adaptarse a otra escuela, otro idioma y nuevas rutinas. La estabilidad llegó con el tiempo, pero el proceso de reconstrucción familiar fue una parte fundamental de su historia.

Del judo a las artes marciales mixtas

El deporte fue una de las vías que ayudaron a Godínez a encontrar su lugar. Antes de emigrar, había practicado judo en México. En Canadá retomó el entrenamiento y posteriormente se acercó al jiu-jitsu brasileño, disciplinas que contribuyeron a desarrollar sus habilidades de combate.

Su interés por las artes marciales mixtas creció al seguir a Ronda Rousey, una judoca olímpica que se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la UFC. Godínez comenzó a competir como amateur en noviembre de 2016 y dio el salto profesional en 2018.

Su avance incluyó el paso por organizaciones regionales y la conquista del campeonato de peso paja de Legacy Fighting Alliance (LFA), una plataforma que le permitió acercarse a la principal organización de MMA.

El debut de Godínez en la UFC llegó el 17 de abril de 2021, frente a Jessica Penne. La mexicana perdió por decisión dividida, pero continuó compitiendo y construyendo su lugar en la división. Desde entonces, ha tenido la oportunidad de enfrentarse a rivales experimentadas y consolidar su presencia en el ranking.

En agosto pasado, la mexicana se enfrentó, dentro de la cartelera preliminar de UFC 319, a la brasileña Jessica Andrade y logró llevarse la victoria por decisión unánime.

Una carrera construida entre México y Canadá

Godínez ha desarrollado su carrera entre los dos países que forman parte de su historia. Canadá fue el lugar donde retomó el deporte y amplió su formación, mientras que México también ha sido importante para su preparación, incluido su trabajo en Guadalajara con Lobo Gym.

En el octágono, su estilo combina golpeo, derribos y recursos de lucha en el suelo. Esa variedad le permite plantear diferentes estrategias según las características de cada rival y adaptar su desempeño a las exigencias de una división con un alto nivel competitivo.

Su recorrido también demuestra la importancia de la continuidad. En las artes marciales mixtas, una derrota puede obligar a revisar la preparación, corregir errores técnicos y modificar el plan de combate. Mantenerse entre las contendientes de la UFC requiere superar esos obstáculos y aprovechar las oportunidades que aparecen.

Vale la pena recordar que en noviembre de 2023, Lupita Godínez venció por decisión dividida a Tabatha Ricci en UFC 295 y se convirtió en la primera peleadora mujer en ganar cuatro peleas en un año.

En una entrevista publicada por la UFC el 7 de octubre de 2026, Godínez habló de la gratitud que siente por seguir compitiendo al máximo nivel. Reconoció cuánto ha cambiado desde sus primeras apariciones en el octágono y señaló que no todos los peleadores consiguen llegar a esa organización.

Loopy Godínez vs. Ketlen Souza: fecha, horario y dónde ver en Estados Unidos

La mexicana se enfrenta este sábado 10 de octubre a la brasileña Ketlen Souza en UFC Fight Night: Allen vs. Duncan, evento que se celebra en el Meta APEX de Las Vegas, Nevada.

La cartelera principal está programada para comenzar a las 8:00 p. m. ET, 7:00 p. m. CT y 5:00 p. m. PT. En Estados Unidos, el evento se transmite a través de Paramount+. El horario corresponde al inicio de la cartelera principal, por lo que el combate de Godínez puede comenzar más tarde, dependiendo de la duración de las peleas anteriores.

El pesaje oficial añadió un elemento a la previa: Godínez registró 115.5 libras, mientras que Souza marcó 117, una libra por encima del límite de 116 establecido para el peso paja. La UFC anunció que la brasileña deberá ceder el 20 % de su bolsa a su rival por no alcanzar el peso reglamentario.

Godínez llega a la pelea con un récord profesional de 14 victorias y seis derrotas, y ocupa el octavo lugar del ranking de peso paja de la UFC. Para la mexicana, el combate representa una nueva oportunidad de sostener su posición entre las principales contendientes de la categoría.

Su historia comenzó lejos de Las Vegas, con una mudanza inesperada que cambió el rumbo de su adolescencia. La adaptación a Canadá, el esfuerzo de su familia para salir adelante y su formación en los deportes de combate fueron etapas de un proceso que la llevó hasta la élite de las MMA.

Hoy, cada salida al octágono representa otro capítulo de una carrera que ha conseguido abrirse paso en uno de los escenarios más exigentes del deporte profesional.

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