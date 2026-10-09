¿Adiós a los 162 juegos?: la propuesta de MLB para cambiar la temporada desde 2029

MLB y la MLBPA debaten una propuesta de 154 juegos y cambios en el formato de los playoffs.

El calendario aplicaría a partir de 2029 | MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES VIA AFP

La temporada de Grandes Ligas podría tener ocho partidos menos por equipo. MLB presentó el 8 de octubre una propuesta para reducir el calendario regular de 162 a 154 juegos a partir de 2029. El plan también ampliaría las Series Divisionales y daría más espacio al descanso durante la postemporada. Por ahora, la liga y el sindicato de jugadores no han cerrado un acuerdo.

El cambio modificaría la rutina del béisbol durante buena parte del año. La mayoría de los equipos descansaría los lunes, la temporada regular terminaría una semana antes y las Series Divisionales pasarían de un máximo de cinco partidos a siete. MLB busca que ese nuevo calendario coincida con el inicio de sus próximos acuerdos nacionales de transmisión en 2029.

La propuesta forma parte de las negociaciones del próximo convenio colectivo entre MLB y la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, conocida como MLBPA. Su futuro depende de un acuerdo entre ambas partes, con un obstáculo importante sobre la mesa. El sindicato afirma que la liga condiciona estos cambios a que los peloteros acepten un tope salarial, una medida que la organización rechaza.

¿Cómo sería el calendario de MLB con 154 juegos desde 2029?

El nuevo formato eliminaría ocho encuentros del calendario de cada equipo. En la mayoría de los años, MLB repartiría los 154 partidos en 180 días, frente a los 162 encuentros en 187 días del esquema actual. La temporada regular concluiría una semana antes para abrir espacio a una postemporada más extensa.

Los lunes funcionarían como día habitual de descanso, aunque la propuesta contempla excepciones. La liga podría reservar uno o dos partidos para una ventana exclusiva de televisión nacional. Los equipos que jueguen ese lunes descansarían el jueves de la misma semana. Los feriados nacionales y algunos eventos especiales también quedarían fuera de esa regla.

Además, cada equipo disputaría cuatro dobles jornadas con un encuentro de día y otro de noche, una contra cada rival de su división. MLB aseguró que la reducción de partidos no recortaría los salarios de los jugadores. La liga ajustaría de forma proporcional los requisitos de bonos, opciones contractuales y otras cláusulas relacionadas con la actividad durante la temporada.

Para el aficionado, el cambio supondría menos partidos de temporada regular y un día de descanso más previsible. Según MLB, esa distribución favorecería la salud de los peloteros y permitiría destacar algunos encuentros en una franja nacional de transmisión.

¿Qué cambiaría en los playoffs y las Series Divisionales de MLB?

La principal modificación llegaría a las Series Divisionales desde 2029. Cada enfrentamiento pasaría del formato al mejor de cinco al mejor de siete. Un equipo necesitaría cuatro victorias para avanzar a la Serie de Campeonato, en lugar de las tres que exige el sistema actual. Las cuatro Series Divisionales podrían aportar hasta ocho partidos adicionales a la postemporada.

La propuesta mantendría las Series de Comodines al mejor de tres en el estadio del equipo con mejor clasificación. Sin embargo, añadiría un día de descanso entre el primer y el segundo encuentro, además de escalonar el inicio de las distintas series. El plan contempla nueve días adicionales de descanso en los playoffs y una duración máxima de 42 días.

Ese calendario ofrecería más oportunidades de descanso a los lanzadores y reduciría la necesidad de colocar partidos de las primeras rondas en horarios de tarde entre semana. Pese a la extensión de los playoffs, MLB calcula que un eventual séptimo juego de la Serie Mundial ocurriría apenas dos días después respecto al sistema actual, gracias al cierre anticipado de la temporada regular.

Otra novedad tiene una fecha distinta. La liga propone que la elección de rivales comience en 2027, si ambas partes la acuerdan. El tercer clasificado de cada liga podría escoger entre el quinto y el sexto para la ronda de Comodines. Después, el primer clasificado elegiría a cuál de los ganadores de esa ronda enfrentaría en la Serie Divisional. El plan no plantea aumentar los 12 equipos que participan en los playoffs.

¿Quién debe aprobar la propuesta del nuevo calendario de MLB?

La decisión requiere un acuerdo entre MLB, que negocia por los propietarios de los equipos, y la MLBPA, que representa a los jugadores. La liga presentó el proyecto durante la negociación colectiva y el sindicato anunció que revisará los documentos, consultará a los peloteros y responderá en la mesa de negociación. Por tanto, el anuncio no cambia todavía el calendario.

El debate tampoco se limita al número de partidos. Según la MLBPA, los dueños vinculan sus propuestas a la implementación de un tope salarial. El sindicato rechaza ese sistema por sus efectos sobre los derechos y la remuneración de los jugadores. Sin un acuerdo sobre las condiciones económicas, los cambios de calendario y postemporada permanecen pendientes.

Si las partes aprueban el plan, la temporada de 154 juegos y las Series Divisionales al mejor de siete comenzarían en 2029. La elección de oponentes podría arrancar antes, en 2027. Esa diferencia de fechas resulta clave para entender la propuesta y evitar confundir un proyecto de negociación con una reforma que MLB ya haya confirmado.

Te puede interesar: