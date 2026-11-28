La periodista decidió recuperar las grabaciones y compartirlas en una producción de cuatro episodios que ya está en Netflix

Es un podcast documental de cuatro episodios | Claro Sports

Una conversación que pudo haber agravado uno de los conflictos más peligrosos de la historia del hip-hop permaneció guardada durante tres décadas. En 1996, cuando la rivalidad entre las escenas musicales de la Costa Este y la Costa Oeste de Estados Unidos estaba en uno de sus momentos más tensos, la periodista Angie Martinez consiguió sentarse frente a Tupac Shakur para escuchar su versión de lo que ocurría dentro de la industria.

La entrevista duró más de dos horas. Sin embargo, Martinez decidió transmitir solamente una pequeña selección de aquella conversación en su programa de radio. El resto quedó guardado en cintas que no consideró conveniente publicar, especialmente por las consecuencias que podían tener algunas de las declaraciones del rapero.

Ahora, 30 años después, esas grabaciones forman parte de The Tupac Tapes with Angie Martinez, una producción de cuatro episodios que llegó a Netflix el 27 de noviembre de 2026. El proyecto recupera la voz de uno de los artistas más influyentes del hip-hop y reconstruye la decisión de una periodista que prefirió guardar parte de una entrevista antes que alimentar una rivalidad que había rebasado los escenarios.

¿Por qué Angie Martinez guardó la entrevista de Tupac durante 30 años?

En 1996, Angie Martinez trabajaba como personalidad de radio en Nueva York, en Hot 97. Tupac Shakur era uno de los artistas más populares y controvertidos del momento, pero también estaba en el centro de una disputa que había dividido a buena parte de la industria del rap.

El enfrentamiento entre la Costa Este y la Costa Oeste tenía entre sus protagonistas a Tupac y The Notorious B.I.G., conocido como Biggie Smalls. Las tensiones habían aumentado después del ataque armado que Tupac sufrió en noviembre de 1994 en los estudios Quad Recording de Manhattan, donde recibió cinco disparos.

La oportunidad de entrevistarlo surgió después de que el músico contactara a Martinez para invitarla a participar en el video de I Ain’t Mad at Cha. La periodista rechazó la propuesta, pero ambos mantuvieron comunicación y finalmente acordaron una entrevista en la casa del artista en Los Ángeles.

Martinez quería escuchar directamente a Tupac y entender por qué sus diferencias con determinadas figuras de Nueva York parecían haberse convertido en una confrontación contra toda una región.

Sin embargo, la conversación tomó un rumbo diferente. El rapero habló con enojo de antiguos amigos, otros artistas y las circunstancias que rodeaban su vida. También realizó declaraciones que la periodista consideró demasiado delicadas para transmitir en un momento en el que la rivalidad ya tenía consecuencias fuera de la música.

La decisión fue reservar la mayor parte del material. Solamente unos 12 minutos llegaron a la radio.

En una entrevista con Netflix Tudum, Martinez explicó que durante mucho tiempo no se sintió cómoda compartiendo las grabaciones porque algunas declaraciones podían lastimar a otras personas, deteriorar relaciones y aumentar las tensiones existentes.

¿Qué revelan las cintas de Tupac Shakur?

La importancia de las grabaciones no está únicamente en las referencias a Biggie o en los señalamientos contra otras figuras del rap. También permiten escuchar a Tupac en un momento de enorme presión personal y profesional.

En la conversación aparecen sus frustraciones con el sistema judicial, sus conflictos dentro de la industria, sus relaciones personales y su percepción de la violencia que rodeaba su entorno.

La producción también recupera aspectos de su pensamiento y de su historia familiar. Su madre, Afeni Shakur, tuvo una participación destacada en el movimiento de las Panteras Negras, una influencia importante en la visión política y social del artista.

Las cintas muestran a un Tupac que no se limita a la imagen desafiante que quedó instalada en la memoria popular. También aparece un hombre de 25 años que hablaba desde el enojo, la desconfianza, la ambición y sus propias contradicciones.

La distancia de tres décadas permite escuchar sus palabras desde otra perspectiva. Las declaraciones ya no aparecen en medio de una confrontación que todavía estaba desarrollándose, sino como un documento que puede analizarse y cuestionarse con el contexto histórico que entonces no existía.

Martinez también reconoció que al volver a escuchar las grabaciones percibió aspectos diferentes de aquella conversación y de su propio trabajo como periodista. Recordó a un Tupac apasionado, divertido y también enojado, además de una versión más joven de sí misma que intentaba tomar las decisiones correctas en una situación complicada.

¿Qué incluye The Tupac Tapes with Angie Martinez en Netflix?

La producción está construida como un podcast documental en video de cuatro episodios. Martinez conduce las conversaciones y reúne a personalidades de la música, los medios y la cultura estadounidense para analizar el contenido de las cintas y reconstruir el contexto de aquella época.

Entre los participantes anunciados por Netflix están Charlamagne Tha God, Joe Budden, Big Boy, Dream Hampton, RZA y Wallo.

El formato permite abordar dos historias al mismo tiempo: la de Tupac durante uno de los periodos más tensos de su carrera y la de Martinez, quien tuvo que manejar una entrevista que podía afectar a personas y relaciones dentro de una industria marcada por los enfrentamientos.

La periodista explicó que no pretendía realizar una biografía definitiva del rapero. Su intención era contar la historia de las grabaciones desde su propia experiencia y permitir que otras personas aportaran perspectivas sobre lo que estaba ocurriendo.

Los cuatro episodios también ofrecen espacio para revisar cómo la rivalidad entre las dos costas influyó en la música, los medios de comunicación y las relaciones entre los artistas.

La propuesta no consiste solamente en reproducir declaraciones polémicas, sino en explicar por qué fueron pronunciadas y qué significaban en el contexto de 1996.

La muerte de Tupac y el peso de una conversación que cambió con el tiempo

Tupac Shakur fue asesinado el 13 de septiembre de 1996 en Las Vegas, Nevada, después de recibir disparos en un ataque desde otro vehículo. Tenía 25 años.

Su muerte ocurrió pocos meses después de la entrevista con Martinez y convirtió aquellas grabaciones en un testimonio de una etapa que terminó abruptamente.

La periodista explicó que no quería que la conversación se convirtiera en una especie de última declaración pública del artista ni que sus palabras más agresivas fueran utilizadas para alimentar una disputa que ya había tenido consecuencias irreversibles.

Tres décadas después, su perspectiva cambió. Martinez considera que las cintas forman parte de la historia del hip-hop y que no deberían permanecer indefinidamente bajo su custodia.

El tiempo también permite escuchar el material con una distancia que no existía en 1996. Las declaraciones pueden examinarse sin la presión inmediata de una confrontación que todavía estaba desarrollándose.

Recuperar la voz de Tupac no significa justificar todo lo que dijo. Significa entender mejor a la persona detrás de una figura que terminó convertida en uno de los símbolos más importantes de la cultura musical estadounidense.

¿Dónde ver The Tupac Tapes with Angie Martinez?

La producción está disponible en Netflix desde el viernes 27 de noviembre de 2026.

Estos son los datos principales:

Plataforma: Netflix.

Netflix. Fecha de estreno: 27 de noviembre de 2026.

27 de noviembre de 2026. Formato: Cuatro episodios.

Cuatro episodios. Conductora: Angie Martinez.

Angie Martinez. Protagonista: Tupac Shakur.

Tupac Shakur. Contenido: La recuperación y el análisis de una entrevista de más de dos horas grabada en 1996.

La historia de estas cintas recuerda que una entrevista puede adquirir un significado distinto con el paso del tiempo. Lo que Angie Martinez decidió guardar por temor a sus consecuencias ahora forma parte de la memoria de uno de los periodos más complejos e influyentes de la historia del hip-hop.

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