Los jueces del Miss Universo 2026 tienen perfiles vinculados con la moda, fotografía, negocios, filantropía y entretenimiento

La ganadora del Miss Universo será evaluada en cuatro etapas. Foto: Shutterstock

La 75° edición del Miss Universo 2026, que se celebra la noche de este martes, tendrá un jurado conformado por 9 expertos con trayectorias en diferentes industrias. Durante la gala final en Puerto Rico, ellos serán los encargados de determinar quién es la nueva dueña de la corona.

Entre los miembros del panel destacan cuatro personalidades de origen hispano: la modelo española Águeda López, la empresaria venezolana María Yáñez, la cubana Taty Guiribitey y la puertorriqueña Joyce Giraud.

De acuerdo con Metro Puerto Rico, los jueces tienen perfiles vinculados con la moda, fotografía, negocios, filantropía y entretenimiento, lo que evidencia el gran nivel de preparación para seleccionar a la reina de la corona universal.

Los 9 jueces de Miss Universo 2026

1. Águeda López

La modelo española ha desarrollado una carrera internacional en la industria de la moda y el entretenimiento. También ha trabajado como presentadora y escritora. Es conocida por su relación con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, con quien tiene una familia.

2. María Alejandra Yáñez

La empresaria venezolana está vinculada al sector de la belleza y el cuidado personal. Es fundadora de una marca de cosméticos enfocada en productos capilares y, de acuerdo con un perfil publicado en vip.net.ve, participa en esta edición del certamen como representante del emprendimiento femenino latinoamericano.

3. Taty Guiribitey

La empresaria cubana, conocida en redes sociales como ‘La Mamilover’, reside en Estados Unidos y ha ganado notoriedad por sus actividades empresariales, filantrópicas y su presencia digital. Su participación en Miss Universo también quedó reflejada en el comité que evaluó la presentación de trajes nacionales, destacó el portal El Nuevo Día.

4. Joyce Giraud

La puertorriqueña representó a su país en Miss Universo 1998 y obtuvo el puesto de segunda finalista. Después de los concursos de belleza construyó una carrera como modelo, actriz y productora, además de participar en el programa ‘The Real Housewives of Beverly Hills’.

5. Vicki Vlahos

Es una diseñadora de moda y directora creativa. Su experiencia en el mundo del diseño y la estética le aporta al panel de jueces una perspectiva relacionada con la imagen, la presentación y las tendencias.

6. Tristan Schukraft

El empresario estadounidense desarrolla proyectos en el sector de la hospitalidad y los negocios. Su perfil se aleja del circuito tradicional de los concursos de belleza y suma una mirada vinculada al emprendimiento.

7. Fadil Berisha

Fotógrafo de moda y retratos, de origen kosovar y nacionalidad estadounidense. Ha trabajado durante años en la industria de la imagen. También ha sido fotógrafo oficial de Miss Universe y Miss USA, por lo que conoce de cerca el entorno de estos certámenes.

8. Victoria Kjær Theilvig

La danesa hizo historia al convertirse en la primera representante de su país en ganar Miss Universo, en 2024. Su experiencia como reina le permite conocer las exigencias de la competencia y las responsabilidades que acompañan al título.

9. Signe Zeikate

Economista de origen letón y ex primera dama de Costa Rica, cuenta con experiencia vinculada al ámbito económico y a organismos internacionales.

¿Qué evalúan los jueces para elegir a Miss Universo?

La decisión de elegir a una ganadora no depende únicamente de la apariencia física ni de lo que ocurre durante la transmisión de la gala final. Sin embargo, la Organización Miss Universo (MUO) ha señalado que existen cuatro etapas oficiales de evaluación: entrevista personal, traje nacional, vestido de noche y presentación en traje de baño.

Cada etapa permite observar capacidades diferentes. Según explica el portal L!fe,The Philippine Star, la entrevista personal sirve para valorar la comunicación, la personalidad, la seguridad al responder y la capacidad de expresar ideas. La presentación de traje nacional pone en primer plano la creatividad y la manera en que cada candidata representa elementos culturales de su país.

En el desfile de vestido de noche, los jueces pueden observar la elegancia, la presencia escénica, la seguridad y la forma en que la concursante se desenvuelve ante el público. Mientras tanto, la competencia en traje de baño permite evaluar la confianza, la condición física y el dominio de la pasarela.

La gala final del Miss Universo comenzará a las 8:00 pm (ET) y se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La ganadora recibirá la corona de parte de la mexicana Fátima Bosch, que conquistó el certamen de 2025.

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