Columbus Crew eliminó a Inter Miami y convirtió la comparación salarial en una de las paradojas de la temporada de la MLS

Lionel Messi | Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Lionel Messi gana más que los 34 jugadores de Columbus Crew incluidos en el registro salarial de otoño de la MLS. La diferencia es de apenas 191,766.60 dólares: el argentino tiene una compensación garantizada de 28.33 millones, mientras que la suma de los contratos registrados del equipo de Ohio alcanza los 28.14 millones.

La comparación adquirió otra dimensión después de que Columbus eliminara a Inter Miami en la primera ronda de los playoffs. El séptimo sembrado de la Conferencia Este ganó 3-0 en Florida y 1-0 en casa, con un gol de Santiago Rodríguez en el minuto 92. El campeón defensor quedó fuera sin marcar en ninguno de los dos encuentros.

No se trata de la historia de un equipo modesto que sorprendió a uno mucho más rico. Columbus ocupó el sexto lugar en la clasificación de compensación garantizada por club, según la base de datos consultada. La paradoja es más específica: Messi percibía prácticamente lo mismo que toda la plantilla registrada de su verdugo, pero fue el conjunto de Ohio el que encontró la manera de resolver la serie.

Messi gana prácticamente lo mismo que los 34 jugadores de Columbus

La guía salarial de otoño de 2026 de la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA), publicada el 19 de noviembre, registra para Lionel Messi una compensación garantizada de 28,333,333 dólares y un salario base de 25 millones. El argentino se mantuvo como el futbolista mejor pagado de la competición, por delante de Robert Lewandowski, del Chicago Fire, y Antoine Griezmann, de Orlando City.

El dato tiene relación directa con el interés que despierta el mercado de figuras internacionales en Estados Unidos. Messi también encabezaba la lista de los futbolistas latinos mejor pagados en Estados Unidos, pero la comparación con Columbus ofrece una dimensión distinta de su contrato.

Para calcular cuánto suman los jugadores del Crew es necesario recurrir a los registros individuales. MLS Salaries, una base de datos especializada que compila la información de las guías de la asociación, reporta 28,141,566.73 dólares de compensación garantizada para los 34 futbolistas de Columbus incluidos en su registro de otoño.

La diferencia entre ambas cantidades es de 191,766.60 dólares. Messi supera la suma por aproximadamente 0.68%. Dicho de otra manera, la compensación garantizada de un solo futbolista representa prácticamente la misma cantidad que la de los 34 jugadores registrados de un equipo completo.

La distancia también se aprecia al comparar los contratos más altos del Crew. Brais Méndez, Santiago Rodríguez y Wessam Abou Ali, los tres jugadores con mayor compensación garantizada en el registro de Columbus, suman 12.71 millones de dólares. Messi percibe aproximadamente 2.23 veces esa cantidad.

Hay una precisión necesaria: los 28.14 millones de Columbus no son una cifra oficial de nómina publicada por la MLS o la MLSPA. Son la suma de los registros individuales de la base de datos. La compensación garantizada incluye salario base y bonos garantizados anualizados; no equivale al salario neto de los futbolistas, al gasto operativo completo del club ni al cargo presupuestario que utiliza la liga para sus reglas de plantilla. La guía salarial refleja los contratos registrados al 9 de octubre de 2026.

Inter Miami concentró casi la mitad de su compensación en Messi

La comparación entre los dos clubes amplía el contexto. Inter Miami encabezó la clasificación de compensación garantizada por equipo, con 59.37 millones de dólares. Columbus apareció en el sexto lugar, con 28.14 millones. La cantidad registrada para el conjunto de Florida fue más del doble que la de su rival en la primera ronda.

La diferencia entre ambos clubes superó los 31 millones de dólares. Columbus, por tanto, no eliminó a un equipo con una inversión equivalente, pero tampoco era una plantilla construida con recursos limitados. La comparación permite observar dos estructuras salariales distintas.

En Miami, los 28.33 millones de Messi representaban aproximadamente el 47.7% de la compensación garantizada del club. Si se agregan los registros de Rodrigo De Paul y Germán Berterame, los tres concentraban cerca del 70.5% del total.

En Columbus, los tres contratos más altos sumaban menos de la mitad de lo que representaba el de Messi por sí solo. Esa diferencia no demuestra que una distribución salarial sea necesariamente mejor que otra, pero sí ayuda a entender el peso que tenían las principales figuras dentro de cada plantilla.

Inter Miami reunió al jugador mejor pagado de la MLS y a un grupo de futbolistas con contratos importantes. Sin embargo, esa inversión no evitó que el equipo se quedara sin goles en los dos partidos que definieron su continuidad en la postemporada.

Columbus pasó del último lugar a eliminar al campeón

La clasificación final no cuenta toda la temporada del Crew. Columbus terminó séptimo en la Conferencia Este, con 47 puntos y un balance de 14 victorias, 15 derrotas y cinco empates. Inter Miami fue segundo, con 60 puntos. La diferencia de posiciones convirtió al equipo de Ohio en el rival menos favorecido sobre el papel, pero su cierre de campaña modificó las expectativas.

Menos de tres meses antes de la eliminación de Miami, Columbus ocupaba el último lugar de la conferencia. La llegada de Laurent Courtois como entrenador interino, después de que el club relevó a Henrik Rydström, coincidió con una recuperación que le permitió meterse en los playoffs. El equipo ganó ocho de sus últimos nueve partidos de temporada regular.

El cierre fue especialmente importante porque Columbus necesitaba asegurar su lugar entre los siete primeros para evitar el partido de Wild Card. Lo consiguió en Decision Day, con una victoria 4-3 sobre Chicago Fire definida por un gol de Brais Méndez en el tiempo añadido. Así aseguró el séptimo puesto y el cruce con el campeón defensor.

Los refuerzos incorporados durante el verano también tuvieron un papel en la reacción. Santiago Rodríguez y Anass Zaroury, llegados a mitad de temporada, terminaron siendo protagonistas del gol que sentenció la serie ante Miami. No fue una recuperación basada exclusivamente en una figura: el equipo encontró soluciones en distintos momentos y llegó a la postemporada con una dinámica muy diferente a la del tramo más complicado de su campaña.

Con las dos victorias sobre Inter Miami, Columbus extendió a ocho su racha de triunfos consecutivos. El equipo que había pasado por el último lugar de la conferencia terminó su primera ronda de playoffs con el boleto a las semifinales del Este.

Dos partidos y ningún gol de Inter Miami

La primera ronda se disputó al mejor de tres encuentros. El equipo mejor ubicado en la fase regular comenzó como local, el segundo partido se jugó en la cancha del rival y un tercer compromiso habría regresado al estadio del mejor sembrado. No existía marcador global: cada partido debía tener un ganador. La guía del formato de los playoffs de la MLS 2026 explica cómo funcionaba esta primera fase.

Inter Miami comenzó la serie en casa, pero perdió 3-0 el 21 de noviembre. Gonzalo Tapia abrió el marcador con un penalti al minuto nueve. La situación del equipo de Lionel Messi se complicó todavía más con la expulsión de Gonzalo Luján al 36, después de recibir su segunda tarjeta amarilla.

Columbus aprovechó la superioridad numérica en la segunda parte. Taha Habroune amplió la ventaja al 52 y Tapia completó su doblete al 58. El Crew se llevó el primer encuentro y quedó a una victoria de avanzar. La crónica del 3-0 de Columbus ante Inter Miami reconstruye el partido que dejó al equipo de Florida al borde de la eliminación.

El segundo compromiso, disputado el 27 de noviembre en Ohio, fue mucho más cerrado. Messi obligó a Patrick Schulte a intervenir con un tiro libre y participó en una jugada que terminó con un remate de cabeza de Casemiro anulado por fuera de juego. Germán Berterame también tuvo una oportunidad clara: al minuto 83 conectó un centro de cabeza, pero envió el balón por encima del travesaño.

Columbus resistió los intentos de Miami y encontró el gol cuando el partido parecía encaminarse a los penales. Anass Zaroury envió un centro al área y Santiago Rodríguez resolvió en el minuto 92 para marcar el 1-0. El tanto completó la eliminación del campeón defensor. La crónica del segundo partido y la despedida de Inter Miami recoge el desenlace de la serie.

El resultado dejó a Miami sin goles en los dos encuentros. Messi había terminado la temporada regular con 26 tantos y 17 asistencias, además de conquistar su segunda Bota de Oro consecutiva. Su producción individual había sido suficiente para encabezar la clasificación de goleadores, pero no encontró continuidad en la primera ronda de la postemporada.

La paradoja de una eliminación que se explica en equipo

La comparación salarial no demuestra que gastar menos sea una fórmula para ganar ni que la inversión de Inter Miami haya sido un error. Columbus también figuraba entre los clubes con mayor compensación garantizada de la MLS. La diferencia estaba en la distribución de esos recursos y, sobre todo, en lo que cada equipo consiguió hacer con ellos durante la serie.

Messi ganaba más que los 34 jugadores de Columbus registrados en la base de datos. Inter Miami, además, tenía la mayor compensación garantizada por club. Pero el Crew llegó desde el séptimo puesto, ganó ocho partidos consecutivos entre el cierre de la fase regular y los playoffs, y eliminó al campeón defensor sin recibir un gol.

La distancia salarial entre Messi y la plantilla registrada de Columbus fue de menos de 200,000 dólares. En la cancha, el equipo de Ohio resolvió la serie con dos victorias. Esa es la paradoja: el jugador mejor pagado de la MLS terminó su temporada ante un equipo cuyos 34 contratos registrados sumaban prácticamente lo mismo que el suyo.

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