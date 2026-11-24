Fluffy vivió un susto de salud en pleno show en Raleigh, tuvo que recibir oxígeno tras bambalinas y preocupó a miles de fans

Fluffy sufrió un problema de salud en medio de un show | VALERIE MACON / AFP

Gabriel “Fluffy” Iglesias vivió un susto de salud durante su presentación en el Lenovo Center de Raleigh, Carolina del Norte. El comediante mexicanoestadounidense de 50 años no pudo terminar su rutina y el personal de seguridad del recinto tuvo que ayudarlo para que pudiera abandonar el escenario.

Gabriel "Fluffy" Iglesias was helped off stage after falling ill near the end of his Raleigh show. His rep says he's doing fine after the scary moment. pic.twitter.com/ClUiKxJkfh — MEAWW Entertainment (@meawwofficial) November 24, 2026

El episodio ocurrió en los últimos minutos de la función, cuando el artista se inclinó sobre un taburete y perdió el equilibrio. El público notó de inmediato que algo marchaba mal y el show terminó antes de lo previsto.

Minutos después, se informó que la presentación había concluido. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a Iglesias ya tras bambalinas, con una mascarilla de oxígeno y rodeado de personal médico.

¿Qué le pasó a Gabriel Iglesias en Raleigh?

La noche transcurría con normalidad hasta que el comediante dejó de hablar de forma repentina. Un testigo relató que sudaba de manera profusa y que lucía muy enfermo. Iglesias pidió apoyo por el micrófono y su equipo respondió en segundos.

El malestar apareció a unos diez minutos del cierre, cuando ya había cumplido la mayor parte de su rutina de una hora. El artista se sentó en un taburete, se encorvó y perdió el equilibrio frente a miles de personas.

Al principio, parte del público pensó que se trataba de un chiste. La risa se apagó rápido cuando varios asistentes notaron que el comediante no se movía y que el personal del recinto corría hacia la tarima.

¿Quién ayudó a Gabriel Iglesias a salir del escenario?

Martin Moreno, el comediante que abre sus shows, fue la primera persona en atender el llamado. Fluffy solicitó su presencia y pidió que tuvieran oxígeno listo tras bambalinas.

Moreno subió a la tarima junto con el equipo de seguridad del recinto. Entre todos acompañaron al artista en su retirada, paso a paso, mientras el público guardaba silencio.

El gesto de Moreno no sorprendió a quienes siguen la carrera de ambos. Los dos cómicos comparten escenario desde hace años y su complicidad resulta evidente en cada gira.

¿Por qué se sintió mal Gabriel Iglesias?

El propio equipo del comediante confirmó que Fluffy llevaba cerca de una semana enfermo. Un portavoz explicó que el artista no quiso cancelar la cita con sus fans y decidió cumplir con el espectáculo.

La determinación le pasó factura y su cuerpo no resistió hasta el final. Esa noche se trataba de su segunda función en la ciudad como parte de The 1976 Tour: A Fluffy Celebration.

El recorrido celebra casi tres décadas de trayectoria, con especiales de Netflix y la serie Mr. Iglesias entre sus credenciales más conocidas. La gira recorrió varias ciudades del país y se convirtió en una de las más exitosas del comediante.

¿Cómo está Gabriel Iglesias después del susto?

Las noticias son alentadoras. Su representante aseguró que el comediante “se encuentra mucho mejor” y que tomará un tiempo para descansar, según informó la cadena de noticias ABC 7.

El artista no requirió hospitalización. Los fans llenaron sus publicaciones con mensajes de cariño y buenos deseos, y muchos recordaron que Fluffy siempre bromea con su peso y su salud.

Su equipo no anunció cambios en las próximas fechas de la gira. La prioridad, por ahora, es recuperar la salud antes de volver a los escenarios.

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