North West y Natalie Nunn: el disfraz de Halloween que se volvió viral

Con cabello azul, ropa de estética alternativa y uñas negras largas, las celebridades convierten Halloween en un juego de disfraces

North West | @northwest

Halloween todavía no llega, pero North West, Kim Kardashian y Natalie Nunn ya protagonizan uno de los intercambios de disfraces que han llamado la atención en redes sociales. North, hija de Kim Kardashian y Kanye West, recreó la imagen de la estrella de telerrealidad y recibió una respuesta inesperada: Nunn decidió disfrazarse de la propia adolescente.

La secuencia comenzó el 20 de octubre, cuando Kim compartió imágenes de un disfraz inspirado en el estilo de su hija. Al día siguiente, North publicó videos en TikTok en los que imitó a Nunn, conocida por su participación en Bad Girls Club y por la franquicia Baddies. El detalle más comentado de la transformación fue una prótesis que exageraba la forma del mentón de la personalidad televisiva.

El intercambio continuó el 22 de octubre, cuando Nunn publicó su propia caracterización de North en Instagram. Con cabello azul, ropa de estética alternativa y uñas negras largas, la estrella de televisión devolvió la broma. Así, una imitación para Halloween se convirtió en una dinámica entre tres figuras de la cultura popular.

¿De qué se disfrazó North West?

North, de 13 años, recreó el aspecto de Natalie Nunn con una peluca negra de corte recto, maquillaje marcado, una camiseta relacionada con Baddies y una cadena con la inscripción “CEO Baddies”. Para completar el atuendo, utilizó una prótesis que exageraba el mentón de Nunn, uno de los rasgos más reconocibles de su imagen pública.

La adolescente también incorporó una referencia musical. En uno de los videos hizo playback de un verso de Nicki Minaj incluido en “Endless Fashion”, canción de Lil Uzi Vert que menciona a Nunn. La referencia conectó el disfraz con una conversación previa de la cultura musical y las redes sociales.

North compartió varias publicaciones con la transformación y la presentó como su primer disfraz de Halloween de 2026. Nunn reaccionó favorablemente y anunció que quería regalarle una de las cadenas asociadas con su franquicia Baddies.

La respuesta de Nunn ayudó a que la caracterización se convirtiera en algo más que una imitación: participó en la broma y dio pie a una segunda transformación.

Natalie Nunn respondió disfrazándose de North West

El 22 de octubre, Nunn publicó un video en Instagram en el que primero apareció con una apariencia similar a la que North había utilizado para imitarla. Después, la grabación mostró su transformación en la hija de Kim Kardashian.

El nuevo look incluyó cabello azul recogido en dos coletas, una camiseta gráfica, accesorios con picos y uñas largas de color negro. Nunn también utilizó “Piercing on My Hand”, una canción de North, como parte de la publicación.

La estrella acompañó el video con la frase “Uno reverse”, una referencia a la jugada con la que se devuelve una acción a quien la inició. En este caso, la respuesta consistió en convertir a la imitadora en la persona imitada.

North reaccionó a la publicación con un breve comentario, mientras que Kim Kardashian también expresó su aprobación. La respuesta de Nunn mantuvo el tono humorístico del intercambio y amplió la conversación más allá de la publicación original.

Kim Kardashian también se disfrazó de su hija

Antes de que Nunn publicara su video, Kim Kardashian ya había recreado la estética de North. En las imágenes que compartió el 20 de octubre, la empresaria apareció con una peluca azul turquesa, maquillaje oscuro, accesorios faciales y uñas largas, elementos asociados al estilo alternativo que su hija ha mostrado en sus apariciones públicas.

Kim también imitó una de las poses características de North, con una mano colocada frente a la boca. La caracterización convirtió a la empresaria en una versión de su hija y anticipó la dinámica que después se extendería a Nunn.

La participación de Kim añadió otra dimensión al episodio: no se trató únicamente de dos figuras que intercambiaron disfraces, sino de una secuencia en la que madre, hija y personalidad televisiva recrearon mutuamente sus estilos.

¿Por qué llamó la atención este intercambio de disfraces?

La secuencia reúne varios elementos habituales de las tendencias digitales: una referencia reconocible, una transformación visual detallada y una respuesta que prolonga la historia original. En lugar de publicar un disfraz aislado, las protagonistas construyeron una dinámica que pudo continuar en sus propias cuentas.

También conecta distintos espacios del entretenimiento estadounidense. North está desarrollando su perfil musical y es conocida por su vínculo con la familia Kardashian; Nunn alcanzó notoriedad en la televisión de telerrealidad y participa en la franquicia Baddies; Kim Kardashian mantiene una presencia destacada en la moda, los negocios y las redes sociales.

La reacción favorable de Nunn fue importante para el desarrollo de la historia. La imitación no derivó en una disputa pública entre ambas, sino en una respuesta que mantuvo el tono humorístico de la celebración.

A pocos días del 31 de octubre, el episodio muestra cómo Halloween también se ha convertido en una oportunidad para que las figuras públicas jueguen con su propia imagen y con las referencias que circulan en internet. En este caso, el disfraz dejó de ser una caracterización individual para convertirse en un intercambio entre celebridades y generaciones distintas del entretenimiento.

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