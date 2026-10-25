Nashville SC gana la Supporters’ Shield y va por el récord de puntos de la MLS

Con 70 puntos y tres partidos pendientes, puede superar la marca de 74 puntos que estableció Inter Miami en 2024

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Nashville SC ya consiguió el primer objetivo de su temporada: convertirse en el mejor equipo de la fase regular de la Major League Soccer (MLS). La victoria por 2-0 ante CF Montréal, el sábado 24 de octubre, le aseguró la Supporters’ Shield, el trofeo que reconoce al club que termina la campaña con más puntos.

Pero el equipo de Tennessee todavía tiene motivos para competir hasta el último partido. Con 70 puntos y tres encuentros pendientes, Nashville puede superar la marca de 74 puntos que estableció Inter Miami en 2024, una cifra que se convirtió en la referencia histórica de la liga.

El título también tiene consecuencias para los playoffs. Nashville aseguró la ventaja de local durante toda la postemporada y una plaza en la Copa de Campeones de Concacaf de 2027. Ahora deberá demostrar que su dominio de la temporada regular puede convertirse en una candidatura al campeonato de la MLS Cup.

Nashville SC gana su primera Supporters’ Shield

El triunfo en Montreal confirmó una campaña histórica para Nashville. Sam Surridge abrió el marcador al minuto 52 y el capitán Hany Mukhtar sentenció el encuentro al 76, en un partido que permitió al club asegurar el primer lugar de la clasificación general con tres jornadas todavía por disputarse.

Nashville suma 21 victorias, tres derrotas y siete empates en 31 partidos, para un total de 70 puntos. Es la primera Supporters’ Shield en la historia de la franquicia, que consiguió el trofeo en su séptima temporada en la MLS.

El logro también prolonga una tendencia reciente: Nashville se convirtió en el quinto club de expansión consecutivo en ganar este trofeo y empató la marca de la liga al asegurarlo con tres partidos de fase regular por jugar.

La distinción reconoce el rendimiento durante toda la temporada, pero no equivale a ganar la MLS Cup. El campeón de la fase regular recibe ventajas importantes para los playoffs; el título de liga se decide después, en la postemporada.

El récord de Inter Miami está a cinco puntos

La siguiente meta de Nashville es superar el récord de 74 puntos que consiguió Inter Miami en 2024. Para rebasarlo, el equipo necesita sumar cinco puntos en sus tres partidos restantes: una victoria y dos empates serían suficientes para llegar a 75.

La posibilidad convierte el cierre de la fase regular en algo más que un trámite después de asegurar el trofeo. Nashville puede terminar la campaña como campeón de la temporada regular y, al mismo tiempo, establecer una nueva marca histórica de puntos.

Su siguiente compromiso será contra Philadelphia Union, el miércoles 28 de octubre en GEODIS Park. Después tendrá dos partidos para cerrar la fase regular y completar su intento de superar la marca de Inter Miami.

El margen de error es limitado si el objetivo es establecer el récord, pero el equipo llega a este tramo con una combinación de resultados y rendimiento que respalda la aspiración.

La defensa y sus figuras explican la campaña

La fortaleza de Nashville no se limita a sus resultados ofensivos. El equipo ha recibido 23 goles en la temporada regular, la cifra más baja de la MLS hasta la conquista del trofeo, y su portero Brian Schwake estableció un récord del club con 14 partidos sin recibir gol.

En ataque, el inglés Sam Surridge suma 18 tantos en la fase regular y se mantiene en la pelea por el liderato de goleo. Mukhtar, capitán y referente del equipo, acumula 17 goles y ocho asistencias, mientras que Cristian Espinoza, incorporado para esta temporada, aporta cuatro goles y 14 asistencias.

El trío de jugadores designados suma 63 contribuciones de gol entre tantos y asistencias. Su producción ha dado a Nashville distintas vías para resolver partidos, mientras la defensa ha reducido la necesidad de depender de marcadores abultados.

La combinación resulta especialmente relevante de cara a los playoffs, donde la ventaja de local puede pesar en una serie y los partidos suelen dejar menos margen para recuperarse de un error.

Nashville quiere que el trofeo sea el comienzo

La Supporters’ Shield garantiza a Nashville el primer puesto de la clasificación general y la ventaja de local durante los playoffs de la MLS Cup. El club también aseguró su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf de 2027.

Es el segundo trofeo importante de la franquicia, después de ganar la U.S. Open Cup en 2025. El siguiente objetivo será transformar el dominio de la fase regular en la primera MLS Cup de su historia.

El récord de puntos ofrece una meta inmediata, pero no resuelve la pregunta principal de la postemporada: si Nashville puede mantener su equilibrio defensivo y su producción ofensiva cuando cada partido puede decidir su continuidad.

La temporada regular ya confirmó que Nashville es el mejor equipo de la MLS en puntos. Ahora, con la posibilidad de superar la marca de Inter Miami y la ventaja de local asegurada, el club tiene la oportunidad de convertir una campaña histórica en un campeonato completo.

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