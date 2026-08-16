Se movilizan cientos de policías en New York frente a las invasiones de adolescentes que atemorizan la ciudad.

El NYPD desplegará 700 agentes en Washington Heights e Inwood ante una convocatoria difundida en redes sociales, una semana después de una concentración que dejó daños por cientos de miles de dólares y un joven de 23 años muerto.

Las calles de Nueva York en alerta | Claro Sports

Nueva York reforzó la seguridad en Washington Heights e Inwood ante la posibilidad de que una nueva concentración masiva de jóvenes vuelva a provocar disturbios en Dyckman Street.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) desplegará 700 agentes durante este domingo 16 de agosto, después de que comenzó a circular en redes sociales una convocatoria denominada “Dominican Dyckman Takeover Part 3”, programada para el mediodía.

La movilización ocurre exactamente una semana después de los incidentes registrados en la zona tras el Desfile del Día Dominicano, cuando miles de jóvenes se concentraron en las calles y, de acuerdo con las autoridades, se produjeron actos de violencia y daños contra vehículos y negocios.

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¿Qué pasó en Dyckman la semana pasada?

La concentración del domingo 9 de agosto desbordó la capacidad policial de la zona, según las autoridades citadas por ABC7 New York.

La concejala de Nueva York, Carmen De la Rosa, señaló que personas procedentes de varios estados viajaron hasta Manhattan para participar en la concentración.

Los daños materiales alcanzaron cientos de miles de dólares, entre vehículos y propiedades de negocios locales.

Pero el episodio también tuvo consecuencias mortales.

Un hombre de 23 años murió apuñalado durante la cadena de hechos violentos registrada en Inwood. ABC7 New York informó que otras dos personas también resultaron heridas.

La muerte del joven es uno de los principales motivos por los que las autoridades buscan impedir que una nueva concentración vuelva a desbordarse.

“El costo para la seguridad de nuestra comunidad es real”, señaló De La Rosa, quien lamentó que una persona haya perdido la vida como consecuencia de la violencia posterior a estos acontecimientos.

¿Por qué desplegarán 700 policías?

El objetivo del operativo es evitar que se repita el escenario de la semana pasada.

Según ABC7 New York, los 700 agentes estarán distribuidos en Washington Heights e Inwood para impedir que la convocatoria anunciada en redes sociales se transforme en una concentración masiva.

Las autoridades han insistido en que la intención no es criminalizar a los jóvenes que puedan acudir a la zona, sino prevenir violencia, daños a propiedades y alteraciones graves del orden público.

La preocupación también alcanza a los comerciantes de Dyckman Street. Algunos propietarios aseguraron que la situación de la semana pasada los obligó a cerrar antes de tiempo y que no pueden mantener sus negocios cerrados cada vez que se produce una concentración de este tipo.

¿Qué es el “Dyckman Takeover”?

El término “takeover” se utiliza para describir concentraciones multitudinarias que suelen ser convocadas a través de redes sociales.

En este caso, las autoridades detectaron publicaciones que promocionaban el supuesto “Dominican Dyckman Takeover Part 3”, previsto para las 12:00 del mediodía del domingo.

La existencia de la convocatoria no significa que necesariamente vaya a producirse otra concentración de las mismas dimensiones. Precisamente por eso el despliegue policial busca actuar de manera preventiva.

El NYPD mantiene además sistemas de estadísticas y seguimiento de incidentes que permiten consultar información actualizada sobre delitos y actividad policial en la ciudad.

Dyckman, bajo vigilancia después de una semana de violencia

La situación se produce en una zona de Manhattan que normalmente recibe una gran actividad comunitaria y comercial.

De hecho, Dyckman Street y Broadway forman parte de las áreas utilizadas para actividades oficiales de la ciudad, como el programa Summer Streets de Nueva York.

El problema ahora es evitar que una nueva convocatoria convierta nuevamente las calles de Inwood y Washington Heights en escenario de violencia.

El despliegue de 700 policías representa, por tanto, una medida preventiva extraordinaria después de un episodio que dejó daños económicos importantes y, sobre todo, la muerte de un joven de 23 años.

Por ahora, las autoridades buscan que el domingo transcurra sin una repetición de los acontecimientos de la semana anterior.

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