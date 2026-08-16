Elly de la Cruz: los Rojos apostaron por él y ya no lo sueltan

El shortstop dominicano Elly De la Cruz se mantiene como pieza clave de los Rojos de Cincinnati tras rechazar una oferta de intercambio de los Medias Rojas de Boston en la fecha límite de cambios de 2026.

Elly de la Cruz | Greg Fiume / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Elly De la Cruz pasó de ser un adolescente casi desconocido en Sabana Grande de Boyá a convertirse en uno de los jugadores más vistosos de las Grandes Ligas.

Con un swing capaz de mandar la bola a más de 115 millas por hora y una velocidad que pocos igualan, el campocorto de los Rojos de Cincinnati ya rompió récords desde su primera semana en MLB.

Ahora, en plena temporada 2026, su nombre volvió a los titulares por una razón distinta: los Medias Rojas de Boston intentaron llevárselo en la fecha límite de cambios, y Cincinnati dijo que no.

El niño de Sabana Grande de Boyá con un hermano gemelo

Elly Antonio De la Cruz nació el 11 de enero de 2002 en Sabana Grande de Boyá, República Dominicana, el menor de nueve hermanos y con un gemelo, Pedro, cinco pulgadas más bajo que él. Los Rojos de Cincinnati lo firmaron como agente libre internacional el 2 de julio de 2018, por unbono de apenas 65,000 dólares, una cifra modesta si se compara con lo que hoy vale en el mercado.

Ese contrato resultó ser una de las mejores inversiones recientes de la organización. De la Cruz debutó profesionalmente en 2019 con los Rojos de la Liga Dominicana de Verano y, pese a que la pandemia le quitó una temporada completa de desarrollo, escaló con rapidez por las ligas menores hasta llegar a ser calificado como el mejor prospecto de la organización y el número 10 sobre 100 en las listas generales de MLB.com y Baseball America antes de la temporada 2023.

Un debut que rompió récords en tres días

El 6 de junio de 2023, con apenas 21 años, de la Cruz debutó en Grandes Ligas ante Los Angeles Dodgers, bateando de cuarto en el orden. En su primer turno conectó un doble a 112 millas por hora, el batazo más sólido de un jugador de los Rojos en toda esa temporada.

Al día siguiente fue todavía más lejos: pegó su primer jonrón en las Mayores, un cañonazo de 458 pies y 114.8 millas por hora de velocidad de salida ante Noah Syndergaard, el batazo más largo de un pelotero de Cincinnati desde 2021 y el segundo primer jonrón de carrera más duro registrado en la era Statcast. Dos entradas después conectó su primer triple, recorriendo de home a tercera en 10.83 segundos, la marca más rápida de toda la temporada en las Mayores hasta ese momento.

En sus primeros tres días como jugador de Grandes Ligas, De La Cruz ya tenía los dos batazos más duros de los Rojos en el año, su jonrón más largo y el triple más veloz de todo MLB.

El batazo más duro en la historia de los Rojos con Statcast

El 26 de septiembre de 2023, todavía como novato, de la Cruz conectó un jonrón de dos carreras con una velocidad de salida de 119.2 millas por hora, el batazo más duro registrado por un jugador de los Rojos desde que existe la medición Statcast, es decir, desde 2015.

Ese poder no es exclusivo de un solo lado del plato. De la Cruz batea por ambos lados, y en las menores llegó a convertirse en el primer jugador de la era Statcast en conectar jonrones de más de 115 millas por hora bateando tanto a la derecha como a la izquierda, en el mismo mes.

Líder de bases robadas y dos veces Juego de Estrellas

La combinación de poder y velocidad de De la Cruz lo llevó a liderar las Grandes Ligas en bases robadas durante la temporada 2024 y a ser seleccionado al Juego de Estrellas en 2024 y 2025. A la fecha, y teniendo actuaciones frecuentes de poder indiscutible, acumula 80 jonrones y más de 160 bases robadas en su carrera con apenas cuatro años en las Mayores.

2026: la temporada del contrato que no se movió

La temporada 2026 ha sido sólida para de la Cruz, con un OPS cercano a .850, alrededor de 20 jonrones y más de 20 bases robadas antes de agosto, números que lo mantuvieron en la conversación temprana por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Pero la noticia más grande del año llegó fuera del terreno de juego.

Antes de la fecha límite de cambios de agosto, los Medias Rojas de Boston ofrecieron un paquete de prospectos a los Rojos a cambio de De La Cruz. Cincinnati rechazó la propuesta: según reportes confirmados por varias fuentes de la organización, el equipo solo consideraría un movimiento de esa magnitud a cambio de jugadores ya establecidos en Grandes Ligas, no prospectos. De la Cruz tiene control de equipo garantizado hasta la temporada 2029, y todo indica que los Rojos planean construir alrededor de él, no venderlo.

Los números del fenómeno De la Cruz

2023: debut en MLB con récords de batazo más duro y triple más rápido de la temporada en sus primeros tres días.

debut en MLB con récords de batazo más duro y triple más rápido de la temporada en sus primeros tres días. 2023: jonrón de 119.2 mph, el más duro registrado por un jugador de los Rojos en la era Statcast.

jonrón de 119.2 mph, el más duro registrado por un jugador de los Rojos en la era Statcast. 2024: líder de bases robadas de toda MLB.

líder de bases robadas de toda MLB. 2024 y 2025: dos veces seleccionado al Juego de Estrellas.

dos veces seleccionado al Juego de Estrellas. Carrera: más de 70 jonrones y más de 145 bases robadas en cuatro temporadas.

más de 70 jonrones y más de 145 bases robadas en cuatro temporadas. 2026: los Medias Rojas de Boston intentaron adquirirlo en la fecha límite; los Rojos se negaron.

¿Hasta dónde puede llegar Elly De la Cruz?

A los 24 años, de la Cruz todavía está en la fase de construcción de su carrera, pero ya acumula marcas que otros peloteros tardan una década en alcanzar. Su combinación de tamaño —mide 6 pies con 5 pulgadas—, poder desde ambos lados del plato y velocidad de élite lo colocan en una categoría que en MLB se reserva para muy pocos jugadores por generación.

Con contrato asegurado en Cincinnati hasta 2029 y una franquicia que ya dejó claro que no piensa dejarlo ir, la pregunta para los próximos años no es si De la Cruz será una superestrella. La pregunta es cuántos récords más le quedan por romper.

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