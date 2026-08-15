Copa Sudamericana: fechas, horarios en EE.UU. y qué va a pasar con Colombia en los octavos de final

Ocho equipos buscarán su lugar en la siguiente etapa y se consolidarán como los mejores del torneo.

Neymar y el Santos FC buscarán el pase en la Sudamericana | NELSON ALMEIDA / AFP

La Copa Sudamericana entra en su tramo más exigente. Entre el martes 18 y el jueves 20 de agosto se definen los ocho clasificados a cuartos de final, con series que llegan apretadas y con al menos un cruce que tuvo que reprogramarse por completo tras el terremoto que sacudió a Colombia. Esta es la guía completa para verla desde los EE. UU.

Martes 18 de agosto

Recoleta FC vs. Boca Juniors (1-3 global)

Boca Juniors llega con la serie prácticamente resuelta después de golear 3-1 a Recoleta en el partido de ida disputado en La Bombonera. La revancha será en el Estadio ueno Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, a las 7:00 p.m. hora local, donde el conjunto argentino buscará sellar su clasificación a los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana. CONMEBOL confirmó que Boca consiguió una de las cinco victorias en los partidos de ida que comenzaron esta semana.

Horario en EE.UU.: 6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CT / 3:00 p.m. PT

São Paulo vs. Bolívar (1-1 global)

São Paulo y Bolívar definirán su serie en el MorumBIS de São Paulo, Brasil, a las 9:30 p.m. hora local. El conjunto paulista buscará aprovechar la localía para avanzar a los cuartos de final, mientras Bolívar intentará dar la sorpresa como visitante. São Paulo llegó a la CONMEBOL Sudamericana 2026 como uno de los cabezas de serie del torneo y fue campeón de la competencia en 2012.

Horario en EE.UU.: 8:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT / 5:30 p.m. PT

Miércoles 19 de agosto

Atlético MG vs. Bragantino (1-0 global)

Atlético-MG llega con ventaja mínima después de imponerse 1-0 en el partido de ida disputado en Bragança Paulista. La revancha será en el Arena MRV de Belo Horizonte, Brasil, a las 7:00 p.m. hora local, donde el conjunto brasileño buscará cerrar su clasificación a los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana. El ganador de la serie avanzará por marcador global.

Horario en EE.UU.: 6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CT / 3:00 p.m. PT

Independiente Santa Fe vs. River Plate: el cruce que cambió por completo

Este es el duelo más particular de toda la ronda, y no por lo que pasa en la cancha. Iba a jugarse el 12 de agosto en Bogotá, pero el terremoto que golpeó a Colombia ese mismo día obligó a la CONMEBOL a suspenderlo por completo, junto con el duelo de Copa Libertadores entre Deportes Tolima e Independiente del Valle.

Según confirmó oficialmente la CONMEBOL, el nuevo calendario quedó así: el partido de ida se jugará el miércoles 19 de agosto a las 7:30 p.m. hora de Colombia en el Estadio Nemesio Camacho “El Campín” de Bogotá, y la vuelta se disputará el miércoles 26 de agosto a las 9:30 p.m. hora de Argentina en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.

Horario en EE.UU. (ida, 19 de agosto): 8:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT / 5:30 p.m. PT

Es decir, a diferencia del resto de las llaves de esta ronda, Santa Fe y River todavía no han disputado ni un solo minuto de su serie. Todo se define en apenas dos semanas.

City Torque vs. Tigre (1-0 global)

Montevideo City Torque recibirá a Tigre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, a las 9:30 p.m. hora local. El conjunto uruguayo va ganando el encuentro y buscará definirlo en en esta segunda etapa de los octavos de final.

Horario en EE.UU.: 8:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT / 5:30 p.m. PT

Jueves 20 de agosto

Olimpia vs. Vasco (0-0 global)

Olimpia recibirá a Vasco da Gama en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, a las 7:00 p.m. hora local. Será el segundo capítulo de esta serie de octavos de final, después de que ambos clubes empataron el partido en Brasil.

Horario en EE.UU.: 6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CT / 3:00 p.m. PT

Macará vs. Santos (1-2 global)

Macará recibirá a Santos en el Estadio Bellavista Universidad Indoamérica de Ambato, Ecuador, a las 7:00 p.m. hora local. El equipo de Neymar llega con ventaja de dos goles por uno.

Horario en EE.UU.: 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT

Botafogo vs. Cienciano (1-6 global)

Botafogo enfrentará a Cienciano en el Estádio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil, a las 9:30 p.m. hora local. El conjunto brasileño llega con una fulminante goleada en contra para tratar de hacer un partido histórico en los octavos de final.

Horario en EE.UU.: 8:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT / 5:30 p.m. PT

¿Qué va a pasar con Colombia en la Copa Sudamericana?

Más allá del resultado deportivo, Colombia ha estado en el centro de la conversación de este torneo por razones que trascienden el fútbol. La propia CONMEBOL expresó su solidaridad con el país tras el sismo y confirmó la suspensión temporal de los dos partidos que involucran al equipo colombiano, el Independiente de Santa Fe, en esa fecha. Días después, la Confederación Sudamericana de Fútbol y la Federación Colombiana de Fútbol anunciaron una donación conjunta de un millón de dólares para apoyar a las personas afectadas por la tragedia.

En lo estrictamente futbolístico, Independiente Santa Fe es el único representante colombiano que sigue con vida en esta instancia, y ahora enfrenta un calendario comprimido: deberá definir su serie ante River Plate en apenas siete días entre la ida y la vuelta. Antes de la tragedia, ya tenían un plan para vencer al equipo argentino que sigue vigente. Pese a todo, el fútbol colombiano seguirá teniendo un rol protagónico en la edición 2026 del torneo, ya que el país fue confirmado como sede de la gran final, que se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

¿Cómo ver la Copa Sudamericana desde Estados Unidos?

Para la audiencia hispana en Estados Unidos, la cobertura de la Copa Sudamericana se transmite habitualmente a través de beIN Sports y beIN Sports en Español, además de estar disponible en plataformas de streaming como beIN Sports Connect y Fanatiz. Se recomienda confirmar la disponibilidad de cada partido directamente con el proveedor de cable o streaming, ya que la cobertura puede variar según el paquete contratado.

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