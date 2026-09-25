Parte médico de Luis Arráez: la lesión que podría condicionar los playoffs de Philadelphia

Luis Arráez sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y los Phillies esperan conocer su disponibilidad para el resto de la campaña.

Arráez sufrió un esguince de tobillo | EMILEE CHINN / GETTY IMAGES VIA AFP

Las alarmas están encendidas en los Philadelphia Phillies en uno de los tramos más complicados del calendario. El segunda base venezolano, Luis Arráez, abandonó el terreno de juego este jueves ante los Milwaukee Brewers tras sufrir un esguince en el tobillo izquierdo, una lesión que llega cuando el equipo pelea por asegurar su lugar en los playoffs.

No se trata de una ausencia menor. Arráez lidera la Liga Nacional con promedio de .310 y representa una pieza central en una ofensiva que necesita contacto, turnos largos y presencia constante en circulación. Su estatus para los últimos juegos de la temporada regular y una eventual Serie de Comodines todavía no está definido.

X-rays are negative on Luis Arraez, who has a sprained left ankle. The Phillies will know more tomorrow about his status. Interim manager Don Mattingly is "hopeful" Arraez can play again this season.



"We'll see where it goes," Mattingly said. pic.twitter.com/AMRryxNU8J — Phillies Nation (@PhilliesNation) September 25, 2026

El primer parte médico del equipo es un tanto alentador. Las radiografías descartaron una posible fractura, pero el equipo aún debe determinar el grado del esguince y cuánto puede limitarlo al correr, defender la segunda base y ejecutar su juego de contacto.

¿Cómo se lesionó Luis Arráez con los Phillies?

Le lesión de Arráez se produjo en la sexta entrada ante Milwaukee, con el encuentro igualado 1-1. Arráez conectó un rodado al campocorto Cooper Pratt, quien realizó un tiro desviado hacia la primera base. Jake Bauers tuvo que salir de la almohadilla para recibir la pelota e intentar el toque.

Luis Arráez went down in pain after running to 1st base on this play. He has left the game. pic.twitter.com/nbKPlGanAg — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 24, 2026

Arráez se desplazó hacia su derecha para esquivar a Bauers, pero apoyó mal el pie y se torció el tobillo izquierdo. El venezolano cayó de inmediato sobre el terreno, se tomó la zona afectada y requirió atención del personal médico. Posteriormente salió del campo con ayuda, sin poder avanzar con normalidad hacia la cueva.

La jugada también terminó con un out por salirse de la línea de carrera, una decisión que generó protesta desde el dugout de Philadelphia. El resultado, sin embargo, quedó en segundo plano. La preocupación pasó a ser la condición física de uno de los bateadores más difíciles de retirar en las Grandes Ligas.

¿Qué dijeron los Phillies sobre la lesión de Arráez?

Los Phillies confirmaron un esguince en el tobillo izquierdo y anunciaron una evaluación adicional durante este viernes para poder tener una visión más completa de su lesión.

El mánager Don Mattingly evitó adelantar un pronóstico sobre el tiempo de recuperación. “Espero que pueda jugar, pero veremos”, señaló tras el partido. También explicó que el cuerpo médico revisaría al venezolano este viernes para conocer su respuesta al tratamiento y evaluar su movilidad.

Mattingly dejó claro que el equipo no cuenta todavía con una fecha de regreso. El diagnóstico de esguince abre un margen amplio, porque la gravedad depende del daño en los ligamentos, la inflamación y la capacidad del jugador para apoyar el pie sin dolor. Philadelphia entra en horas decisivas y no puede planificar con certeza la disponibilidad de Arráez.

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¿Cómo puede afectar Luis Arráez a los playoffs de Philadelphia?

La lesión amenaza con alterar la identidad ofensiva de los Phillies. Arráez no depende del poder para impactar un juego. Su valor aparece en la frecuencia con la que pone la pelota en juego, evita los ponches y crea oportunidades para los bateadores de fuerza que vienen detrás en el orden.

Philadelphia lo adquirió desde San Francisco en la fecha límite de cambios con la intención de sumar un bate de élite para el cierre de la campaña. Su promedio de .310 lo mantiene al frente de la Liga Nacional y lo coloca en la pelea por otro título de bateo. Perderlo, incluso por pocos juegos, reduce la calidad del lineup en una etapa donde cada turno puede definir una clasificación o una serie corta.

La situación adquiere más peso porque la posible Serie de Comodines comenzaría la próxima semana. El calendario ofrece poco margen para recuperar estabilidad, especialmente en una lesión de tobillo que afecta los arranques, los cambios de dirección y la defensa en el cuadro.

Edmundo Sosa entró en reemplazo de Arráez durante el juego ante Milwaukee, pero los Phillies podrían necesitar más ajustes en el infield si el venezolano no responde bien en los próximos días. Una ausencia prolongada obligaría al club a redistribuir posiciones y a cubrir un vacío complicado en la parte alta o media del orden.

Philadelphia conserva alternativas para seguir adelante, pero ninguna replica el perfil de Arráez. El venezolano aporta una habilidad que gana valor en octubre: poner la pelota en juego bajo presión. Por ahora, los Phillies celebran que no exista fractura, aunque esperan una noticia todavía más importante: que el esguince no lo saque de los juegos que pueden definir su temporada.

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