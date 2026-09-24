Meta Glasses: de qué se trata el nuevo lanzamiento de Mark Zuckerberg

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes con IA, más estilos, mejoras de audio y precios desde $249 dólares.

Las Meta Glasses llegan con nuevas funciones y diseños | Shutterstock

Meta renovó su catálogo de lentes inteligentes con nuevos modelos, más opciones de diseño y funciones centradas en inteligencia artificial, audio y realidad virtual. Mark Zuckerberg presentó los dispositivos durante Meta Connect 2026, el evento anual de la compañía dedicado a sus avances en hardware, IA y experiencias inmersivas.

La principal novedad llega con una línea más amplia de Meta Glasses, Ray-Ban Meta y lentes de audio. La empresa anunció que tendrá más de 100 estilos de lentes con IA antes de que termine el año, con nuevas monturas, colores, colaboraciones y formatos para distintos usos.

Meta VR Glasses

Coming Spring 2027. pic.twitter.com/fq7zL3TEzc — Meta VR (@MetaVR_Official) September 23, 2026

El anuncio también incluyó las Meta VR Glasses, unos lentes de realidad virtual ultraligeros que buscan alejarse del formato pesado de los visores tradicionales. El dispositivo combina pantallas de alta resolución, control con la mirada y las manos, además de funciones de productividad, entretenimiento y comunicación.

¿Qué novedades traen los nuevos Meta Glasses?

Los nuevos Meta Glasses amplían la apuesta de la compañía de Mark Zuckerberg por dispositivos que funcionan sin sacar el teléfono del bolsillo. La firma presentó nuevos marcos Meta Capri y Meta Nova, además de una versión más económica llamada Meta Adventurer y una edición limitada conocida como Meta Fury, disponible al inicio en tiendas Meta Lab.

También llegaron nuevas colaboraciones. Meta sumó un color Ivory para los Meta Glasses by Kylie Jenner y estrenó una alianza con LISA, integrante de Blackpink. La colección incluye más alternativas de formas, acabados y ajustes para distintos tipos de rostro.

En Estados Unidos, Meta activará el programa Mix & Match, que permitirá elegir el color de la montura, los lentes y el estuche. Esta opción apunta a quienes buscan un dispositivo tecnológico con una apariencia más personal y menos uniforme.

La expansión comercial también destaca en el anuncio. Los Meta Glasses ya están disponibles en México, Singapur y Corea del Sur. Meta prevé llevarlos próximamente a Brasil y Emiratos Árabes Unidos, una señal de que Latinoamérica gana presencia dentro de la estrategia comercial de la compañía.

La actualización de software coloca a Muse, el agente personal de inteligencia artificial de Meta, en el centro de la experiencia. En los próximos meses, los usuarios podrán activar Muse con la voz desde los lentes compatibles y pedir información sobre aquello que tienen enfrente.

Por ejemplo, una persona podrá mirar un producto en una tienda y preguntar por precios, reseñas o alternativas de compra. Muse también podrá reconocer una lista de útiles escolares, un volante o un artículo en un estante para ofrecer ayuda sin que el usuario tenga que describir cada detalle.

Meta anunció además entrenamientos guiados para correr y andar en bicicleta, seguimiento nutricional, funciones de compras con IA y navegación por referencias visuales. En lugar de una instrucción con el nombre de una calle, los lentes podrán dar una indicación como “gira a la izquierda en el supermercado”.

Otra novedad es la captura de video con audio espacial Dolby Atmos, una función que registra el sonido con una sensación de ubicación alrededor de quien usa los lentes. Meta también incorporará controles de audio más precisos, como balance entre ambos oídos y audio mono.

La empresa lanzará en Estados Unidos una función de mejora auditiva para adultos con pérdida auditiva leve o moderada percibida. El servicio tendrá un costo de $149.99 dólares para los lentes compatibles o estará incluido con una suscripción Meta One.

¿Cuánto cuestan los nuevos Meta Glasses y las Meta VR Glasses?

El precio de entrada de los nuevos Meta Glasses parte de $249 dólares con la montura Meta Adventurer. Ese modelo busca reducir la barrera de precio dentro de una gama que ahora incluye estilos de moda, colaboraciones especiales y configuraciones personalizadas.

Meta también presentó los Ray-Ban Meta Audio, sus primeros lentes sin cámara. Estos modelos integran IA y audio abierto, ofrecen hasta 12 horas de batería y estarán disponibles en los estilos Clubmaster y Burbank. La compañía detalló que su precio será de $349 dólares, y apunta a llamadas, música y comandos de voz sin usar audífonos convencionales.

En el segmento más avanzado, las Meta VR Glasses costarán $1,299.99 dólares y llegarán en la primavera de 2027. Pesan cerca de 100 gramos, una quinta parte del peso de Meta Quest 3, según la empresa.

Los lentes de realidad virtual incluyen una pantalla 5K Infinite Display con paneles micro-OLED y un diseño de dos piezas. La batería y los procesadores van en un módulo externo que puede sujetarse al cinturón, bolsillo o bolso, una decisión que reduce el peso sobre el rostro.

Meta asegura que las VR Glasses permitirán abrir varias pantallas virtuales, convertir una mesa en teclado y panel táctil, controlar la interfaz con la mirada y los gestos de la mano, además de acceder a aplicaciones como YouTube, Disney+, HBO Max y Prime Video. También estrenarán Hologram, una representación digital fotorrealista para llamadas en tiempo real.

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