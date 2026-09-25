¿El nuevo Team USA puede competir ante Perú y México sin sus figuras?

Pochettino apuesta por una generación renovada con fuerte presencia de la MLS antes de enfrentar a Perú y México en Estados Unidos

Matt Freese portero de EE.UU. | Richard Heathcote | GETTY IMAGES vía AFP

La selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino inicia su camino rumbo al Mundial 2030 con una convocatoria renovada, marcada por la ausencia de figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie y Tim Weah, y con una presencia importante de futbolistas de la MLS.

En el caso de nombres como el de Christian Pulisic la situación pasa más por los desacuerdos que ha tenido con Pochettino en los llamados recientes, algo que incluso ha afectado a jugadores que no ha sido tan regulares en el Team USA como Alejandro Zendejas quien pese a ya estar recuperado, tampoco formó parte de la primera convocatoria rumbo al 2030.

El reto inmediato será medir hasta dónde puede competir este nuevo USMNT ante Perú y, especialmente, frente a México.

La portería, el puesto mejor cubierto por la MLS

Si hay una zona que ofrece certezas dentro de esta renovación, es el arco. Matt Freese, de New York City FC, y Chris Brady, del Chicago Fire, representan dos perfiles que combinan experiencia doméstica, capacidad de reacción y condiciones para participar en una estructura defensiva más adelantada.

Freese llega con un registro de 73% de efectividad en atajadas y ya mostró personalidad en la Copa Oro 2025. Brady, con apenas 22 años, aporta dominio del área y capacidad para actuar lejos de su portería, una característica cada vez más importante para equipos que defienden con metros a la espalda.

Detrás aparece Diego Kochen, otro proyecto joven, aunque Freese como candidato principal y a Brady como relevo directo.

En defensa, Miles Robinson aparece como el referente. Su velocidad para corregir, fortaleza en los duelos y capacidad para sostener una línea adelantada lo convierten en una pieza central. Chris Richards y Neil Pierre compiten por acompañarlo, mientras Alex Freeman y Antonee Robinson ofrecen recorrido por las bandas.

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Cavan Sullivan, talento sin el escudo de Adams

El mayor interrogante aparece en el mediocampo. La ausencia de Tyler Adams, sumada a la de Yunus Musah y Weston McKennie, deja al equipo sin buena parte de la intensidad que había caracterizado su estructura reciente.

Ahí aparece Cavan Sullivan. Con 16 años, el futbolista del Philadelphia Union aporta visión, movilidad entre líneas y capacidad para filtrar pases. Pero el propio análisis advierte que darle demasiada responsabilidad creativa sin una red de recuperación sólida puede convertirse en un riesgo.

Malik Tillman y otros mediocampistas pueden ayudar a construir juego, pero el escenario cambia cuando el rival presiona, acelera por dentro y obliga a recorrer grandes distancias.

Y ahí está precisamente la diferencia entre Perú y México. El bloque estadounidense puede manejar mejor a una selección peruana que probablemente repliegue y reduzca los espacios. Ante México, el modelo de posesión de Rafael Márquez puede atacar directamente esa fragilidad del mediocampo estadounidense.

El ataque, la gran pregunta antes de México

La zona ofensiva es donde la apuesta por jugadores de la MLS presenta más dudas. Sin Pulisic y con Folarin Balogun fuera, la responsabilidad goleadora recaería principalmente en Ricardo Pepi quien quedó fuera por lesión, así que Julian Hall, Damion Downs, Cole Campbell y Justin Ellis representan alternativas con características diferentes.

Hall, velocidad y juventud. Ninguno reproduce por sí solo el desequilibrio individual que aportaban algunas figuras ausentes.

Por eso, el partido contra Perú aparece como una oportunidad para que este nuevo grupo gane confianza. México será un examen distinto: un rival capaz de controlar la pelota, ocupar espacios interiores y presionar tras pérdida.

¿Cuándo y dónde ver a Estados Unidos vs Perú y México?

Perú vs. Estados Unidos: sábado 26 de septiembre, 4:30 p. m. ET / 1:30 p. m. PT, en el Inter&Co Stadium de Orlando. Se podrá ver en español por Telemundo, Universo y Peacock. Hay boletos disponibles en el estadio y plataformas de venta.

Estados Unidos vs. México: sábado 3 de octubre, 10:00 p. m. ET / 7:00 p. m. PT, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. La transmisión será por Telemundo, Universo y Peacock. El recinto mantiene la venta de boletos activa en las plataformas oficiales.

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