Necaxa vs América: las Águilas vuelven a un estadio que se le ha complicado

Las Águilas llegan a Aguascalientes con varias ausencias y una cuenta pendiente: no ganan en el Estadio Victoria desde septiembre de 2022

América buscará dar un golpe de autoridad en Aguascalientes / Yuri Cortez / AFP

El Necaxa vs América de la Jornada 10 del Apertura 2026 pondrá nuevamente a las Águilas frente a un escenario que no siempre les ha resultado sencillo. El Estadio Victoria de Aguascalientes será el punto de encuentro este domingo 27 de septiembre, en un partido que llega marcado por las bajas que tendrá el conjunto azulcrema durante la Fecha FIFA.

América llegará al compromiso con una parte importante de su plantilla fuera de circulación. Israel Reyes, Dagoberto Espinoza, Isaías Violante, Brian Rodríguez y Óscar Perea fueron convocados por sus respectivas selecciones, por lo que Guillermo Almada tendrá que modificar su alineación para enfrentar a los Rayos.

La situación obliga al técnico a echar mano de otras alternativas, especialmente en defensa y por las bandas. Reyes y Espinoza representan ausencias en la zona defensiva, mientras que Violante, Rodríguez y Perea reducen las opciones ofensivas del América para un encuentro que podría exigir paciencia y variantes.

¿A qué hora y dónde ver Necaxa vs. América en EE.UU.?

Los aficionados del América en EE.UU. en:

Fecha: domingo 27 de septiembre de 2026

domingo 27 de septiembre de 2026 Hora en EE.UU.: 11:10 p.m. ET / 10:10 p.m. CT / 8:10 p.m. PT

11:10 p.m. ET / 10:10 p.m. CT / 8:10 p.m. PT Transmisión en EE.UU.: FOX Deportes

Un estadio que exige al América

El Estadio Victoria se ha convertido en una asignatura pendiente para las Águilas. América no consigue una victoria en Aguascalientes desde el 10 de septiembre de 2022, cuando se impuso 2-1 a Necaxa. Desde entonces, visitó el escenario en tres ocasiones y empató en todas: 0-0 en 2024, 1-1 en 2024 y 1-1 en 2025.

Para el compromiso de este fin de semana, además de las bajas por la fecha FIFA, se suma el caso de Alan Cervantes. El mediocampista fue considerado inicialmente para la convocatoria de México, pero abandonó la concentración debido a una molestia muscular y trabaja de manera diferenciada. Su disponibilidad para el domingo dependerá de su evolución durante los últimos entrenamientos.

Por ello, América deberá resolver varias interrogantes antes de visitar a Necaxa. El equipo no solamente tendrá que cubrir las ausencias provocadas por los compromisos internacionales, sino también encontrar equilibrio en un mediocampo que podría perder a Cervantes y profundidad en ataque con Rodríguez, Violante y Perea fuera.

Los Rayos también llegan con presión al compromiso. Necaxa ocupa el decimoquinto lugar del Apertura 2026 con ocho puntos y acumula siete partidos sin ganar. La mala racha provocó el cambio de entrenador y Juan Reynoso tuvo un estreno complicado en la Jornada 9, cuando su equipo cayó 3-1 ante Atlético de San Luis, después de comenzar el encuentro con ventaja.

Ahora, el conjunto de Aguascalientes tendrá la oportunidad de buscar una reacción ante su afición y, al mismo tiempo, aprovechar las ausencias del América. El reto para Reynoso será darle mayor estabilidad a un equipo que ya mostró capacidad para ponerse arriba en el marcador, pero que terminó perdiendo el control del partido en su presentación.

Te puede interesar: