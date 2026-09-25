Cuándo se estrena la película de John Madden, leyenda de la NFL

La producción muestra la vida personal y deportiva de John Madden, desglosando sus éxitos en la NFL

El actor Nicolas Cage interpreta a John Madden. Foto: Frazer Harrison / AFP

La película biográfica de John Madden, el legendario entrenador, comentarista y figura vinculada a los videojuegos de fútbol americano, ya tiene fecha oficial de estreno. El actor Nicolas Cage da vida a leyenda de la NFL y para el papel asumió una transformación que parece irreal.

El tráiler de ‘Madden’ fue lanzado recientemente y reveló que llegará a Amazon Prime Video el 18 de noviembre. En un avance anterior, difundido en diciembre de 2025, la producción solo anunció que se estrenaría para la víspera de ‘Thanksgiving’ 2026.

Pero los aficionados de la NFL deben saber que la película de John Madden también estará disponible en cines selectos de Estados Unidos, a partir del 11 de noviembre, es decir una semana antes del streaming.

¿Qué muestra el tráiler de la película de John Madden?

El avance de 2:15 minutos presenta a Nicolas Cage convertido en John Madden, con una caracterización que busca reproducir la apariencia, gestos y personalidad del entrenador.

Y a su lado estará tal Christian Bale, que entre 2005 y 2012 se adueñó del traje de Batman, que ahora tiene su propio día de celebración en México. En ‘Madden’, Bale aparece como Al Davis, el propietario de los Raiders con quien Madden mantuvo una relación profesional fundamental durante su etapa en Oakland.

La historia comienza durante los años de Madden como entrenador de los Raiders, un equipo de millones de latinos en la actualidad, y muestra la relación entre ambos mientras el equipo intenta alcanzar la cima de la NFL.

El tráiler también se detiene en los problemas de salud que llevaron a Madden a abandonar el puesto de entrenador y en el cambio que experimentó su carrera después de dejar los banquillos.

MÁS INFORMACIÓN: La camiseta de Michael Jordan de las Finales de 1998 va a subasta y podría superar los 10 millones de dólares

La película relata cómo John Madden encuentra una nueva vía para continuar relacionado con el fútbol: la televisión y, posteriormente, el mundo de los videojuegos. Incluso, el tráiler muestra la propuesta de Electronic Arts para convertir los conocimientos de Madden sobre fútbol en un videojuego.

Finalmente, la producción también aborda la vida familiar del entrenador. Kathryn Hahn interpreta a Virginia Madden, esposa de John, mientras que Sienna Miller interpreta a Carol Davis, esposa de Al Davis.

Nicolas Cage se transforma en John Madden

Según reseña el portal Deadline, el tráiler muestra al actor Nicolas Cage, de 62 años, con una caracterización física marcada.

Sin embargo, su interpretación reproduce el tono enérgico y particular de John Madden, el que luego lo convirtió en uno de los comentaristas más reconocibles de la televisión deportiva estadounidense.

La decisión de transformar a Cage, con un enfoque físico y actoral radical, en ‘Madden’ ha llamado la atención de críticos y fans por igual. En definitiva, el artista adopta rasgos, gestos y una presencia escénica que recuerdan de forma impresionante a la leyenda de la NFL.

¿Quién fue John Madden?

Antes de convertirse en una figura televisiva y comercial, Madden fue entrenador de los Oakland Raiders entre 1969 y 1978.

Según reseña el sitio web de Pro Football Hall of Fame, llegó al puesto de entrenador con apenas 32 años y, durante sus 10 temporadas al frente del equipo, consiguió un récord de 103 victorias, 32 derrotas y siete empates, para un porcentaje de triunfos de .759. Los Raiders llegaron a los playoffs en ocho de esas temporadas.

Su mayor logro deportivo llegó con el campeonato de Super Bowl XI, disputado el 9 de enero de 1977, cuando Oakland derrotó 32-14 a los Minnesota Vikings.

Después de retirarse como entrenador, Madden se convirtió en comentarista de televisión y trabajó con las cuatro grandes cadenas estadounidenses durante una carrera de tres décadas, siendo incluido también en los videojuegos.

John Madden fue incluido en el Pro Football Hall of Fame en 2006 y falleció el 28 de diciembre de 2021, a los 85 años.

Te puede interesar: