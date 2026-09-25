Inter Miami entra en la recta final con Messi y Suárez como piezas clave

Las Garzas afrontan ocho jornadas decisivas: necesitan puntos para asegurar playoffs y sostener la pelea por la localía

Messi y Suárez pilares del Inter Miami | R. Storry | Getty Images vía AFP

Inter Miami encara la recta final de la temporada regular de la MLS con una cuenta regresiva que ya no permite demasiadas distracciones si busca quedarse con un lugar en los playoffs de la temporada 2026.

El equipo de Lionel Messi que sigue rompiendo marcas en la MLS llega al duelo ante Columbus Crew con 46 puntos, ubicado en el tercer lugar de la Conferencia Este y después de cuatro empates consecutivos en la liga.

Quedan ocho partidos y, aunque la clasificación está encaminada, la pelea por terminar entre los cuatro primeros añade presión a cada jornada en donde los latinos tendrán un papel fundamental.

El partido en Ohio, programado para este domingo 27 de septiembre a las 7:00 p. m. ET, representa precisamente el comienzo de ese tramo definitivo. Columbus también necesita sumar: marcha decimotercero con 26 unidades y está a siete puntos de la zona de comodín.

Cuántos puntos necesita Miami

La matemática ofrece una lectura interesante. De acuerdo con el análisis del documento de referencia, Inter Miami necesita 11 de los 24 puntos restantes para asegurar matemáticamente su presencia en los playoffs, un escenario equivalente a tres victorias y dos empates. El cálculo parte del techo máximo de los equipos que están fuera de la zona de clasificación.

Pero el objetivo de las Garzas va más allá de simplemente entrar a la postemporada. Para buscar un lugar entre los cuatro primeros y conservar la ventaja de localía en la Primera Ronda, para ello debería rondar en el piso de 61 puntos, lo que implica conseguir 15 unidades en las últimas ocho fechas.

Ahí está la verdadera importancia del encuentro contra Columbus. Miami todavía tiene margen para clasificarse, pero cada empate reduce el espacio disponible para alcanzar esa posición privilegiada.

Lionel Messi vuelve a ser decisivo

En medio de las ausencias provocadas por la fecha FIFA, la presencia de Messi adquiere todavía mayor relevancia. Inter Miami sufrió nueve bajas por convocatorias internacionales, pero el argentino y Rodrigo De Paul recibieron autorización para disputar el encuentro en Columbus.

Messi llega además después de marcar ante San Diego FC en un tiro libre, alcanzando los 20 goles en la temporada de MLS, según el reporte oficial de la liga.

Luis Suárez también mantiene un papel central en el área y ya sabe lo que significa marcarle al Crew: abrió el marcador en el enfrentamiento anterior entre ambos equipos.

La sociedad entre ambos vuelve a ser una de las principales vías ofensivas de Miami, especialmente en un partido donde el equipo tendrá que compensar la ausencia de varias piezas habituales.

El calendario restante para Inter Miami

Después de Columbus, Inter Miami recibirá a D.C. United el 10 de octubre. Luego llegará un tramo particularmente exigente con Charlotte FC, Atlanta United y Toronto FC, antes del Decision Day de noviembre.

Para las Garzas, la ecuación es sencilla de entender, aunque difícil de ejecutar: primero asegurar los playoffs y después proteger la posición que permita jugar en casa. Con Messi y Suárez disponibles, la carrera hacia noviembre entra en una fase donde cada punto empieza a tener un peso diferente.

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