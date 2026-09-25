Chivas y las claves detrás del invicto de ocho partidos

El empate ante América confirmó la evolución del proyecto de Gabriel Milito, pero Querétaro pondrá a prueba su profundidad durante la fecha FIFA

Chivas busca mantener el paso ante Querétaro | U. Ruiz | AFP

El Chivas de Guadalajara de Gabriel Milito llega a la Jornada 10 del Apertura 2026 para enfrentar a Querétaro con ocho partidos consecutivos sin perder, 18 puntos y como sublíder de la Liga MX, después del empate 2-2 ante América en el Clásico Nacional.

Este partido llega en el marco del debut de Rafa Márquez con la selección mexicana ante Colombia en una fecha FIFA en la que la Liga MX no paró su actividad a diferencia de otras ligas.

La racha no parece explicarse únicamente por buenos resultados: detrás existe un ajuste táctico que modificó la manera en que el Rebaño defiende, sale jugando y aprovecha los espacios.

Qué cambió Milito tras la derrota en la fecha 1

Para entender el momento de Chivas hay que regresar al inicio del torneo. En la primera jornada, Toluca ganó 2-0 en el Estadio Akron aprovechando un 4-3-3 demasiado abierto. Los laterales se proyectaban al mismo tiempo y la distancia entre líneas superaba los 40 metros, una invitación para que el rival atacara los espacios a la espalda de los defensores.

Milito reaccionó con una estructura mucho más compacta. El equipo pasó a alternar entre un 5-3-2 y un 5-4-1 sin balón, mientras que con la pelota puede transformarse en un 3-4-2-1. La separación entre mediocampistas y defensores se redujo a unos 10-12 metros, cerrando especialmente la zona central.

El resultado es significativo: después de recibir dos goles ante Toluca, Chivas permitió solamente seis tantos en las siguientes ocho jornadas y consiguió cinco porterías en cero.

El empate ante América fue otra prueba. El Rebaño pudo soportar momentos de presión, mantener el orden y responder cuando encontró espacios, una señal de que el cambio no depende de un solo partido.

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Santiago Sandoval y las nuevas figuras

La evolución defensiva necesitaba acompañarse con talento capaz de transformar recuperaciones y transiciones en ocasiones. Ahí apareció Santiago Sandoval, una de las revelaciones del torneo.

El mediocampista ofensivo de 19 años suma tres goles y se ha convertido en una amenaza desde la media luna. Su capacidad para recibir entre líneas y rematar obliga a los defensores a salir de su posición, generando espacios para los delanteros. Su doblete ante Pumas fue una muestra clara de ese recurso.

También destaca Hugo Camberos. El extremo de 19 años aporta algo diferente: velocidad y amplitud. En lugar de cerrar constantemente hacia el centro, busca la línea de banda y ataca en profundidad, una característica que ayuda a estirar las defensas rivales.

La estructura, sin embargo, mantiene tres referencias: Raúl Rangel, Diego Campillo y Roberto Alvarado. El portero participa en la salida, Campillo funciona como líbero y Alvarado administra los ritmos ofensivos.

Chivas vs. Querétaro: dónde verlo en Estados Unidos

El siguiente examen será diferente. Querétaro puede obligar a Chivas a asumir más iniciativa, precisamente el escenario en el que el modelo de Milito todavía tiene margen de crecimiento. El propio análisis identifica dificultades cuando los rojiblancos enfrentan bloques muy retrasados y necesitan acelerar la circulación y ganar duelos individuales.

Además, el Rebaño afrontará el partido con Raúl Rangel y Roberto Alvarado concentrados con la selección mexicana, mientras Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval permanecen disponibles para enfrentar a Querétaro.

El encuentro será el sábado 26 de septiembre en el Estadio Akron. Chivas lo tiene programado a las 7:07 p. m. en ET, las 6:07 p. m. en CT y las 4:07 p. m. en PT . En Estados Unidos, la transmisión será por Telemundo, Universo y Peacock, además de la aplicación de Telemundo Deportes.

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