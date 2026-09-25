Padilla en El Paso; Tapia y Ruiz en Londres: el sabor latino del boxeo este fin de semana

México y Venezuela tendrán presencia en dos escenarios internacionales, con una pelea entre mexicanos en Europa y otra cita en Texas

Boxeadores latinos protagonizarán las peleas de los próximos días / Shutterstock

El boxeo latino tendrá presencia en dos escenarios internacionales durante los próximos días. César Mateo Tapia y Leo Ruiz protagonizarán este sábado 26 de septiembre un duelo mexicano de peso mediano en Londres, mientras que Leonardo Padilla enfrentará a Deonte Brown el viernes 2 de octubre en El Paso, Texas.

Aunque en este momento, los reflectores del pugilismo mexicano se centran en Pitbull Cruz y Ryan García, la pelea entre César Mateo Tapia y Leo Ruiz será uno de los principales atractivos latinos de Zuffa Boxing 11. Tapia llega invicto con récord de 18-0-1 y 11 nocauts, después de vencer por nocaut técnico en el quinto asalto a Sergei Vorobev en marzo.

Nacido en México y radicado en Australia, Tapia afrontará una nueva etapa de su carrera en territorio británico. Su rival, Leo Ruiz, es originario de Zacatecas, entrena bajo las órdenes de Robert García y presenta una marca de 17-1 con nueve nocauts. Ambos buscan hacerse de un nombre propio en el boxeo mexicano, al igual que muchos otros.

Ruiz acumula dos victorias desde la única derrota de su trayectoria, incluida una detención en cuatro rounds sobre Casey James Streeter. Ambos cumplieron con la báscula este viernes: Tapia marcó 159.9 libras y Ruiz 159.2, dentro del límite de 160 libras del peso mediano.

Cómo ver la pelea César Mateo Tapia vs Leo Ruiz en EE.UU.

Fecha: sábado 26 de septiembre

sábado 26 de septiembre Lugar: Copper Box Arena, Londres

Copper Box Arena, Londres División: peso mediano, 10 rounds

peso mediano, 10 rounds Preliminares: 12:00 p.m. ET / 11:00 a.m. CT. / 9 a.m. PT

12:00 p.m. ET / 11:00 a.m. CT. / 9 a.m. PT Cartelera principal: 2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT. / 11 a.m. PT

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT. / 11 a.m. PT Dónde ver en EE.UU.: Paramount+

Tapia-Ruiz no será la pelea estelar, ya que ese lugar corresponde a Johnny Fisher vs. Michael Pirotton en peso completo.

Padilla prepara su cita en El Paso

La segunda historia latina tendrá como escenario El Paso, Texas, aunque llegará una semana después. Leonardo Padilla enfrentará a Deonte Brown el viernes 2 de octubre, en un combate de peso superpluma a 10 asaltos dentro de BOXFEST XXI.

Padilla, venezolano de Petare que compite desde Miami, tiene récord de 25-7-1 con 17 nocauts y se encontrará con un rival estadounidense invicto, ya que Brown suma 18-0 y 11 nocauts. El contraste entre experiencia y juventud competitiva será uno de los ingredientes de la pelea.

Cómo ver la pelea Deonte Brown vs Leonardo Padilla en EE.UU.

Fecha: viernes 2 de octubre.

viernes 2 de octubre. Lugar: County Coliseum, El Paso, Texas.

County Coliseum, El Paso, Texas. División: peso superpluma, 10 rounds.

peso superpluma, 10 rounds. Horario: 7:00 p.m. ET / 6 p.m. CT / 4 p.m. PT

7:00 p.m. ET / 6 p.m. CT / 4 p.m. PT Dónde ver: DAZN

Sobre esta pelea, El Paso comparte una conexión histórica con el boxeo mexicano y con el público de ambos lados de la frontera, por lo que Padilla llegará a un escenario con fuerte tradición boxística.

Aunque ninguna de estas dos peleas tiene un campeonato mundial en juego, Tapia, Ruiz y Padilla buscan convertir estas oportunidades en un impulso para sus carreras. Londres pondrá frente a frente a dos mexicanos en ascenso, mientras El Paso será el escenario para que Padilla intente frenar el paso de un estadounidense invicto.

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