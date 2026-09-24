Arrestan al actor y exestrella infantil Jonathan Taylor Thomas: qué pasó

El actor de 45 años habría mostrado una conducta inapropiada durante una investigación policial

Jonathan Taylor Thomas, en su pico de popularidad en los 90. Foto: Shutterstock

Luego de un incidente con agentes de la policía de Los Ángeles, en California, el actor Jonathan Taylor Thomas fue arrestado. La exestrella infantil es conocida por sus participaciones en series como ‘Home Improvement’, en los años 90.

Según reseñan medios como TMZ y NBC4, que citan al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, interfirió con una investigación policial por presunta conducción bajo los efectos del alcohol.

¿Por qué arrestaron al actor Jonathan Taylor Thomas?

Los agentes encontraron un vehículo detenido en la intersección de Westlake Boulevard y Townsgate Road, aparentemente bloqueando el tráfico mientras el semáforo estaba en verde. Seguidamente, se acercaron para comprobar si el conductor necesitaba ayuda.

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Durante la intervención, precisa ABC7, observaron que el conductor parecía estar intoxicado y comenzaron a realizarle pruebas de sobriedad. En ese momento, Jonathan Taylor Thomas se encontraba como pasajero. Sin embargo, comenzó a intervenir en el proceso.

El actor de 45 años, que también parecía estar intoxicado, salía repetidamente del vehículo y se acercaba a los agentes, por lo que intentaron detenerlo por presunta obstrucción e intoxicación en la vía pública.

Según la versión policial citada por los medios, Jonathan Taylor Thomas habría pateado a uno de los agentes en el estómago, lo que inmediatamente llevó al arresto.

🚨 EXCLUSIVE: "Home Improvement" star Jonathan Taylor Thomas detained for obstructing a Los Angeles Sheriff's deputy. https://t.co/aoQJAYRe3Y pic.twitter.com/LgZkb81nvl — TMZ (@TMZ) September 23, 2026

La publicación de TMZ señaló que fue arrestado bajo sospecha de resistirse u obstruir a un agente y por intoxicación pública. El actor fue trasladado a la comisaría del sheriff de Malibu/Lost Hills y posteriormente quedó en libertad.

Aunque todavía no se han presentado cargos, el Departamento del Sheriff indicó que el expediente sería remitido a la Fiscalía del Condado de Ventura.

¿Quién es Jonathan Taylor Thomas?

Jonathan Taylor Thomas, nacido en Pensilvania en 1981, fue uno de los rostros juveniles más conocidos de la televisión durante la década de 1990. De acuerdo con la base de datos IMDb, comenzó a trabajar en publicidad cuando era niño y posteriormente consiguió papeles en televisión.

Su gran salto llegó con ‘Home Improvement’, serie protagonizada por Tim Allen, donde interpretó a Randy Taylor durante buena parte de la producción, entre 1991 y 1999.

Durante esos años también desarrolló una carrera cinematográfica. Prestó su voz al joven Simba en ‘The Lion King’ de Disney y participó en películas como ‘Man of the House’, ‘Tom and Huck’, ‘The Adventures of Pinocchio’ y ‘I’ll Be Home for Christmas’.

Gracias a su popularidad, fue conocido ampliamente por sus iniciales ‘JTT’, convirtiéndose así en uno de los actores juveniles más destacados de la televisión estadounidense en los años 90.

Sin embargo, en los últimos años ha mantenido una presencia mucho más discreta que durante su etapa como estrella infantil.

A mediados de julio, el exjugador de la NBA Ty Lawson fue arrestado por presuntamente robar en una tienda de Castle Rock, Colorado.

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