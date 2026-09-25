Despedida de Messi con la Albiceleste: dónde y cómo ver el partido en Estados Unidos

La despedida de Messi con la selección Argentina ya tiene rival y será este próximo 6 de octubre en el Monumental

Lionel Messi dirá adiós a la selección el 6 de octubre | ROBERTO SCHMIDT / AFP

Lionel Messi está a punto de cerrar una etapa que marcó la historia del fútbol argentino. Después de más de dos décadas con la Albiceleste, el capitán tendrá una última oportunidad para vestir la camiseta de su país ante su público y compartir el campo con una generación que lo acompañó en los momentos más importantes de su carrera.

El partido tendrá un significado especial para los aficionados de Estados Unidos que han seguido la carrera de Lionel Messi durante años. Muchos lo acompañaron desde sus primeras temporadas en Europa, presenciaron sus principales triunfos con el Barcelona y después siguieron su recorrido con la selección argentina y en el fútbol estadounidense.

La despedida de Messi llegará después de una trayectoria récord con Argentina. El capitán acumula 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, cifras que lo ubican como el jugador con más apariciones y el máximo anotador en la historia de la Albiceleste.

¿Cuándo será el último partido de Messi con Argentina?

Lionel Messi disputará su despedida con la selección argentina el martes 6 de octubre. El encuentro se jugará en el estadio Monumental de Buenos Aires, uno de los escenarios más importantes del fútbol argentino.

El rival será Benín, en un amistoso internacional que cerrará la serie de compromisos de Argentina durante la ventana FIFA. La selección africana ocupa el puesto 93 del ranking FIFA y tendrá la oportunidad de enfrentar al campeón sudamericano en una noche histórica.

El partido está programado para las 4:00 p. m. ET en Estados Unidos. En el resto del país, comenzará a las 3:00 p. m. CT, 2:00 p. m. MT y 1:00 p. m. PT.

¿Cómo ver Argentina vs. Benín en Estados Unidos?

Al tratarse de un amistoso especial dentro de una fecha FIFA, todavía no existe una confirmación oficial sobre el canal que tendrá los derechos televisivos internacionales para transmitir en Estados Unidos el partido de despedida de Lionel Messi con la selección argentina.

Sin embargo, es de esperar que la señal quede en manos de una cadena internacional como es costumbre en este tipo de partidos. La información debería aclararse conforme se acerque la fecha del encuentro, por lo que los aficionados tendrán que revisar las guías de programación y los anuncios oficiales antes de elegir una plataforma para verlo.

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¿Cuáles serán los próximos partidos de Argentina?

El partido contra Benín no será el único compromiso de Argentina durante esta fecha FIFA. La selección dirigida por Lionel Scaloni disputará una serie de tres amistosos como local, con un encuentro en Córdoba y dos en Buenos Aires.

Argentina vs. Bolivia . Miércoles 30 de septiembre de 2026, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

. Miércoles 30 de septiembre de 2026, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Argentina vs. Burkina Faso . Sábado 3 de octubre de 2026, en el estadio Monumental de Buenos Aires.

. Sábado 3 de octubre de 2026, en el estadio Monumental de Buenos Aires. Argentina vs. Benín. Martes 6 de octubre de 2026, también en el estadio Monumental.

El duelo contra Bolivia abrirá la serie en el interior del país. Después, Argentina regresará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso y cerrar la agenda frente a Benín. Este último encuentro tendrá una atención especial porque está previsto como la despedida de Lionel Messi de la selección argentina.

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