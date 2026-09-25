Dolphins vs Chiefs: Miami prepara celebración latina para su debut en casa

Miami abre su casa ante Kansas City con una jornada que combinará fútbol americano, música, gastronomía latina y actividades por la Herencia Hispana

Los Dolphins brindará una fiesta latina en casa / Ezra Shaw / Getty Images via AFP

Los Miami Dolphins llegan a su primer partido como locales de 2026 con una urgencia deportiva, ya que comenzaron la temporada con derrotas ante Las Vegas Raiders y San Francisco 49ers para colocarse 0-2. Del otro lado, los Kansas City Chiefs aterrizan en el sur de Florida con marca de 2-0, después de superar a los Broncos y a los Colts.

El choque de la Semana 3 tendrá así un ingrediente especial para Miami. Mientras el equipo de Jeff Hafley busca estrenar su estadio con una victoria y dejar atrás un complicado comienzo, la organización prepara una jornada que pondrá a la comunidad latina en el centro de la experiencia del Hard Rock Stadium.

Miami se viste de Herencia Hispana

El partido del domingo 27 de septiembre será parte de Hispanic Heritage presented by Publix, la celebración con la que los Dolphins convertirán su debut en casa en una fiesta dedicada a las culturas y tradiciones latinas que forman parte de Miami.

Los aficionados encontrarán pop-ups de comida latina, música y actuaciones en vivo, bailarines, gráficos especiales en las pantallas y distintas activaciones relacionadas con el Mes de la Herencia Hispana. La propuesta busca que la celebración vaya mucho más allá de una ceremonia puntual y acompañe al público durante la jornada.

Lenny Tavárez pondrá el ritmo

Uno de los momentos principales llegará con Lenny Tavárez. El cantante puertorriqueño será protagonista del espectáculo musical y presentará durante el medio tiempo su tema salsero “Pa’ Lo Bonito”, producido por Sergio George. La presencia del artista añade un marcado sabor caribeño a una celebración que pretende representar la diversidad de la comunidad latina del sur de Florida, donde conviven raíces cubanas, puertorriqueñas, dominicanas, centroamericanas y sudamericanas.

La gastronomía también tendrá un papel protagonista. El estadio contará con opciones de comida latina y pop-ups especiales, incluidos burritos y propuestas de establecimientos locales como Bodega Taqueria. Además, algunos aficionados que adquirieron entradas mediante la promoción de Hispanic Heritage Day podrán recibir camisetas conmemorativas.

Un partido con sabor latino

El encuentro está programado para el domingo la 1:00 p.m. ET en el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens. Para los Dolphins será su primer partido de temporada regular ante su afición y una oportunidad para reaccionar después de un arranque de 0-2.

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Para los seguidores latinos, en este encuentro de fútbol americano se mezclarán música, comida y cultura, en una de las jornadas más importantes del calendario local. Y mientras las gradas celebren la Herencia Hispana, Miami tendrá enfrente a unos Chiefs que llegan invictos y con figuras como Patrick Mahomes, Travis Kelce y el corredor Kenneth Walker III.

Los aficionados que quieran asistir al Dolphins vs Chiefs en el Hard Rock Stadium pueden encontrar boletos desde aproximadamente 89 dólares, aunque el precio varía según la plataforma, la ubicación y la disponibilidad. En Ticketmaster, la reventa verificada parte de unos 105 dólares y llega hasta 569; SeatGeek muestra opciones desde 92-96 dólares, mientras que StubHub registra localidades de la zona superior alrededor de 109-113 dólares. Por su parte, Vivid Seats ofrece accesos desde 89 dólares, por lo que conviene comparar opciones antes de comprar.

La NFL desarrolla este tipo de iniciativas bajo “Por La Cultura”, plataforma que reconoce la influencia de la comunidad latina dentro y fuera de la liga.

Así, el Dolphins vs Chiefs no será solamente el estreno de Miami ante su público. Será también una jornada pensada para que los aficionados latinos encuentren en el Hard Rock Stadium un pedazo de su propia cultura, con Lenny Tavárez como banda sonora y un duelo de NFL de alto perfil como protagonista.

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