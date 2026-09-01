Texas en alerta: la tormenta Edouard se forma en el Golfo y ya tiene trayectoria definida

Edouard avanza sobre el sureste de Texas con precipitaciones extremas. Houston y áreas costeras bajo alerta máxima por inundaciones repentinas.

Edouard tocará tierra cerca de Sabine Pass, Texas | Shutterstock

La tormenta tropical Edouard avanza con paso firme hacia la costa del Golfo de México y todo indica que tocará tierra este martes 1 de septiembre cerca de la frontera entre Texas y Luisiana. Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) han confirmado que el sistema podría fortalecerse hasta alcanzar vientos de 65 millas por hora, lo que lo pondría al borde de convertirse en huracán de categoría 1 justo antes de impactar tierra firme.

Este fenómeno se ha convertido en la cuarta tormenta con nombre de la temporada 2026 y representa el primer sistema tropical de esta magnitud que golpea directamente las costas de Texas en este año. La formación de Edouard tomó por sorpresa a muchos residentes de la región, ya que apenas 24 horas antes era solo una depresión tropical que se movía lentamente sobre las cálidas aguas del Golfo.

Tropical Storm Edouard is impacting the northwestern Gulf Coast, and impacts will spread into southeastern Texas as the system moves inland. Remain weather aware and check https://t.co/2BmWBOOJpp for forecast updates. pic.twitter.com/ZWJgtZo6Kb — National Weather Service (@NWS) September 1, 2026

Las autoridades locales han activado protocolos de emergencia mientras los vientos comienzan a sentirse con mayor intensidad en las zonas costeras. Los equipos de rescate están en posición estratégica y los refugios temporales ya han abierto sus puertas para recibir a las familias que decidieron evacuar las áreas más vulnerables ante la amenaza de inundaciones repentinas y marejada ciclónica que podría alcanzar hasta 5 pies de altura en algunos sectores.

Trayectoria y evolución de Edouard hacia territorio texano

El centro de la tormenta se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 8 millas por hora, siguiendo una ruta que lo llevará directamente sobre el sureste de Texas durante la noche del martes. Según los últimos boletines del NHC, Edouard tocará tierra cerca de Sabine Pass, un punto estratégico que marca el límite natural entre Texas y Luisiana, antes de adentrarse tierra adentro y comenzar a perder fuerza gradualmente.

Los modelos de pronóstico indican que el sistema mantendrá su trayectoria mientras se mueve sobre el corredor de la Interestatal 45, afectando directamente el área metropolitana de Houston y sus alrededores. Aunque se espera que Edouard se debilite a medida que se aleje del Golfo, las bandas de lluvia asociadas al sistema seguirán activas durante el miércoles, extendiendo sus efectos hacia el centro-este de Texas.

HAPPENING NOW: Tropical Storm Edouard is pushing ashore near the border of Texas and Louisiana. Meteorologist Paul Goodloe reports live from Port Arthur, Texas, as winds and rain intensify. pic.twitter.com/8mgJvsSCv4 — The Weather Channel (@weatherchannel) September 1, 2026

La evolución de este sistema ha sido monitoreada de cerca por los cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea, quienes han reportado un incremento sostenido en la velocidad de los vientos durante las últimas horas. Esta intensificación rápida responde a las condiciones favorables que encontró Edouard sobre las aguas cálidas del Golfo, aunque su tiempo de fortalecimiento será limitado una vez que el centro del sistema llegue a tierra firme.

Estados afectados y riesgos de inundaciones por precipitaciones extremas

Texas y Luisiana son los dos estados que enfrentan el impacto directo de Edouard, con alertas de tormenta tropical vigentes en múltiples condados y parroquias a lo largo de la costa del Golfo. En Texas, las advertencias cubren los condados de Chambers, Liberty, Jefferson, Orange, Hardin, así como las zonas sur de Jasper y Newton, donde se esperan las condiciones más severas durante las próximas 24 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido pronósticos que apuntan a acumulaciones de lluvia entre 3 y 6 pulgadas en gran parte del sureste de Texas, con máximos locales que podrían alcanzar hasta 9 pulgadas en algunas áreas del centro-este del estado. Estas cantidades de precipitación son suficientes para generar inundaciones repentinas en zonas urbanas y áreas bajas, especialmente en calles con drenaje deficiente y sectores cercanos a cuerpos de agua.

Luisiana no se queda atrás en esta ecuación de riesgos, ya que las parroquias de Cameron, Calcasieu y la parte baja de Vermilion también permanecen bajo vigilancia activa. Los meteorólogos advierten que las bandas de lluvia externas de Edouard ya están descargando entre 2 y 4 pulgadas por hora en algunos puntos, lo que podría desencadenar inundaciones fluviales y tormentas eléctricas aisladas durante el paso del sistema por la región suroeste del estado vecino.

La combinación de vientos sostenidos, rachas más fuertes, marejada ciclónica y lluvias torrenciales crea un escenario complejo para los equipos de emergencia, que han recomendado a los residentes evitar conducir por calles inundadas y mantenerse alejados de las zonas costeras hasta que las condiciones mejoren sustancialmente durante el miércoles.

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