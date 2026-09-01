Tormenta tropical Marie se forma frente a Manzanillo: estados con lluvias, viento y granizo

El Pacífico Central mexicano continúa con actividad gradual sobre la formación de diversos fenómenos meteorológicos

Se intensifica la actividad de tormentas en México | Claro Sports

La temporada de ciclones tropicales mantiene actividad frente a las costas de México. Durante la madrugada de este martes 1 de septiembre se formó la tormenta tropical Marie en el Pacífico central mexicano y, aunque su centro se mantendrá sobre el océano, su circulación favorecerá el ingreso de humedad hacia el occidente del territorio nacional. Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes en regiones de 26 estados, algunas acompañadas por descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical Marie?

Marie se desarrolló alrededor de las 03:00 horas a unos 760 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad aproximada de 15 km/h. Conforme avanzó la mañana, el sistema continuó con esa dirección sobre aguas del océano Pacífico.

El pronóstico indica que Marie seguirá alejándose gradualmente del litoral mexicano durante los próximos días, aunque existe la posibilidad de que aumente su intensidad y alcance fuerza de huracán. Su centro no representa por ahora un impacto directo sobre territorio nacional, pero la extensión de su circulación reforzará las precipitaciones en varios puntos del occidente del país.

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Estados con mayor influencia indirecta de Marie:

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Tormenta tropical Marie: ¿Qué estados tendrán lluvias intensas, granizo y fuertes vientos?

Las lluvias puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, se concentrarán en regiones del noroeste, norte, occidente, centro y sur del país. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas por tormentas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, además de aumentar el riesgo de deslaves, crecimiento de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas.

Estados con lluvias puntuales muy fuertes:

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Guanajuato

Hidalgo

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

En tanto, las lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, alcanzarán otras 13 entidades. El SMN señaló que las condiciones serán ocasionadas por la interacción de diferentes sistemas meteorológicos, entre ellos el monzón mexicano, canales de baja presión, las ondas tropicales 34 y 35 y la circulación de Marie.

Estados con lluvias puntuales fuertes:

Coahuila

Nuevo León

Aguascalientes

San Luis Potosí

Colima

Michoacán

Querétaro

Puebla

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Campeche

Yucatán

Las condiciones de viento también serán relevantes. Chihuahua tendrá rachas de entre 50 y 70 km/h, mientras que Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Campeche podrían registrar rachas de 40 a 60 km/h. Además, se espera oleaje de entre 2 y 3 metros en costas del sur de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.

Estados con las principales rachas de viento:

Chihuahua: rachas de 50 a 70 km/h

Baja California: rachas de 40 a 60 km/h

Coahuila: rachas de 40 a 60 km/h

Nuevo León: rachas de 40 a 60 km/h

Zacatecas: rachas de 40 a 60 km/h

Tamaulipas: rachas de 40 a 60 km/h

Tabasco: rachas de 40 a 60 km/h

Oaxaca: rachas de 40 a 60 km/h en el istmo de Tehuantepec

Chiapas: rachas de 40 a 60 km/h

Campeche: rachas de 40 a 60 km/h

Clima hoy en México: ¿Cuál es el pronóstico del tiempo en el país?

El panorama de lluvias se extenderá a prácticamente todo México. Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo tendrán intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros, mientras que Baja California podría registrar precipitaciones aisladas. Las autoridades recomiendan mantener vigilancia ante la posibilidad de que las tormentas reduzcan la visibilidad en carreteras o provoquen inundaciones en zonas urbanas.

Estados con intervalos de chubascos:

Tamaulipas

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Quintana Roo

Estado con lluvias aisladas:

Baja California

A pesar de las precipitaciones, el calor continuará en diferentes regiones. Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca. Además, la onda de calor permanecerá en regiones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que este martes comenzará también en el centro y sur de Sinaloa.

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Estados con temperaturas máximas de 40 a 45 grados:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Oaxaca

Estados con temperaturas máximas de 35 a 40 grados:

Sinaloa

Durango

San Luis Potosí

Nayarit

Colima

Michoacán

Hidalgo

Puebla

Morelos

Guerrero

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En contraste, las zonas montañosas tendrán temperaturas considerablemente menores durante las primeras horas del día. Chihuahua, Durango y Estado de México podrían registrar mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius. En el Pacífico también continúa la vigilancia del huracán Karina, ubicado lejos de territorio mexicano, mientras que en el norte del golfo de México se monitorea la tormenta tropical Edouard; ninguno de estos dos sistemas representa por ahora peligro para México.

Estados con temperaturas mínimas de 0 a 5 grados:

Chihuahua

Durango

Estado de México

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