Texas moviliza equipos de emergencia a la espera de la llegada de la tormenta tropical Edouard

Houston se prepara para fuertes lluvias por Edouard, mientras Texas despliega personal de emergencia para estar prevenidos

Edouard tocará tierra este martes | ANTRANIK TAVITIAN / GETTY IMAGES VIA AFP

Texas ya se prepara para la llegada de la tormenta tropical Edouard que se espera que toque tierra durante la jornada de este martes. Las autoridades buscan estar preparados para atender las inundaciones y afectaciones que esperan que deje el evento climático a su paso por el estado.

Los últimos boletines del Centro Nacional de Huracanes (NHC) apunta a que Edouard podría fortalecerse aún más antes de tocar tierra, incluso rozando la categoría de huracán según las condiciones del Golfo. Ese margen de incertidumbre obliga a todos a mantenerse alerta y a no subestimar el sistema, aunque los vientos no sean el principal peligro.

Tropical Storm Edouard has officially formed in the Gulf. It's heading towards the Texas coast. Here's what Governor Greg Abbott says people in SE Texas can expect as it's expected to make landfall.



He says Central Texas can expect 1-2" of rain. @cbsaustin pic.twitter.com/kku7WofBdq — Vinny Martorano (@VinnyMartorano) September 1, 2026

El gobernador Greg Abbott informó que de acuerdo a las estimaciones preliminares la ciudad de Houston y específicamente el condado de Harris podrían ser de las zonas más afectadas. Ambos se encuentran en la trayectoria de Edouard lo que hace prever que se registren lluvias de mayor intensidad en la zona.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas

Los pronósticos apuntan a que la tormenta dejará entre 75 y 150 milímetros de lluvia en gran parte de la costa de Texas, con picos aislados que podrían superar los 220 milímetros en algunas localidades.

El NHC ha advertido que las tasas de precipitación podrían alcanzar hasta 100 milímetros por hora en ciertos momentos. Eso convierte a cualquier vía rápida, paso bajo o calle con mal drenaje en una trampa potencial. Por este motivo las autoridades han activado alertas de inundación repentina para el área metropolitana de Houston, el condado de Harris y zonas aledañas.

En este sentido Abbott instó a los ciudadanos a evitar conducir por vías en las que exista acumulación de agua. Argumentó que en este tipo de situaciones es sumamente común que los autos sean arrastrados por la corriente.

Personal desplegado para atender emergencias

Como parte de los preparativos Texas ha desplegado aviones de rescate, así como vehículos todo terreno y unos 1,500 funcionarios estatales. A fin de coordinar todos estos esfuerzos también fue activado el centro de operaciones de emergencia.

Los equipos de emergencia también incluyen unidades de bombeo, camiones, lanchas de rescate y personal médico de apoyo. La idea es que puedan reducir el tiempo de respuesta ante cualquier incidente, algo que resulta vital en una situación de emergencia.

Las escuelas y algunos servicios públicos ya han anunciado ajustes en sus horarios. En los condados de Channelview, Galena Park y Humble los distritos escolares ya anunciaron la suspensión de actividades.

Texas enfrenta una prueba de fuego que medirá la eficacia de sus protocolos de emergencia y la capacidad de respuesta de sus instituciones. El despliegue masivo de recursos, la activación del centro de operaciones y la coordinación entre niveles de gobierno reflejan una estrategia diseñada para minimizar pérdidas humanas y materiales.

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